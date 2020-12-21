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Вальядолид - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Вальядолид - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.12.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Вальядолид - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 15-й тур. Испания. Вальядолид. "Хосе Сорилья". 22.12.2020. 23:00. Арбитр в поле – Марио Меллеро; трансляция в Украине – MEGOGO

Это иллюзия, что дела "Барселоны" улучшились. Да, после стыдобы в матчах с "Кадисом" и "Ювентусом" "блаугранас" одержали две победы, но ни одного поединка не отыграли уверенно. И "Леванте", и "Реал Сосьедад" имели шансы как минимум на ничью. Но ими не воспользовались, в отличие от "Валенсии".

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Поединок против "летучих мышей", как и несколько предыдущих, "Барселона" начала уверенно, но постепенно азарт и упорство коллектива сошли на нет. Месси забил свой 643-й гол за "Барселону" и сравнялся с рекордом Пеле, но что с того, если каталонцы потеряли два очка? "Атлетико" и "Реал" свои матчи выиграли, поэтому "гранатовые" только усилили впечатление о своем лузерском статус в борьбе за чемпионство.

Собственно, задачу пока стоит формулировать именно так – борьба за чемпионство. Но если "Барса" не увеличит темп, то еще до весны придется декларировать новую цель – борьбу за зону Лиги чемпионов. Сейчас каталонцы отстают от "Атлетико" на восемь очков и имеют на один сыгранный матч больше; от "Реала" отставание аналогичное, но с матчем в запасе уже для "блаугранас". Где-то близко точка невозврата. Несколько следующих потерь могут стать фатальными.

Но Куману доверяют. Временное руководство "Барсы" говорит, что главный тренер хорошо справляется со своими задачами. Однако какой риторика будет после 21-го января? Будет ли также доверять Куману новый президент клуба? И не будут ли к тому времени потери "Барсы" уже настолько критическими, что заглядывать придется в следующий сезон? Узнаем в течение ближайшего времени.

"Вальядолид", - ближайший соперник "Барсы", - команда с зоны вылета, но "Леванте" был в таком же статусе. И кто знает, как сложился бы сценарий того поединка, если бы один из игроков "лягушат" не "обрезался" в центре поля (после чего "Барса" и забила единственный гол в матче). "Пусела" выиграли лишь один из последних четырех матчей чемпионата, и по игре выглядят скромно. Но на "Барсу" всегда заоблачное настройки. Если удастся выдержать дисциплину, то без козырей "Вальядолид" не останется.

Хоаким Фернандес, Кико Оливас и Сайди Джанко числятся среди потерь "Вальядолида". У "Барсы" все традиционно – давно травмированы Херард Пике, Ансу Фати, Серхи Роберто и Усман Дембеле.

Ориентировочные составы:

"Вальядолид": Масип - Бруно, Хоакин, Начо - Орельяна, Роке Меса, Алькарас, Оскар Плано - Вайссман, Маркос Андре

"Барселона: тер Штеген - Дест, Араухо, Лангле, Альба - Бускетс, де Йонг - Гризманн, Месси, Педро - Брайтвайт

Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.

"Вальядолид" имеет одну из худших оборонительных линий в Лиге. Практически нет сомнений в том, что как минимум гол "Барселона" забьет. А если все в порядке будет с реализацией – то и больше. Вопрос в том, сможет ли "Вальядолид" проявить характер, как это было в последнем матче против "Севильи"? И будет ли смысл демонстрировать этот характер (не будет ли разгрома еще в первом тайме?). Рискнем поставить на победу "Барселоны с небольшой "минусовой" форой.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Вальядолид (Испания) Прогнозы
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