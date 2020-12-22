Реал - Гранада. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 15-й тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 23.12.2020. 20:45. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра; трансляция в Украине – MEGOGO

Вокруг побед "Реала" снова много разговоров. Эксперты, болельщики, журналисты обсасывали момент с попаданием мяча в руку Серхио Рамосу в матче против "Эйбара" (при счете 2:1 в пользу мадридцев), акцентируя внимание на судейском решении не назначить пенальти. Более того, позволил себе комментарии на эту тему даже главный тренер "Барсы", которой момент, в принципе, никак не касается. Но Зидан уже привык: собаки лают – караван идет. Так можно описать эту ситуацию.

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И скорость караван развил весьма неплохую. После поражения от "Шахтера" мадридцы одержали пять побед, четыре из которых – в чемпионате Испании. Благодаря такому рывку "Реал" из середины турнирной таблицы подтянулся к вершине, и теперь является полноправным участником чемпионской гонки.

"Севилью", "Атлетико" и "Атлетик" "Реал" победил в довольно прагматичном стиле, а вот с "Эйбаром" в последнем туре было иначе. "Сливочные" мощно начали и уже к пятнадцатой минуте вели в счете 2:0, но позже сбавили темп, чем "оружейники" едва не воспользовались. Это старая болезнь мадридской команды: в прошлом чемпионате "Реал" много раз испытывал нервы своих болельщиков такими выкрутасами.

Это, в частности, было и в последнем домашнем для мадридцев матче против "Гранады". Ведя в счете 3:0, "сливочные" позволили сопернику до минимума сократить отставание. Хотя в конце матча забили еще и закрыли вопрос.

Это было в прошлом году, а в том же чемпионате, только в 2020-м календарном году, "Гранада" на своем поле проиграла "Реалу" 1:2. И снова Мадрид забил два быстрых мяча, позволив себе потом расслабиться. Против сегодняшней "Гранады" это будет весьма опасно. "Насриды" не проигрывают уже в трех турах подряд (два последних матча – победы), оставив позади черную полосу. Против "Эльче" и "Бетиса" результат удалось добыть в прагматическом стиле: навыки такой игры должны помочь в противостоянии с "Реалом".

Диего Мартинес допускает мысли о поражении в отчетном поединке (все же, в соперниках – чемпион), но не допускает повторения сценария, который имел место в поединке против другой мадридской команды. В сентябре "Гранада" проиграла "Атлетико" 1:6, что до сих пор камнем лежит на сердце тренера.

Не повторить этот провал – глобальная задача в контексте матча с "Реалом". Эту задачу "Гранаде" придется выполнять без травмированных Феде Вико, Монторо, Виктора Диаса и Нидера Лосано. У "Реала" возобновились Азар, Йович, Мариано. Несерьезной оказалась травма Иско. Отсутствует в заявке из-за перегрузки только Лука Модрич.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Вальверде, Каземиро, Кроос - Васкес, Бензема, Родриго "Гранада": Силва - Фулкье, Санчес, Дуарте, Нева - Этеки, Я. Эррера, Милья – Суарес, Сольдадо, Кенеди

Прогноз: победа "Реала" 2:0.

Последний раз "Гранада" побеждала "Реал" в Мадриде в далеком 1974-м году. В целом же последняя победа, независимо от места проведения поединка, датирована 2013-м годом. С тех пор "насриды" не могут зацепиться в этом противостоянии даже за ничью. Ну и сейчас не самое благоприятное время для того, чтобы прервать серию. "Реал" – на психологическом подъеме, понемногу возвращаются травмированные игроки. Логично предположить, что матч против "Гранады" мадридцы начнут с позиции силы и обеспечат себе гандикап. Ставка "первый гол в матче от "Реала"- да" имеет немалые шансы на успех.