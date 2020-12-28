Севилья - Вильярреал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 16-й тур. Испания. Севилья. "Хуан Санчес Писхуан". 29.12.2020. 18:00. Трансляция в Украине – MEGOGO

В прошлом году "Севилья" также уверенно начала чемпионат. Шли даже разговоры о потенциальной борьбе за чемпионство, однако впоследствии стало понятно, что до таких высоких целей нервионцы не дотягивают. Сейчас о лидерстве говорить оснований нет, но "Севилья" традиционно для себя ходит в претендентах на пьедестал почета. Ну, на место в зоне Лиги чемпионе (топ-4) – это уж точно.

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В послерождественском и предновогоднем туре "Севилья" сыграет против команды, которая в турнирной таблице находится выше. Именно "Вильярреал" и занимает четвертую позицию, которая для команды Лопетеги может считаться приемлемым минимумом. "Субмарина" впереди на три очка, однако имеет на два сыгранных поединка больше. Это означает, что даже победа на "Рамон Санчес Писхуан" не позволит "Вильярреалу" сбрасывать "Севилью" со счетов в конкурентной борьбе за Лигу чемпионов. А вот "Севилья" в случае своей победы получит, говоря языком автогонок, поул-позишн. Именно она будет фаворитом и главным преследователем двух мадридских грандов, которые немного оторвались от основной группы.

Обе команды подходят к отчетному матчу в хорошем настроении. "Севилья" в последних семи матчах Примеры проиграла лишь однажды, однако Лопетеги должна настораживать результативность команды. Хорошо так настораживать: за исключением поединков с "Кадисом" и "Сельтой", ни в одном другом матче текущего чемпионата "Севилья" не забивала в ворота соперника более гола.

Низкая результативность связана, вероятно, с усталостью команды. Несмотря на широкую обойму, "Севильи" трудно держать марку сразу на нескольких фронтах. Поэтому после завершения Лиги чемпионов и мини-паузы в чемпионате от нервионцив болельщики ожидают прогресса. По крайней мере, для уверенности нужно добыть хотя бы несколько легких непринужденных побед. А не только побед на характере.

"Вильярреал" в текущем сезоне проиграл вообще только один раз. Проблема в том, что в последних турах чемпионата Испании "субмарина" часто делит очки: сразу пять ничьих в шести турах. На "Хуан Санчес Писхуан" "Вильярреал", наверняка, также согласился бы на ничью, если будет такая возможность. Но потом нужно добавлять.

У "Севильи" пока не готовы играть Эскудеро и Вацлик. Их на поле не увидим. Зато может сыграть Фернандо Режес, который восстановился после повреждения. У "Вильярреала" проблем больше. К травмированным Иборре, Алькасеру, Альберто Морено и Коклена добавился Марио Гаспар. Под вопросом – Карлос Бакка и Хуан Фойт.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Карлос, Акунья - Хордан, Фернандо, Ракитич - Сусо, Эн-Несири, Окампос "Вильярреал": Асенхо - Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Эступинан - Тригерос, Парехо, Педраса - Морено, Мой Гомес - Ниньо

Прогноз: ничья 1:1.

Слишком часто "Вильярреал" идет на компромиссы. Слишком часто "Севилья" вынуждена демонстрировать характер. Ситуация такова, что на поле сойдутся примерно равные по потенциалу команды, а дополнительные факторы никому из соперников не будут давать преимущества. Ставка на ничью – именно то, что надо. Еще один вариант – ставка на низкую результативность: "тотал меньше 2,5".