Атлетико - Хетафе. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 16-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 30.12.2020. 20:15. Арбитр в поле - Антонио Матеу Лаос. Трансляция в Украине - MEGOGO

"Атлетико" – лидер чемпионата Испании, однако у "Реала" такое же количество очков. Пошатнуло положение "матрасников" недавнее поражение в дерби. Но шансы на чемпионство все еще остаются высокими – нужно только брать свои очки. Коллектив Диего Симеоне не страдает нестабильностью, поэтому ставки на "Атлетико" оправданы логикой. С другой стороны, до финишной ленточки еще слишком далеко и измениться может многое.

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Если же двигаться шаг за шагом, то в шестнадцатом туре "Атлетико" будет бороться как раз за те "свои" очки. "Хетафе" в последние годы значительно прибавил, в прошлом году играл даже в плей-офф Лиги Европы, в чемпионате претендовал на место в зоне Лиги чемпионов, но текущий сезон складывается для Бордаласа не очень успешно. "Хетафе" начинал отчетный тур на двенадцатом месте, имея в активе лишь четыре победы. Результат скромного середняка – не больше.

В двух последних турах "городские" взяли четыре очка, что является хорошим результатом для "Хетафе". Хотя содержание игры с "Сельтой" болельщиков не разочаровывать не могло: после стремительного старта обе команды словно сознательно отказались от атак и согласились на ничью. И это прежде всего камень в огород "Хетафе", у которого еще совсем недавно были совершенно другие цели, чем у "Сельты".

"Атлетико" отказывается от своей прагматической и рациональной манеры игры. В этом сезоне в чемпионате "матрасники" лишь дважды побеждали со счетом 1:0. Но что остается неизменным – так это надежность обороны. Если вынести за скобки Мадридское дерби, то только три пропущенных в двенадцати матчах – невероятный результат.

"Хетафе" тоже пропускает относительно немного, но и мало забивает (меньше только "Кадис" и "Эйбар"). Поэтому не следует ожидать результативный футбол. Очень вероятно, что судьбу этого матча решит один точный удар.

Эктор Эррера и Иво Грбич травмированы у "Атлетико", Жоау Феликс – под вопросом. Киран Триппьер не сыграет из-за дисквалификации, полученной от Футбольной ассоциации Англии за нарушение правил о ставках ("Атлетико" обжалует решение). А вот Ньом, Дамиан Суарес и Эрик Кабако отстранены из состава "Хетафе" из-за нарушения правил игры на поле. Грубияны. Виктор Карпинтеро – под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Врсалько - Савич, Фелипе, Эрмосо - Карраско - Коке, Льоренте - Корреа, Л. Суарес, Феликс "Хетафе": Сория - Дьене, Чема, Этчейта, Оливера - Кучо Эрнандес, Арамбарри, Максимовичи, Кукурелла - Унал, Анхель

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

Тот случай, когда классика весьма актуальна. "Атлетико" перестраивает свою игру под более атакующую модель, но с соперниками, которые способны дать достойный отпор, Диего Симеоне рассчитывает на освоенную силу рациональности и прагматизма. Это будет матч без яркого футбола, но с борьбой. Ставка на точный счет "1:0" может принести дивиденды.