Эльче - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 16-й тур. Испания. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро". 30.12.2020. 20:15. Арбитр в поле - Хорхе Фигероа. Трансляция в Украине - MEGOGO

"Эльче" звезд с неба не хватает. Если бы не Кубок Испании, то не знать бы новичку Ла Лиги побед вот уже два последних месяца. Собственно, если брать во внимание только чемпионат, - что логично в связи с низким уровнем оппозиции на ранних стадиях Кубка, - то у "Эльче" действительно неприятная серия: ни одной победы в последних восьми турах.

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Команда лишь на один балл опережает зону вылета (по состоянию на начало шестнадцатого тура) и имеет одну из худших атак в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Адаптация? Период освоения новичка? За спиной уже практически целый первый круг, поэтому в контексте "Эльче" надо говорить о привычном уровне этой команды. Уровне аутсайдера.

Бесспорно, всегда есть место для апсета, однако сейчас крайне неблагоприятное время для сенсации. "Реал" вошел во вкус, штампуя победы одна за другой. Сейчас длится серия из шести подряд успешных результатов (во всех турнирах), в этих шести матчах "Реал" пропустил лишь два гола. "Эльче" со своими проблемами в атаке будет крайне сложно удивить мадридцев.

Благодаря мощному спурту "Реал" догнал "Атлетико" по количеству набранных очков. "Сливочные" имеют преимущество в личных встречах, но не в показателях забитых-пропущенных. Кроме того, "Атлетико" сыграл на два матча меньше, поэтому "Реалу" все еще приходится догонять. Неприятно? Напротив, Зидана, похоже, такая ситуация только дополнительно мотивирует.

На прошлой неделе появилась информация, что Лука Модрич договорился с руководством и вскоре подпишет новый контракт о сотрудничестве с "Реалом". Открытым остается вопрос о Серхио Рамосе, но это не портит атмосферу в коллективе. За своего тренера бьются как ветераны, так и молодые футболисты, а благодаря эмоциям Зидана очень легко следить за психологическим состоянием команды.

Модрич, кстати, под вопросом на матч с "Эльче". А вот чья судьба точно известна – так это Родриго. Молодой нападающий не сыграет из-за травмы. У "Эльче" под вопросом трое футболистов – Мфулю, Диего Гонсалес, Каррильо.

Ориентировочные составы:

"Эльче": Бадия - Барраган, Верду, Хосема, Санчес Миньо - Марконе - Хосан, Гути, Фидель, Тете Моренте - Бое "Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема, Асенсио

Прогноз: победа "Реала" 1:0.

"Эльче" не любит возиться с мячом, не рискует большими силами идти на чужую половину поля. А еще "Эльче" проиграл восемь из последних восьми поединков против "Реала". История этого противостояния знает даже победу мадридцев с разницей в девять голов, однако на этот раз такого не будет. "Реалу" придется изрядно поработать над взломом насыщенной обороны "Эльче". Все может ограничиться одним-единственным точным ударом. Предлагаем поставить ставку на "Эльче" с форой +2.