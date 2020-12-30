Атлетик - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 16-й тур. Испания. Бильбао. "Сан-Мамес". 31.12.2020. 15:00. Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

Из всех разновидностей баскского дерби – это самое ожесточенное. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" – непримиримые и принципиальные враги, поэтому матчи между ними жаркие независимо от турнирного положения. А когда обоим нужно выполнять важные турнирные задачи – и подавно.

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"Реал Сосьедад" прогнозируемо не выдержал темпа и сдал позиции в борьбе лидеров. Сегодня "чури урдин" третьи, но по потерянным очкам из плотной группы четырех команд, расположенных за спиной, команда Иманоля не уступает лишь "Вильярреалу".

"Атлетик" летает чуть ниже. Представитель Бильбао расположен в середине турнирной таблицы, борясь с болезненной нестабильностью. Ни разу в текущем сезоне "Атлетико" не удалось связать воедино хотя бы две победы в официальных матчах. Гаиска Гаритано находится под постоянным давлением, хотя и говорит, что не боится отставки. Действительно, тренерская судьба изменчива. Сегодня ты герой, а завтра – изгнанник. Гаритано, впрочем, вот уже пол сезона балансирует между двумя этими понятиями.

Нестабильность "Атлетика" – характерная черта, сопровождающая команду из Бильбао в течение всего сезона. А вот жизнь "Реал Сосьедада" разделена на полосы. После выдающейся серии побед, баски сбавили темп до уровня ничьих. Таких было три подряд в чемпионате Испании, а теперь продолжается серия из трех подряд поражений. В каждом из этих матчей "Реал Сосьедад" пропустил по два мяча.

В отчетном поединке важно сыграть на ноль пропущенных. Защищаться придется без травмированных Сангали и Сальдуа. В атаке не помогут Янузай и Ильярраменди. У "Атлетика" под вопросом Барренечеа.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Симон - Нуньес, Ерай, Иньиго Мартинес - Де Маркос, Венседор, Весга, Юри - Муньяин, Берренгер - Уильямс "Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Начо - Силва, Субименди, Мерино - Порту, Виллиан Жозе, Оярсабаль

Прогноз: ничья 1:1.

В баскском дерби сыграют кризисные команды. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" имеют много уязвимых мест, но в очном поединке попытаются на передовой план выдвинуть собственный характер. Ни один из последних пяти матчей между этими командами не завершался вничью. Самое время нарушить эту традицию.