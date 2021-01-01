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Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Реал - Сельта: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
"Реалу" комплименты сыпались со всех сторон. Декабрь команда провела очень мощно, отреагировав на поражение от "Шахтера" (в первый день месяца) шестью подряд победами только с двумя пропущенными. "Реал" мгновенно поправил собственное турнирное положение и догнал "Атлетико" в борьбе за чемпионство. Но последний матч 2020-го календарного года подсунул "сливочным" свинью: Зидан не сумел обыграть скромный "Эльче".
Это был странный поединок с не менее странным итогом. У "Реала" вторая лучшая атака чемпионата, у "Эльче" – третья худшая. Но в итоге обе команды забили одинаковое количество голов. "Реал" отличился усилиями Модрича в игре на добивании (после отскока мяча от перекладины), а "Эльче" забил с пенальти: Карвахаль опрометчиво "привез" на свои ворота наказание.
Куртуа, кстати, после поединка говорил о несправедливом в отношении его команды судействе в том матче. Но "Реалу" лучше вообще не затрагивать эту тему, потому что "доброжелатели" сразу накидают тысячу подобных же аргументов, но уже в пользу соперников мадридцев. Надо играть в футбол. "Атлетико" впереди на два очка, но имеет на два сыгранных поединка меньше. Эта ситуация не позволяет "Реалу" расслабляться и переводить дыхание – действовать на максимуме возможностей нужно в каждом поединке. Даже в январе, когда график будет максимально плотным.
В семнадцатом туре мадридцам будет противостоять непростой соперник. "Сельта" после назначения Эдуардо Кудета выдает феноменальные показатели. Уже более месяца команда не знает горечи поражений. Последний неудачный результат датирован 21-м ноября 2020-го года в поединке с "Севильей". С тех пор были шесть побед (во всех турнирах) и одна ничья.
Сейчас "Сельта" – это команда из топ-10 турнирной таблицы. Поэтому ожидать можно любых сюрпризов. Испанские гранды приучили нас к тому, что очки способны потерять даже с аутсайдерами. А что уж говорить о самобытных середняках?!
"Сельту" не смущают даже небольшие кадровые проблемы. То, что у команды травмированы Серхио Альварес, Хунка и Кевин Васкес. "Реал" точно недосчитается Родриго. Участие в матче Иско – под вопросом.
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Бензема, Асенсио
"Сельта": Рубен - Мальо, Араухо, Мурилльо, Оласа - Тапия - Мендес, Денис Суарес, Нолито - Аспас, Санти Мина
Прогноз: победа "Реала" 3:2
"Сельта" без боя очки не отдаст. Эта команда как никто другой умеет вставлять палки в колеса грандам. Галисийцы имеют довольно сильную атаку, хотя и пропускают немало. Делаем ставку на результативность: общий тотал больше 3,5.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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