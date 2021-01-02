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Уэска - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Уэска - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Уэска - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 17-й тур. Испания. Уэска. "Эстадио Эль Алькорас". 03.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Гильермо Куадра; трансляция в Украине - MEGOGO

Накануне Зинедин Зидан сказал, что за чемпионский титул в Испании будут бороться на только "Реал" и "Атлетико". Конкретные названия тренер "сливочных" не произнес, однако среди "других команд", наверняка, имел в виду и "Барселону". Согласитесь, не считаться с каталонцами – слишком вызывающе и самоуверенно. В каком бы состоянии не находились каталонцы, класс их игроков соответствует топ-уровню.

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Однако "Барса" максимально усложнила свою жизнь – это тоже правда. Те, кто спешил награждать каталонцев комплиментами после яркого матча с "Вальядолидом", были пристыжены. Уже в следующем туре "блаугранас" сыграли ужасно, еле волоча ноги по полю в матче с "Эйбаром". "Барса" потеряла очки во втором домашнем поединке подряд. Начиная с четвертого октября 2020-го года, "гранатовые" добыли лишь пять побед в Ла Лиге. Ужасный результат как для претендента на высокие места.

В турнирной таблице "Барса" отстает от "Атлетико" на десять очков. С учетом того факта, что мадридцы сыграли на один матч меньше, потенциально разрыв может достичь и вообще тринадцати пунктов. И это при том, что за спиной уже почти половина пути. Первый круг стремительно близится к завершению, оставляя все меньше и меньше возможностей для исправления ошибок. А не отчаялся ли сам Рональд Куман? "Если говорить реалистично, выиграть чемпионат будет очень сложно", - сказал тренер после конфуза в противостоянии с "Эйбара". Тем самым насыпал очередную порцию соли на растравленные раны болельщиков "блаугранас".

Как бы там ни было, с "Уэской" "Барса" должна справиться. Последняя команда турнирной таблицы демонстрирует характер в отдельных поединках, но для целостной яркой картины этого мало. Новичок Ла Лиги добыл в шестнадцати поединках лишь одну победу. У подопечных Мичела, бесспорно, есть перед глазами пример подвига "Кадиса". Но есть ли ресурсы для повторения трюка?

"Барселона" потеряла из-за травмы Фелипе Коутиньо. До сих пор не восстановились Херард Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати. А вот Усман Дембеле и Лионель Месси уже в строю. Это сейчас главная ударная сила "Барсы". У "Уэска" после дисквалификации возвращается Инсуа. Зато Борха Гарсия не сыграет из-за подозрения на коронавирус. Травмированные Сандро и Маффео.

Ориентировочные составы:

"Уэска": Альваро Фернандес - Педро Лопес, Пулидо, Сиовас, Галан - Рико, Москера, Сеоане - Феррейро, Оказаки, Онтиверос

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араужо, Лангле, Альба - Бускетс, де Йонг - Месси, Педро, Дембеле - Гризманн

Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.

"Уэска" очень мало забивает. Четырнадцать голов в шестнадцати матчах – это не худший процент результативности в турнире, однако показатель, которым нельзя гордиться. "Барса" не является безупречной в защите, но последний гостевой поединок сыграла на ноль пропущенных. Не пропустили "гранатовые" на поле "Уэски" и в 2019-м, когда впервые в своей истории гостили на "Эль Алькорас". Тогда, правда, не удалось забить (0:0). Однако в первом круге того розыгрыша чемпионата Испании "Барселона" дома разгромила "Уэску" 8:2. Сегодня ставим на нечто среднее - без разгрома, но и без потерь очков фаворитом.

Предлагаем ставку на победу "Барселоны" с сухими воротами "баугранас".

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4.76
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4.90
1.47
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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Уэска (Испания) Прогнозы
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 23:22
Уеска - Барселона - 3:1 (з лояльним до ЛеоМессі і КО суддівством )...знову рятуватиме нещасний Дембеле цю команду "PORNOSTAR"...героїчні 2:8
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Algrab (Костопiль)
02.01.2021 в 22:51
Перемога Уески 2-1.
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+2
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 23:18
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+2
-1


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