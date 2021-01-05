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Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Второй тур. Испания. Бильбао. "Сан Мамес". 06.01.2021. 22:00. Арбитр в поле – Карлос Дель Серро; трансляция в Украине – MEGOGO

Руководители баскского "Атлетика" словно нарочно ждали этого момента – момента, когда на горизонте возникнет матч против соперника с громким именем и острым раздражителем. Гаиска Гаритано давно ходил под угрозой увольнения, однако свой пост потерял аккуратно перед поединком с "Барсой". И после победы над "Эльче".

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Хотя черную кошку в темной комнате искать не стоит: уволили Гаритано тогда, когда ему уже была найдена замена. У руля "Атлетика" стал именитый и авторитетный в Испании Марселино Тораль, для которого матч с "Барсой" станет дебютным на посту главного тренера "Атлетика" (Бильбао). Ранее он неоднократно отбирал очки у "Барсы" с "Севильей", "Вильярреалом" и "Валенсией", хотя по-настоящему громкую победу над этим соперником добыл только одну – в финале Кубка Испании 2019. Если удастся обыграть "Барсу" в своем дебютном поединка во главе "Атлетика", то это станет еще одной памятной вехой в карьере 55-летнего специалиста.

А время для победы над "Барселоной" благоприятное. Лучшего фона не найти. "Атлетик" сыграет на традиционном для таких случаев подъеме (после смены тренера), а "Барса" подавлена ​​серией невнятных результатов. Последний свой поединок каталонцы выиграли, однако снова были проблемы с реализацией моментов. В борьбе за высокие позиции "блаугранас" допустили уже столько ошибок, что сейчас команду Кумана называют разве что претендентом на место в зоне Лиги чемпионов. Не больше. А тут еще и очень не вовремя в клубе зафиксирована вспышка коронавируса.

О заражении футболистов речи не идет, однако известно, что заболели двое работников клуба. График тренировок был разрушен, футболисты вынуждены подстраиваться под экстренные условия подготовки. Как в такой ситуации "Барса" проявит себя на поле – загадка. Ведь даже в обычных условиях у "Барселоны" было много проблем против куда более простых, чем "Атлетик", соперников.

История этого противостояния свидетельствует, что "Барсе" будет несладко. В последних четырех матчах против этого соперника каталонцы один раз выиграли, один раз проиграли и дважды сыграли вничью. Не забивали более одного мяча. Кроме сопутствующих неблагоприятных для фаворита обстоятельств, не следует забывать и о традиционной неуступчивости соперника. Для Рональда Кумана этот матч станет очередным испытанием.

За "Барсу" не сыграют Ансу Фати, Херард Пике, Фелипе Коутиньо и Серхи Роберто. У "Атлетика" вне игры остаются Унай Лопес и Ерай Альварес Лопес.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Симон - Де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче - Венседор, Весга - И. Уильямс, Муньяин, Берренгер - Рауль Гарсия

"Барселона": тер Штеген - Дест, Лангле, Араужо, Альба - Бускетс, де Йонг - Месси, Педри, Дембеле - Гризманн

Прогноз: ничья 1:1.

В двух последних поединках на стадионе "Атлетика" "Барса" не забила ни одного мяча. В трех из последних четырех матчей против коллектива из Бильбао не выигрывала. А последний матч против Марселино Тораля (финал Кубка Испании 2019) с треском проиграла. Учитывая скомканный тренировочный процесс и все другие обстоятельства, ставка на то, что "Барса" не победит, выглядит вполне обоснованно. Можно сыграть на 1Х, или общий тотал меньше 2,5.

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Чемпионат Испании Прогнозы
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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
05.01.2021 в 22:57
Будет ли Месси спасать ж0пу Кумана? Вот всё, шо нужно знать перед матчем Атлетико-Барселона.
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Барселиниус (землянин)
05.01.2021 в 22:53
А вот Барса, как возьмёт, да каааак выиграет паче чаяния. Месси, как возьмёт, да каааак забьёт два мяча баскам. Чапман после этого, как возьмёт, да каааак сядет ж0пой в лужу...
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 22:35
Атлетік - Барселона -1:0 (усе дуже просто, оборона басків)
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 22:33
Атлетік - Барселона, наскільки я знаю, це в Іспанії теж Класіко (3 команди які ніколи не вилітали з ЛаЛіги - Реал, Барса і Атлетік) Бажаю гучної та переконливої перемоги баскам Атлетік вперед!
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