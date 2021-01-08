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Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Атлетико - Атлетик: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 18-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 09.01.2021. 17:15. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес; трансляция в Украине – MEGOGO

Атлетическое дерби состоится на фоне подавленного настроения. "Атлетик" на неделе представил нового тренера, но не сумел под его руководством успешно дебютировать. Баски проиграли "Барселоне" 2:3, но, несмотря на плотный счет, футбол был довольно односторонним. Однако рассчитывать на то, что дальше будет легче, не приходится. Следующий матч баскам предстоит провести против грозного "Атлетико", а еще дальше – мадридский "Реал" в Суперкубке.

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"Атлетико" свою обязательную программу посреди недели с треском провалил. "Матрасники" в Кубке играли на выезде против представителя Сегунды Б и уступили 0:1. Диего Симеоне даже не пытался как-то оправдаться, говоря о том, что его команда заслужила поражение. Вылет из Кубка – действительно не катастрофа, но при условии, что "Атлетико" добудет другой трофей. Сейчас именно "матрасники" ближе всех представителей Примеры к титулу.

В чемпионате Испании "Атлетико" потерпел лишь одно поражение в последних 31-м матче. Тень на "Атлетико" бросил разве что результат мадридского дерби. Даже не результат, а содержание игры. Потому как проиграть "Реалу" не стыдно – стыдно проиграть ему без боя. Тем более в статусе главного претендента на чемпионство.

Однако на тот момент "Атлетико" имел право на ошибку. До конца это право не исчерпано и сейчас, однако это не позволяет мадридцам играть спустя рукава. Важное каждое очко, за каждый балл "матрасники" готовы бороться. Характер команды наилучше проявился в матче против "Алавеса", когда "Атлетико" допустил слабину и оказался в цейтноте. Подопечные Диего Симеоне не стали довольствоваться ничьей и забили столь желанный победный гол.

Трудно сказать, как на "Атлетико" повлияет поражение от "Корнельи" в Кубке Испании. Вполне вероятно, что Диего Симеоне просто избавился от ненужного ему турнира, получив возможность сконцентрироваться на Ла Лиге. Матч с "Атлетиком" должен дать ответы на многие вопросы.

У басков не сыграют Юри Берчиче, Унай Лопес и Ерай Альварес Лопес. "Атлетико" из-за травм не помогут Хименес и Эррера.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Врсалько - Фелипе, Савич, Эрмосо - Карраско - Коке, Льоренте - Корреа, Суарес, Феликс

"Атлетик": Симон - Капа, Нуньес, Мартинес, Баленсиага - Де Маркос, Венседор, Весга, Муньяин - И. Уильямс, Гарсия

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

В трех последних матчах между этими командами были зафиксированы три разные результаты: ничья, победа "Атлетико", победа "Атлетика". Ни в одном из этих матчей команды не "пробили" тотал больше 2,5. Не стоит ожидать результативного футбола и сегодня. "Атлетико" применит свое любимое оружие и выигрывает благодаря прагматизму и рациональности. Напрашивается ставка на точный счет 1:0.

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Прогнозы
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