Атлетико - Севилья. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Первый тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 12.01.2021. 22:30. Арбитр в поле – Хавьер Эстрада. Трансляция в Украине – MEGOGO

"Атлетико" никак не реабилитируется за поражение в Кубке Испании. Почти неделю назад мадридцы проиграли "Корнелье" 0:1, после чего не провели еще ни одного поединка. На субботу был запланирован матч с "Атлетиком" в рамках чемпионата Испании, однако плохие погодные условия, сковавшие нынче часть Испании, внесли свои коррективы в календарь. Дерби "Атлетика" было перенесено, а на очереди у "матрасников" матч первого тура против "Севильи".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Примечательно, что даже не сыграв свой матч 18-го тура, "Атлетико" сохранил за собой первую строчку турнирной таблицы. "Реал" расписал нулевую ничью с "Осасуной", что только усилило статус "Атлетико" как главного претендента на чемпионство. Команда Симеоне на одно очко опережает "Реал", и на четыре – "Барсу". Но по сравнению с конкурентами имеет на три сыгранных поединка меньше.

По потерянным очкам у "матрасников" – существенное преимущество над грандами, однако потенциальный гандикап еще нужно конвертировать в реальный. Приятно считать не распределенные очки, но важно забрать их себе без осечек. Сделать это будет не так уж и просто, учитывая, что одним из соперников "Атлетико" в цикле перенесенных матчей станет "Севилья".

Сейчас команда Хулена Лопетеги только шестая в таблице, однако по показателю потерянных очков может тоже претендовать на место в топ-3. У "Севильи" продолжается приятная серия без поражений во всех турнирах – уже девять матчей подряд. Важно отметить, что в двух из трех последних поединков чемпионата "Севилья" забивала не менее двух голов. Низкой результативностью упрекали Холена Лопетеги, но проблема, как видим, не является критической.

Новых имен в списке травмированных / дисквалифицированных нет. "Атлетико" уже давно обходится без помощи Эктора Эрреры, привыкают мадридцы и к отсутствию Кирана Триппьера. У "Севилья" в списке потерь находятся Томаш Вацлик, Серхио Эскудеро и Карлос Фернандес.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Карраско - Савич, Хименес, Эрмосо - Врсалько - Льоренте, Коке, Лемар - Суарес, Феликс "Севилья": Буну - Навас, Кунде, Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Хордан - Сусо, Эн-Несири, Окампос

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

Два последних матча Примеры "Атлетико" выиграл с разницей в один мяч. В этом сезоне команда Симеоне менее прагматичная, хотя все еще наблюдается желание сыграть по счету, когда для этого есть возможность. Обычно против опасных соперников. "Севилья" выглядит хорошо, но с грандами играет неудачно: безальтернативное поражение от "Реала", только ничья против проблемной "Барсы". Похоже, что "Атлетико" будет диктовать правила. И победит благодаря одному точному удару.

Ставка на тотал меньше 2,5.