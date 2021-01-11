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Атлетико - Севилья. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Атлетико - Севилья: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Атлетико - Севилья. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Первый тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 12.01.2021. 22:30. Арбитр в поле – Хавьер Эстрада. Трансляция в Украине – MEGOGO

"Атлетико" никак не реабилитируется за поражение в Кубке Испании. Почти неделю назад мадридцы проиграли "Корнелье" 0:1, после чего не провели еще ни одного поединка. На субботу был запланирован матч с "Атлетиком" в рамках чемпионата Испании, однако плохие погодные условия, сковавшие нынче часть Испании, внесли свои коррективы в календарь. Дерби "Атлетика" было перенесено, а на очереди у "матрасников" матч первого тура против "Севильи".

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Примечательно, что даже не сыграв свой матч 18-го тура, "Атлетико" сохранил за собой первую строчку турнирной таблицы. "Реал" расписал нулевую ничью с "Осасуной", что только усилило статус "Атлетико" как главного претендента на чемпионство. Команда Симеоне на одно очко опережает "Реал", и на четыре – "Барсу". Но по сравнению с конкурентами имеет на три сыгранных поединка меньше.

По потерянным очкам у "матрасников" – существенное преимущество над грандами, однако потенциальный гандикап еще нужно конвертировать в реальный. Приятно считать не распределенные очки, но важно забрать их себе без осечек. Сделать это будет не так уж и просто, учитывая, что одним из соперников "Атлетико" в цикле перенесенных матчей станет "Севилья".

Сейчас команда Хулена Лопетеги только шестая в таблице, однако по показателю потерянных очков может тоже претендовать на место в топ-3. У "Севильи" продолжается приятная серия без поражений во всех турнирах – уже девять матчей подряд. Важно отметить, что в двух из трех последних поединков чемпионата "Севилья" забивала не менее двух голов. Низкой результативностью упрекали Холена Лопетеги, но проблема, как видим, не является критической.

Новых имен в списке травмированных / дисквалифицированных нет. "Атлетико" уже давно обходится без помощи Эктора Эрреры, привыкают мадридцы и к отсутствию Кирана Триппьера. У "Севилья" в списке потерь находятся Томаш Вацлик, Серхио Эскудеро и Карлос Фернандес.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Карраско - Савич, Хименес, Эрмосо - Врсалько - Льоренте, Коке, Лемар - Суарес, Феликс

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Хордан - Сусо, Эн-Несири, Окампос

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

Два последних матча Примеры "Атлетико" выиграл с разницей в один мяч. В этом сезоне команда Симеоне менее прагматичная, хотя все еще наблюдается желание сыграть по счету, когда для этого есть возможность. Обычно против опасных соперников. "Севилья" выглядит хорошо, но с грандами играет неудачно: безальтернативное поражение от "Реала", только ничья против проблемной "Барсы". Похоже, что "Атлетико" будет диктовать правила. И победит благодаря одному точному удару.

Ставка на тотал меньше 2,5.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Севилья (Испания) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
11.01.2021 в 23:23
По всем раскладам выгодная для Барсы игра. Хоть мы и не претендуем на чемпионство...
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