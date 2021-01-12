Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Суперкубка Испании

Суперкубок Испании. Полуфинал. Испания. Кордова. "Нуэво Арканхель". 13.01.2021. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Мунуэра Монтеро; трансляция в Украине - MEGOGO

Вероятно, для обеих команд Суперкубок Испании – лишняя обуза среди крайне загруженного футбольными матчами месяца. Однако бумаги уже подписаны, деньги получены – надо играть. Хорошо хоть, что в Испании, а не за ее пределами, как планировалось заранее.

Суперкубок Испании должен был состояться на полях Саудовской Аравии, однако нет смысла лететь далеко за пределы родной страны, чтобы сыграть без болельщиков. Поэтому местом противостояния "Реал Сосьедада" и "Барселоны" будет Кордова. Время – заранее определено календарем, хотя и не очень удобно для обеих команд.

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"Барселона" и "Реал Сосьедад" борются за одинаковые цели – место в зоне Лиги чемпионов. Сейчас "Барса" опережает басков в турнирной таблице на четыре очка с поединком в запасе, хотя был период, когда "Реал Сосьедад" находился на вершине, а каталонцы – где-то в середине графика. На длинной дистанции у басков действительно меньше ресурсов и возможностей для успешной борьбы с "Барселоной", а вот в кубковом скоротечном турнире "чури-урдин" могут взять свое.

Действительно есть вопросы относительно ценности Суперкубка, но если абстрагироваться от вывесок, то этот матч – идеальная возможность для подопечных Иманоля отомстить за обидное поражение от "Барсы" в девятнадцатом туре Ла Лиги. Тот поединок был перенесен из будущего на более раннюю дату именно из-за необходимости окна для Суперкубка. "Барса" принимала соперника на фоне неудачных результатов: в предыдущем матче была победа над "Леванте", но еще раньше "блаугранас" проиграли "Кадису" и "Ювентусу" в Лиге чемпионов. Хоть и с трудом, но все же каталонцы добыли три очка. И после этого не проигрывали.

Тот поединок можно считать переломным для "Барсы", хотя об идеальной серии говорить не приходится из-за ничьих с "Валенсией" и "Эйбаром". У басков все наоборот: то поражение стало первым за два с половиной месяца, а после него удалось добыть только одну победу.

"Реал Сосьедад" сыграет в этом матче в статусе финалиста прошлогоднего Кубка Испании (финал не разыгран, будет проведен в апреле). Вряд ли стоит говорить о каком-то особом умении басков бороться в кубковых турнирах, хотя последнее поражение в борьбе на вылет на внутренней арене датировано уже далеким 2017-м годом. Для "Барсы" мотивация может заключаться в желании реабилитироваться за прошлогоднее поражение в полуфинале Суперкубка от "Атлетико".

Сюрпризов по составу не предвидится. В заявке "Барсы" – все сильнейшие и доступные в настоящее время. Не будет Пике, Фати, Коутиньо и Роберто. У "Сосьедада" травмирован Элустондо, зато в заявке - Давид Сильва и Ильярраменди.

Ориентировочные составы:

"Реал Сосьедад": Ремиро - Эспиноса, Субельдия, Ле Норман, Муньос - Мерино, Субименди, Сильва – Порту, Жозе, Оярсабаль "Барселона": тер Штеген - Дест, Лангле, Араужо, Альба - Де Йонг, Бускетс, Педри - Месси, Гризманн, Дембеле

Прогноз: победа "Барселоны" 2:1.

"Барселона" набрала мощный ход, хотя даже в период кризиса победила "Реал Сосьедад" в чемпионате. Каталонцы укрепились ментально серией удачных результатов, а баски, наоборот, страдают от завышенных ожиданий. Но без боя "Барса" пропуск в финал не получит. Игроки "Реала Сосьедада" достаточно мастеровитые, чтобы забить свой гол. Хотя будут возможности и для большего.

Сделаем ставку на результативный футбол – победа "Барселоны" и тотал больше 2,5.