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Прогноз Александра Шовковского на Суперкубок Испании

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Прогноз на матч Реал Сосьедад - Барселона: гости победят. Коэффициент 1.6

Прогноз Александра Шовковского на Суперкубок Испании
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Полуфинал Суперкубка Испании станет отличным тестом для команды Рональда Кумана. "Барселона" набирает обороты и готова доказать свою силу на пути к ожидаемой битве за трофей с мадридским "Реалом". Как сложится сегодняшний матч каталонцев анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

"Реал Сосьедад" завершил предыдущий сезон Ла Лиги на 6-й строчке, а возможность побороться за Суперкубок страны получил благодаря выходу в финал Кубка Испании. Команда поборется за Суперкубок лишь во второй раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал трофей в далеком 1982 году, разгромив по сумме двух встреч мадридский "Реал" (0:1, 4:0).

У "Реал Сосьедад" сложный период в чемпионате - лишь одна победа в последних 9 матчах Ла Лиги (4 ничьих, 4 поражения). В последнем туре команда проиграла на выезде "Севильи" (2:3), выпала из топ-4 и теперь занимает пятое место в турнирной таблице.

"Барселона" получила возможность побороться за трофей благодаря второму месту в Ла Лиге по итогам предыдущего сезона. Каталонцы больше всех остальных испанских команд выигрывали Суперкубок страны - 13 раз. В XXI веке "Барселона" играла в финале этого турнира 11 раз и в 8 случаях победила.

В последнем туре "Барселона" разгромила на выезде "Гранаду" (4:0) и поднялась в турнирной таблице на третье позицию. Команда Кумана не проигрывает в Ла Лиге 8 матчей подряд (6 побед, 2 ничьи). При этом, каталонцы три последние встречи провели в гостях, и все выиграли.

"Реал Сосьедад" - "Барселона". Прогноз

Матч покажет, что "Барселона" движется в верном направлении, а Месси и Гризманн снова забивают. Баскам может помочь или дикий нефарт каталонцев, или очередной снегопад в Испании.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Прогнозы
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