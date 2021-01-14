  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Атлетик: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.01.2021 ⋊ Суперкубок Испании онлайн на UA-Футбол

Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Суперкубок Испании. Полуфинал. Испания. Мальорка. "Ла Росаледа". 14.01.2021. 22:00. Трансляция в Украине - MEGOGO

Как и для двух участников другого полуфинала, этот Суперкубок не слишком уместен для "Атлетика" и "Реала". Однако играть нужно и выполнять свою работу команды спустя рукава не будут. Могут быть варианты в отношении "Атлетика", который с новым тренером ищет свою игру, но относительно "Реала" вывод безальтернативный – желание победить.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

В прошлом году "Реал" на пути к трофею одолел "Валенсию", а в финале - мадридский "Атлетико". В этом году соперники другие: первым барьером выступает титулованный баскский коллектив. А в финале, если "Реал" туда пробьется, возможна встреча с заклятым врагом "Барселоной" .

Не в лучшем настроении "Реал" проведет этот поединок. В двух последних матчах мадридцы не пропускали, однако набрали не максимум очков – только четыре из шести возможных. А если взглянуть шире, то проблем вырисовывается больше – только одна победа в трех последних поединках. Параллельно же "Атлетико" наращивает отрыв и опережает "Реал" уже на четыре очка (с двумя матчами в запасе). Выигранный Суперкубок, конечно, может стать для Зидана утешением, но с другой стороны – это дополнительное бремя, необходимость тратить силы в условиях максимально уплотненного календаря.

О "Реале" говорим как о фаворите отчетного матча – это естественно. Однако не надо исключать возможности успеха "Атлетика". Баски под руководством Марселино Тораля провели лишь один поединок – проиграли "Барсе" 2:3. Матч 18-го тура с "Атлетико" был отложен, поэтому команда целенаправленно готовилась к дуэли с "Реалом". Баски должны обладать преимуществом в тонусе, а вот вопрос психологии остается открытым: статусная победа у "Атлетика" в этом сезоне лишь одна – над "Севильей".

"Реалу" в Мадриде баски уступили 1:3, хотя счет не передает истинного положения вещей. Были нюансы. "Реал" выигрывал 2:1 и в конце матча допустил на свои ворота несколько моментов, которые не превратились в гол лишь благодаря отличной работе Куртуа. На последних секундах Бензема забил третий командный гол "Реала", но финальный отрезок поединка в любом случае был нервным для Зидана. Подобные хлопоты тренер не хотел бы пережить еще раз.

В историческом разрезе это противостояние имеет одну пикантную особенность: в последний раз "Атлетик" побеждал в 2015-м году, но в четырех из семи последних поединков против "Реала" не проигрывал.

Потери команд сводятся к терпимым рамкам: Родриго у "Реала", Юри и Унай Лопес – у "Атлетика". Под вопросом участие в игре Дани Карвахаля.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Начо, Варан, Рамос, Менди - Каземиро, Кроос, Модрич - Васкес, Бензема, Асенсио

"Атлетик": Симон - Капа, Нуньес, Мартинес, Баленсиага - Весга, Дани Гарсия - Муньяин, Де Маркос - И. Уильямс, Рауль Гарсия

Марселино Тораль не боится авторитетов. Исторически "Атлетик" неплохо играет против "Реала", что можно брать за основу в процессе выбора ставки. Новый тренер вряд ли прибегнет к защитной тактике, поэтому прогнозируем обоюдно острый футбол. И как следствие – результативный итоговый счет, финальный штрих в котором будет сделано в дополнительное время. Тотал больше 2,5 и выход "Реала" в финал.

Прогноз. Победа "Реала" 2:1 в дополнительное время

1xbet
1.71
4.00
5.55
Сделать ставку
Favbet
1.73
4.05
5.65
Сделать ставку
Parimatch
1.68
3.80
5.60
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
14.01.2021 в 02:14
А де Вітя? Агов, жовтопузик, ти де? Он бачу вікно ще в тебе горить. Виходь підлий трус.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.01.2021 в 02:04
Зидан, дай Бенземе отдохнуть, в конце-то концов, не ставь его в заявку, как Куман Месси Запыхалась уже ваша ведущая лошадка, так и до конца сезона не протянет. Наша то хоть ходит, а ваша то всё бежит и бежит...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...