Атлетик - Реал. Анонс и прогноз матча за Суперкубок Испании

Суперкубок Испании. Полуфинал. Испания. Мальорка. "Ла Росаледа". 14.01.2021. 22:00. Трансляция в Украине - MEGOGO

Как и для двух участников другого полуфинала, этот Суперкубок не слишком уместен для "Атлетика" и "Реала". Однако играть нужно и выполнять свою работу команды спустя рукава не будут. Могут быть варианты в отношении "Атлетика", который с новым тренером ищет свою игру, но относительно "Реала" вывод безальтернативный – желание победить.

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В прошлом году "Реал" на пути к трофею одолел "Валенсию", а в финале - мадридский "Атлетико". В этом году соперники другие: первым барьером выступает титулованный баскский коллектив. А в финале, если "Реал" туда пробьется, возможна встреча с заклятым врагом "Барселоной" .

Не в лучшем настроении "Реал" проведет этот поединок. В двух последних матчах мадридцы не пропускали, однако набрали не максимум очков – только четыре из шести возможных. А если взглянуть шире, то проблем вырисовывается больше – только одна победа в трех последних поединках. Параллельно же "Атлетико" наращивает отрыв и опережает "Реал" уже на четыре очка (с двумя матчами в запасе). Выигранный Суперкубок, конечно, может стать для Зидана утешением, но с другой стороны – это дополнительное бремя, необходимость тратить силы в условиях максимально уплотненного календаря.

О "Реале" говорим как о фаворите отчетного матча – это естественно. Однако не надо исключать возможности успеха "Атлетика". Баски под руководством Марселино Тораля провели лишь один поединок – проиграли "Барсе" 2:3. Матч 18-го тура с "Атлетико" был отложен, поэтому команда целенаправленно готовилась к дуэли с "Реалом". Баски должны обладать преимуществом в тонусе, а вот вопрос психологии остается открытым: статусная победа у "Атлетика" в этом сезоне лишь одна – над "Севильей".

"Реалу" в Мадриде баски уступили 1:3, хотя счет не передает истинного положения вещей. Были нюансы. "Реал" выигрывал 2:1 и в конце матча допустил на свои ворота несколько моментов, которые не превратились в гол лишь благодаря отличной работе Куртуа. На последних секундах Бензема забил третий командный гол "Реала", но финальный отрезок поединка в любом случае был нервным для Зидана. Подобные хлопоты тренер не хотел бы пережить еще раз.

В историческом разрезе это противостояние имеет одну пикантную особенность: в последний раз "Атлетик" побеждал в 2015-м году, но в четырех из семи последних поединков против "Реала" не проигрывал.

Потери команд сводятся к терпимым рамкам: Родриго у "Реала", Юри и Унай Лопес – у "Атлетика". Под вопросом участие в игре Дани Карвахаля.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Начо, Варан, Рамос, Менди - Каземиро, Кроос, Модрич - Васкес, Бензема, Асенсио "Атлетик": Симон - Капа, Нуньес, Мартинес, Баленсиага - Весга, Дани Гарсия - Муньяин, Де Маркос - И. Уильямс, Рауль Гарсия

Марселино Тораль не боится авторитетов. Исторически "Атлетик" неплохо играет против "Реала", что можно брать за основу в процессе выбора ставки. Новый тренер вряд ли прибегнет к защитной тактике, поэтому прогнозируем обоюдно острый футбол. И как следствие – результативный итоговый счет, финальный штрих в котором будет сделано в дополнительное время. Тотал больше 2,5 и выход "Реала" в финал.

Прогноз. Победа "Реала" 2:1 в дополнительное время