Алькойяно - Реал. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Кубок Испании. 1/16-я финала. Испания. Алькой. 20.01.2021. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; трансляция в Украине – MEGOGO

Большинство команд свои матчи 1/16-й финала Кубка Испании уже отыграли. Большинство, но не "Реал". Мадридцы, как и остальные участники Суперкубка Испании, кубковым поединком заполнят окно девятнадцатого тура Ла Лиги. Первый соперник "Реала" – скромный "Алькойано".

Для команды Висенте Парраса это будет уже третий матч в текущем розыгрыше Кубка. Примечательно, что на стадии 1/32-й финала представитель Сегунды Б одолел действующего участника Примеры "Уэску". Еще раньше "Алькойяно" одолел "Ларедо", добыв первую за более шесть лет победу в Кубке Испании. Как бы не завершилось противостояние с "Реалом", скромный клуб из маленького городка (около 61-й тысячи жителей) с востока Испании будет гордиться этой кампанией.

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Зидан наверняка выставит дубль, но это никак не повышает шансов "Алькойяно". Шансы сводятся к сумасшедшей самоотдачи, недооценке соперника и отсутствию давления ответственности за результат. Должны сойтись воедино сразу несколько факторов. Как это работает – видно на примере результата матча "Корнелья" - "Атлетико" (1:0). Вопрос в том, не исчерпан ли еще лимит сенсаций?

"Реал" получил возможность перевести дыхание. "Сливочные" проиграли в полуфинале Суперкубка Испании, поэтому целенаправленно готовились к отчетному поединку почти неделю. Ранее же календарь предусматривал по два поединка за семь дней, что создавало определенное напряжение. "Реал" выиграл лишь один из последних четырех поединков, что как раз и свидетельствует о перенасыщении поединками и эмоциями. Хотя в таком графике живет большинство клубов Примеры.

Зидан выставит дубль. По крайней мере, об этом утверждают испанские СМИ, отводя в своих прогнозах место в воротах Андрею Лунину. Украинец еще не дебютировал за основу "сливочных" после возвращения из аренды. Отсутствие игровой практики измеряется полугодовым сроком, что губительно действует перспективы вратаря. Ведь работа на тренировках, даже самого высокого качества, не компенсирует простой.

Аккуратно накануне матча появились слухи о возможной очередной аренде в карьере Андрея Лунина. "Реал" вроде как хотел бы пристроить украинца в "Хетафе", но о конкретике говорить рано. Обстоятельства будут зависеть и от этого поединка – справится ли Лунин с отведенной ему ответственностью?

Но к матчу готовится и Тибо Куртуа. Из когорты основных в расширенной заявке находятся также Кроос, Каземиро, Вальверде, Бензема, Винисиус и другие. А вот Рамоса, Варана, Карвахаля, Модричата, Эдегора на поле точно не увидим.

Прогноз: победа "Реала" 3:1.

Если Лунин сыграет, то важно не пропустить. Но защита "Реала" явно будет не оптимальной, хотя даже самые сильные игроки этого звена позволяют себе ошибки. "Алькойяно" в своей группе Сегунды Б является одним из лидеров, хотя и не отличается высокой результативностью. Спрогнозируем победу "Реала" и обе забьют.