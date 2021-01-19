Вильярреал - Гранада. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 19-й тур. Испания. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика". 20.01.2021. 22:30. Арбитр в поле – Валентин Писарро; трансляция в Украине – MEGOGO

"Вильярреал" и "Гранада" не претендуют на чемпионство, однако мечтают о месте в зоне Лиги чемпионов. Учитывая обстоятельства, это задача реальная для выполнения в контексте обеих команд.

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Нынче более прочные позиции у "Вильярреала". "Субмарина" идет четвертой, опережая "Реал Сосьедад" на два очка и имея на один сыгранный матч меньше по сравнению с конкурентом (по состоянию на начало тура). Однако остерегаться нужно "Севильи", которая недавно прервала феноменальную беспроигрышную серию команды Унаи Эмери и по потерянным баллам опережает "Вильярреал" в таблице. Эти две команды – главные претенденты на четвертое место, хотя и "Гранада" ходит среди кандидатов. Хотя и неявных.

"Насриды" выглядят довольно хорошо. Диего Мартинес не понизил уровень по сравнению с прошлым сезоном, хотя непредсказуемые осечки случаются. В последних пяти матчах Примеры "Гранада" потерпела три поражения, самое болезненное из которых – от "Эйбара". Беспокоит тренера относительно низкая (по сравнению с конкурентами) результативность команды: в топ-10 меньше забивает только сенсационный "Кадис".

Интересно, что после поражения от "Севильи" "Вильярреал" ни в одном из следующих четырех матчей (два в Кубке, два в чемпионате) не допустил осечки. За спиной Унаи Эмери очень мощная серия: в восемнадцати матчах чемпионата, трех матчах Кубка Испании и пяти поединках Лиги Европы – лишь два поражения. Команда движется в правильном направлении.

У "Гранады" гарантированно не сыграет Гоналон. Зато можем увидеть на поле Пере Милью. У "Вильярреала" близок к полноценному возвращению в обойму Пако Алькасер. Но участие в игре Самуэля Чуквезе – под вопросом.

Ориентировочные составы:

"Вильярреал": Асенхо - Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Капу, Тригерос - Морено, Ниньо, Мой Гомес "Гранада": Руй Силва - Фулкье, Гурман, Дуарте, Нева - Эррера, Монторо, Милья - Кенеди, Луис Суарес, Мачис

Прогноз: победа "Вильярреала" 2:1.

Это будет сложный матч для обеих команд. Ставка будет сделана на атаку, оба коллектива способны рисковать. "Гранада" лишь дважды на элитном уровне побеждала "Вильярреал", тогда как у "субмарины" семь побед в этом противостоянии. Бросается в глаза ничья 4:4, зафиксирована в прошлом году на поле "субмарины" – не удивляйтесь, если станете свидетелем чего-то подобного и сегодня.

Ставка - "тотал больше 2,5 и победа "Вильярреала".