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Эйбар - Атлетик. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Эйбар - Атлетико: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Эйбар - Атлетик. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 19-й тур. Испания. Эйбар. "Ипуруа". 21.01.2021. 22:30. Арбитр в поле – Марио Мелеро; трансляция в Украине – MEGOGO

Лучшего сценария для "Атлетико" не найти. Сейчас мадридцы на четыре очка опережают ближайшего конкурента и имеют на два сыгранных поединка меньше. Потенциально это преимущество в десять очков, которое может быть расценено как серьезная заявка на чемпионство. "Атлетико" даже может позволить себе во втором круге проиграть прямым конкурентам. Самое важное – не оступаться в поединках с середняками и аутсайдерами.

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Перспективы весьма привлекательные. Но на практике вряд ли все будет гладко. В последнем матче "Атлетико" победил "Севилью", но перед тем едва не допустил потерю на поле "Алавеса". Пришлось в экстренном режиме в конце поединка добавлять обороты. Подопечные Симеоне справились, но в следующий раз такое может и не пройти. Поэтому лучше не доводить ситуацию до критической. Ведь "Атлетико" умеет и может двигаться планомерно и взвешенно.

"Эйбар" звезд с неба не хватает. "Оружейники" завершают первый круг выше зоны вылета – и это уже успех для Мендилибара. Хотя от стабильности тренер не отказался бы. В Примере баски добыли лишь две победы в последних одиннадцати турах. С трудом прошли в 1/16-ю финала Кубка Испании, а уже там вылетели от андердога "Навалькарнеро". Но с "Атлетико" у "Эйбара" особые отношения. В последнем поединке между этими командами победил именно представитель страны Басков – 2:0. Свежи в памяти и ничьи 1:1 и 2:2, добытые "Эйбаром" на поле "Атлетико". Такая история противостояния должна максимально мотивировать и мобилизовать "Атлетико". Ведь соперник готов воспользоваться наименьшими погрешностями фаворита.

Не сыграют за "Атлетико" Киран Триппьер, Коке и Эрмосо. Первые двое – из-за дисквалификации, третий – из-за травмы. У "Эйбара" не увидим Анхеля Коте. Зато есть шанс сыграть у Брайана Хиля, который не играл в предыдущем туре против "Леванте".

Ориентировочные составы:

"Эйбар": Дмитрович - Посо, Оливейра, Бигас, Арбилья - Экспозито, Диоп - Инуи, Хиль - Энрич, Кике Гарсия

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Лоди - Корреа, Льоренте, Сауль, Карраско - Суарес, Феликс

Прогноз: победа "Атлетико" 2:1.

Прогнозировать победу "Атлетико" 1:0 – значит, пойти по пути наименьшего сопротивления. Мадридцы в этом сезоне стараются против слабых соперников играть в атакующий футбол, поэтому, вероятно, увидим сегодня большую активность впереди. И эта активность не ограничится одним голом. Но и "Эйбар" должен воспользоваться тем, что далеко не все силы "матрасников" будут сконцентрированы в обороне. Ставку предлагаем сделать вот какую: "Победа "Атлетико" с разницей в 1-2 мяча".

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3.44
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3.38
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6.00
3.40
1.74
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Эйбар Прогнозы
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