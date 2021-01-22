Алавес - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 20-й тур. Испания. Витория-Гастейс. "Мендисорроса". 23.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Алехандро Эрнандес Эрнандес; трансляция в Украине - MEGOGO

Фактически как таковой паузы между первым и вторым кругами чемпионата Испании нет, но для участников турнира эта отметка может служить психологической чертой. Все плохое оставить за спиной, а вперед двигаться с настойчивостью. Для "Реала" это особо актуально. Формально мадридцы еще не закончили первый круг, потому как провели не девятнадцать, а восемнадцать поединков. Однако никаких дивидендов отложенная игра может и не принести, потому что у "Атлетико", - главного конкурента "Реала" в борьбе за чемпионство, - таких отложенных игр сейчас аж две. И даже при таких условиях "матрасники" впереди в таблице на семь очков.

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Затруднительное положение. Зидан старается не выдавать волнения, но только наивный может верить в то, что тренера не беспокоит то положение вещей, которое есть сейчас. "Реал" бездарно вылетел с Суперкубка и Кубка Испании, в Лиге чемпионов соперники не испытывают страха и пиетета в отношении мадридцев, в Примере конкурент оторвался довольно далеко. И все это не случайность, а последствия плохой игры "Реала". Всю суть проблемы поможет понять факт поражения в Кубке Испании от "Алькйояно": вели в счете, не удержали преимущество в основное время, а в дополнительное и вообще пропустили во второй раз, играя в большинстве. Катастрофа.

Зидан выглядел опустошенным. Как бы цинично это ни звучало, но карантин, обусловленный наличием в организме Covid-19, возможно, пойдет тренеру на пользу. Надо хотя бы немного отдохнуть, снять напряжение. Но как при этом сделать так, чтобы команда не допустила еще больше потерь и не осложнила и без того непростое положение?

Какие рычаги есть для того, чтобы отомстить "Алавесу" за поражение в первом круге 1:2? Тогда баски грамотно распорядились своими шансами и выставили на показ немощность обороны соперника. Символично, что в том матче не играл Серхио Рамос – не будет его и в отчетном поединке. Травма, по сообщениям источников, оставила Рамоса без футбола на неопределенный срок. На самоизоляцию отбыл Начо и это создает определенные кадровые проблемы для "Реала". В центре обороны вырисовывается пар Варан - Милитао, а страховать придется Чусту, неудачно сыгравшему против "Алькойяно".

Не увидим Эдегора, который собирается покинуть Мадрид. Вне заявки из-за функциональных проблем оказались Карвахаль и Вальверде. Ассистент Зидана Беттони внес в заявку юного полузащитника Антонио Бланко. Андрей Лунин тоже в списке тех, кто готовится к матчу.

У "Алавеса" травмирован Родриго Эли. Унай Лопес и Иньиго Мартинес – под вопросом.

Ориентировочные составы:

"Реал": Куртуа - Васкес, Варан, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Азар "Алавес": Пачеко - Чимо, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Мартин, Пена, Баталья, Роха - Эдгар Мендес, Хоселу

Прогноз: победа "Реала" 2:0.

Отсутствие Зидана на тренерском мостике – чисто формальный фактор. А вот то, что "Алавес" возглавляет уже не Пабло Мачин, как это было в первом круге, а Абелардо, может иметь важное значение. Правда, непонятно, с каким оттенком для басков – положительным или отрицательным. "Реал" обычно мобилизуются после неудач, поэтому сегодня может снова костьми лечь за своего тренера. Не удивимся даже разгрому "Алавеса".