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Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Эльче - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
Не стоит называть выход "Барселоны" в 1/8-й финала Кубка Испании проблемным. У "Корнельи" было мало шансов на победу в противостоянии, однако каталонцы сами допустили неуместную для них ничью в основное время. Два нереализованных пенальти, несколько потерянных чисто игровых шансов обусловили необходимость играть "лишних" тридцать минут. И это в условиях плотного календаря и на искусственном газоне. Нужно было обойтись без этого.
Но сколько на самом деле сил было затрачено в матче с "Корнельей" станет известно лишь по итогам противостояния с "Эльче". Вполне вероятно, что каталонцы не почувствуют того, что играли посреди недели и своего соперника, идущего в зоне вылета чемпионата, одолеют одной левой. Не спешите опровергать – "Барса" все еще способна побеждать на классе. Мы уже видели такие победу в этом сезоне. Нужно только, чтобы для такой победы сложились необходимые обстоятельства.
Отсутствие Лионеля Месси, впрочем, - это аргумент против легкой победы "Барселоны". В каком бы состоянии ни находился Лионель, его результативные действия часто упрощают жизнь партнерам. Само присутствие аргентинца положительно влияет на психологию команды. Хотя в последнее время это выражено не так четко. В финале Суперкубка Испании, например, был серьезный сбой как в командных действиях в целом, так конкретно и в поведении Лионеля Месси.
"Эльче" весьма неплохо начал чемпионат, но медленно скатился в низы турнирной таблицы. Сейчас продолжается серия без побед в Примере – уже двенадцать поединков подряд. Вдохновляют только ничьи с грозными соперниками, которые были во время этого отрезка - "Вильярреалом", "Реалом", "Сельтой". Хорхе Альмирон ходит под угрозой увольнения, хотя вряд ли здесь проблема исключительно в тренере.
У "Эльче" плохая статистика в противостоянии с "Барсой". Последний матч между этими командами завершился разгромом валенсийцев 0:6. В восьми последних матчах "Эльче" не смог забить "Барселоне" ни единого мяча, а последняя победа датирована далеким 1974-м годом.
Кроме Лионеля Месси, за "Барсу" не сыграют Ансу Фати, Фелипе Коутиньо, Херерад Пике и Серхи Роберто. Под вопросом – Сержиньо Дест. Фидель и Гуидо Карилльо не сыграют за "Эльче". Зато вернулись в обойму Маркони, Тете Моренте, Луисми, Мфулю и Дани Кальво.
"Эльче": Бадия - Барраган, Верду, Хосема, Моика - Маркони - Хасон, Гути, Пере Милья, Ригони - Бое
"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Араухо, Лангле, Альба - Бускетс, де Йонг, Педро - Гризманн, Брайтвайт, Дембеле
Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.
"Эльче" не умеет забивать "Барселоне". И вообще атака команды Хорхе Альмирона слаба. Поэтому следует ожидать чего-то подобного, что было в матче "Барселоны" против "Уэски" – большого количества атак "блаугранас" и отсутствия конструктива в атакующих действиях соперника. Счет будет зависеть от уровня реализации моментов каталонцами. Выбираем вариант ставки "сухая победа гостей".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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