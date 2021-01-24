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Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Эльче - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Эльче - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 20-й тур. Испания. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро". 24.01.2021. Арбитр в поле - Валетин Писарро; трансляция в Украине - MEGOGO

Не стоит называть выход "Барселоны" в 1/8-й финала Кубка Испании проблемным. У "Корнельи" было мало шансов на победу в противостоянии, однако каталонцы сами допустили неуместную для них ничью в основное время. Два нереализованных пенальти, несколько потерянных чисто игровых шансов обусловили необходимость играть "лишних" тридцать минут. И это в условиях плотного календаря и на искусственном газоне. Нужно было обойтись без этого.

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Но сколько на самом деле сил было затрачено в матче с "Корнельей" станет известно лишь по итогам противостояния с "Эльче". Вполне вероятно, что каталонцы не почувствуют того, что играли посреди недели и своего соперника, идущего в зоне вылета чемпионата, одолеют одной левой. Не спешите опровергать – "Барса" все еще способна побеждать на классе. Мы уже видели такие победу в этом сезоне. Нужно только, чтобы для такой победы сложились необходимые обстоятельства.

Отсутствие Лионеля Месси, впрочем, - это аргумент против легкой победы "Барселоны". В каком бы состоянии ни находился Лионель, его результативные действия часто упрощают жизнь партнерам. Само присутствие аргентинца положительно влияет на психологию команды. Хотя в последнее время это выражено не так четко. В финале Суперкубка Испании, например, был серьезный сбой как в командных действиях в целом, так конкретно и в поведении Лионеля Месси.

"Эльче" весьма неплохо начал чемпионат, но медленно скатился в низы турнирной таблицы. Сейчас продолжается серия без побед в Примере – уже двенадцать поединков подряд. Вдохновляют только ничьи с грозными соперниками, которые были во время этого отрезка - "Вильярреалом", "Реалом", "Сельтой". Хорхе Альмирон ходит под угрозой увольнения, хотя вряд ли здесь проблема исключительно в тренере.

У "Эльче" плохая статистика в противостоянии с "Барсой". Последний матч между этими командами завершился разгромом валенсийцев 0:6. В восьми последних матчах "Эльче" не смог забить "Барселоне" ни единого мяча, а последняя победа датирована далеким 1974-м годом.

Кроме Лионеля Месси, за "Барсу" не сыграют Ансу Фати, Фелипе Коутиньо, Херерад Пике и Серхи Роберто. Под вопросом – Сержиньо Дест. Фидель и Гуидо Карилльо не сыграют за "Эльче". Зато вернулись в обойму Маркони, Тете Моренте, Луисми, Мфулю и Дани Кальво.

Ориентировочные составы:

"Эльче": Бадия - Барраган, Верду, Хосема, Моика - Маркони - Хасон, Гути, Пере Милья, Ригони - Бое

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Араухо, Лангле, Альба - Бускетс, де Йонг, Педро - Гризманн, Брайтвайт, Дембеле

Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.

"Эльче" не умеет забивать "Барселоне". И вообще атака команды Хорхе Альмирона слаба. Поэтому следует ожидать чего-то подобного, что было в матче "Барселоны" против "Уэски" – большого количества атак "блаугранас" и отсутствия конструктива в атакующих действиях соперника. Счет будет зависеть от уровня реализации моментов каталонцами. Выбираем вариант ставки "сухая победа гостей".

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эльче (Испания) Прогнозы
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
24.01.2021 в 02:01
A почему в ориентировочном составе Барсы Дембеле написано зелёным цветом, а последняя буква чёрным? Расизмом попахивает
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Барселиниус (землянин)
24.01.2021 в 02:15
Я тоже хотел об этом написать, но потом подумал, прикинул и решил, шо в составе Эльче не одни же негры будут играть..
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0
0
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Барселиниус (землянин)
24.01.2021 в 01:22
Предвижу страшные муки и потуги, ужасную реализацию и пожары в защите.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
24.01.2021 в 01:15
Мфулю вернулся? Ну слава богу!
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0
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