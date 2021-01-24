Атлетико - Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 20-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 24.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Рикардо Де Бургос; трансляция в Украине - MEGOGO

Сегодня "Атлетико" и "Валенсия" – команды из разных полюсов. Мадридцы возглавляют турнира таблицу, а "летучие мыши" всего на три очка опережают зону вылета, по потерянным очкам уступая "Эльче", что идет на 18-м месте. Однако даже во времена спокойствия и затишья для "Валенсии" крайне неудобным был именно этот соперник: в двенадцати последних матчах "Лос Чес" ни разу не победили "Атлетико".

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Возможно, для разрушения неутешительной тенденции "Валенсии" нужно было опуститься именно туда, где она сейчас? С аутсайдерами и середняками турнира "летучим мышам" трудно дается результат, можно говорить, что команда Хави Грасия не способна бороться с рутиной. Однако в поединках с грандами и претендентами на высокие позиции "Валенсия" находит в себе скрытые ресурсы для достойного выступления: победа над "Реалом", ничья с "Барселоной", победа над "Реал Сосьедадом".

С другой стороны, есть пример выступления "Валенсии" в противостоянии с "Атлетико" в первом круге текущего чемпионата. Несмотря на дисциплину, старательность и смелость "Валенсии", победа осталась за "Атлетико" благодаря авто голу Тони Лато. Этот поединок состоялся два месяца назад, и "Валенсия" сильнее с тех пор точно не стала. Хотя сегодняшний поединок начнет с пятиматчевой беспроигрышной серии за спиной во всех турнирах. А вот "Атлетико" по сравнению с матчем первого круга может добавить за счет Луиса Суареса. Уругваец не играл на поле "Валенсии" из-за коронавируса, а сегодня готов к борьбе на максимальных оборотах. В последнем матче он принес победу "Атлетико" своим дублем. Догнал Лионеля Месси в списке бомбардиров. Возможно, именно такого игрока мадридцам не хватало для реальной конкуренции с "Барсой" и "Реалом" в прошлые годы.

"Реал" накануне выиграл свой поединок, сократив отставание до четырех очков. Это не создает давления на Диего Симеоне, но и игнорировать факт успеха конкурента глупо. Единого, по сути, конкурента "Атлетико" в борьбе за корону.

Киран Триппье не сыграет за "Атлетико" из-за дисквалификации, а Эрмосо – из-за проблем со здоровьем. В противоположном лагере с такой же проблемой столкнулся Васс. Кроме того, травмированы у "Валенсии" Урош Рачич и Яспер Силлессен.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Лоди - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Суарес, Феликс "Валенсия": Доменек - Тьерри Корреа, Паулиста, Диакаби, Гайя - Муса, Солер, Хасон, Черышев - Гомес, Ли Кан Ин

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

"Атлетико" – традиционно неудобный для "Валенсии" соперник. Усиленный Луисом Суаресом по сравнению с матчем первого круга. "Атлетико" дополнительно мотивирован хорошими перспективами в борьбе за чемпионство. Будет самообманом прогнозировать в такой ситуации что-то другое, кроме успеха мадридцев. Ставка на сухую победу хозяев.