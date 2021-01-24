  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Атлетико - Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико - Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Валенсия: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.01.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Атлетико - Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 20-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 24.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Рикардо Де Бургос; трансляция в Украине - MEGOGO

Сегодня "Атлетико" и "Валенсия" – команды из разных полюсов. Мадридцы возглавляют турнира таблицу, а "летучие мыши" всего на три очка опережают зону вылета, по потерянным очкам уступая "Эльче", что идет на 18-м месте. Однако даже во времена спокойствия и затишья для "Валенсии" крайне неудобным был именно этот соперник: в двенадцати последних матчах "Лос Чес" ни разу не победили "Атлетико".

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Возможно, для разрушения неутешительной тенденции "Валенсии" нужно было опуститься именно туда, где она сейчас? С аутсайдерами и середняками турнира "летучим мышам" трудно дается результат, можно говорить, что команда Хави Грасия не способна бороться с рутиной. Однако в поединках с грандами и претендентами на высокие позиции "Валенсия" находит в себе скрытые ресурсы для достойного выступления: победа над "Реалом", ничья с "Барселоной", победа над "Реал Сосьедадом".

С другой стороны, есть пример выступления "Валенсии" в противостоянии с "Атлетико" в первом круге текущего чемпионата. Несмотря на дисциплину, старательность и смелость "Валенсии", победа осталась за "Атлетико" благодаря авто голу Тони Лато. Этот поединок состоялся два месяца назад, и "Валенсия" сильнее с тех пор точно не стала. Хотя сегодняшний поединок начнет с пятиматчевой беспроигрышной серии за спиной во всех турнирах. А вот "Атлетико" по сравнению с матчем первого круга может добавить за счет Луиса Суареса. Уругваец не играл на поле "Валенсии" из-за коронавируса, а сегодня готов к борьбе на максимальных оборотах. В последнем матче он принес победу "Атлетико" своим дублем. Догнал Лионеля Месси в списке бомбардиров. Возможно, именно такого игрока мадридцам не хватало для реальной конкуренции с "Барсой" и "Реалом" в прошлые годы.

"Реал" накануне выиграл свой поединок, сократив отставание до четырех очков. Это не создает давления на Диего Симеоне, но и игнорировать факт успеха конкурента глупо. Единого, по сути, конкурента "Атлетико" в борьбе за корону.

Киран Триппье не сыграет за "Атлетико" из-за дисквалификации, а Эрмосо – из-за проблем со здоровьем. В противоположном лагере с такой же проблемой столкнулся Васс. Кроме того, травмированы у "Валенсии" Урош Рачич и Яспер Силлессен.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Лоди - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Суарес, Феликс

"Валенсия": Доменек - Тьерри Корреа, Паулиста, Диакаби, Гайя - Муса, Солер, Хасон, Черышев - Гомес, Ли Кан Ин

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

"Атлетико" – традиционно неудобный для "Валенсии" соперник. Усиленный Луисом Суаресом по сравнению с матчем первого круга. "Атлетико" дополнительно мотивирован хорошими перспективами в борьбе за чемпионство. Будет самообманом прогнозировать в такой ситуации что-то другое, кроме успеха мадридцев. Ставка на сухую победу хозяев.

1xbet
1.49
4.58
7.80
Сделать ставку
Favbet
1.53
4.55
7.70
Сделать ставку
Parimatch
1.50
4.30
7.50
Сделать ставку

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...