Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги

В эту субботу в Ла Лиге продолжится заочное противостояние грандов за чемпионство. Чего ждать от матчей с участием сильнейших команд Испании анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Атлетико" - "Валенсия": команды забьют меньше 2.5 голов. Коэффициент 1.9

"Валенсия" регулярно отбирает очки у мадридцев, поэтому команду Диего Симеоне ждет сложный матч. Дополнительная мотивация левантийцев - их турнирное положение. "Валенсии" нужно срочно удаляться от зоны вылета.

Мадридцы обыграли в последнем туре "Эйбар" (2:1) и увеличили свою победную серию в чемпионате до 6 матчей. Команда Симеоне выиграла в этом сезоне 14 из 17 матчей Ла Лиги (2 ничьи, 1 поражение). "Атлетико" уверенно лидирует в чемпионате. Отрыв от "Реала" - 7 очков и один матч в запасе.

Дома мадридцы выиграли 7 матчей подряд. Всего же "Атлетико" победил в 8 из 9 поединков сезона (1 ничья). На своем поле команда набрала 93% возможных очков.

"Валенсия" выиграла лишь 1 из 10 последних матчей в Ла Лиге (6 ничьих, 3 поражения). В предыдущем туре команда не сумела обыграть дома "Осасуну" (1:1), но набранное очко позволило команде взобраться на 14-е место. "Валенсия" выдала худший первый круг в Ла Лиге с сезона-1982/83. Тогда ей удалось избежать вылета только в последнем туре. В 19 играх команда набрала 20 очков. При этом у "Эльче" (17 очков) есть два матча в запасе, у "Эйбара" (19 очков) - один.

Команда выиграла последний выездной матч, обыграв "Вальядолид" (1:0). Однако, гостевые показатели левантийцев в этом чемпионате слабые (2 победы, 3 ничьи, 4 поражения).

"Атлетико" - "Валенсия". Прогноз

Хозяева продолжат свою победную серию. Это будут тяжелые три очка для "Атлетико", ведь у "Валенсии" всегда получалось портить нервы грандам.

Прогноз на матч "Эльче" - "Барселона": обе команды забьют. Коэффициент 1.7

Каталонцы должны побеждать аутсайдера и исправлять ситуацию в чемпионате. Пока рано говорить о конкуренции за титул с "Атлетико", но обходить кризисный "Реал" они обязаны.

В предыдущем туре "Эльче" разделил очки с "Вальядолидом" (2:2). Команда продолжила свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до 12 матчей (7 ничьих, 5 поражений). Общий баланс "Эльче" в чемпионате: 3 победы, 8 ничьих и 6 поражений. Команда находится в зоне вылета, однако отставание от "Алавеса", у которого на 2 игры больше, всего 1 балл. На своем поле "Эльче" не проиграл в 6 из 8 последних встреч в чемпионате (1 победа, 5 ничьих).

В прошлом туре каталонцы уверенно обыграли "Гранаду" (4:0). Это третья победа подряд в чемпионате. Беспроигрышная серия "Барселоны" в Ла Лиге теперь составляет 8 матчей (6 побед, 2 ничьи). На выезде "Барселона" победила в 4 предыдущих поединках чемпионата. В 18 матчах команда Рональда Кумана забила 37 мячей, она самая результативная в Ла Лиге в этом сезоне.

После победы над "Гранадой" каталонцы сыграли три кубковые встречи. В Суперкубке Испании "Барселона" сначала обыграла в полуфинале "Реал Сосьедад" (1:1, 3:2 в серии пенальти), а затем проиграла финал "Атлетику" (2:3 в дополнительное время). В 1/16 финала Кубка Испании команда Кумана лишь в дополнительное время прошла клуб третьего дивизиона "Корнелья" 2:0.

"Эльче" - "Барселона". Прогноз

Без Месси гостям будет непросто. Возможно, даже придется отыгрываться. Однако, класс и удача будут на стороне "Барселоны".