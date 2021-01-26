Бетис - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Кубок Испании. 1/8-я финала. Испания. Севилья. "Бенито Вильямарин". 26.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Антонио Матеу Лаос; трансляция в Украине - MEGOGO

Кубок привлекает. "Реал" и "Атлетико" сошли с дистанции на ранних стадиях, "Барселона" еще в игре, но не может считаться непоколебимым гегемоном. Поэтому середняки реально способны рассчитывать на выход в финал – а там чем черт не шутит. Собственно, для "Реал Сосьедада" это не розовые мечты. В прошлом году команда выдала великолепную кампанию и прошла в главный матч турнира. Из-за отсутствия зрителей финал с "Атлетиком" разыгран не был, он запланирован на апрель месяц текущего года. Поэтому этой весной "Реал Сосьедад" может сыграть сразу в двух финалах. Это был бы уникальный случай.

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Хотя до финала текущего Кубка еще далеко. Впереди ожидает больше испытаний, чем уже пройдено. "Реал Сосьедад" стартовал с 1/16-й и прошел там "Кордобу" без сверхусилий. Но сегодня будет труднее.

"Бетис" лихорадило под руководством Мануэля Пеллегрини, однако в последнее время команда демонстрирует стабильность. Ни одного поединка из последних шести севильцы не проиграли. А на последних выходных выдали эпическое завершение матча с тем же "Реал Сосьедадом" в Примере. Уступая 0:2, "Бетис", начиная с 85-й минуты, сломал ход игры благодаря опытному Хоакину. 39-летний полузащитник забил сам и ассистировал Каналесу. Златан Ибрагимович местного разлива.

В турнирной таблице чемпионата "Бетис" на четыре очка отстает от "Реал Сосьедада", но резкое улучшение результатов дает болельщикам севильской команды надежду на светлое будущее. Стихли разговоры о возможном увольнении Пеллегрини, взят курс на зону еврокубков. У басков все наоборот: после мощного старта, команда скатывается вниз. В последних десяти матчах Ла Лиги "Реал Сосьедад" добыл лишь одну победу. А хуже всего, что разладилась игра. Нет четкого рисунка, есть проблемы с реализацией моментов. Баски не будут жертвовать Кубком, но рискуют усугубить и без того нестабильное психологическое состояние неудачным результатом. Потому как больше веры, что этот матч выиграет "Бетис".

"Бетис", стремящийся в еврокубки. Это главная задача команды на сезон. И Кубок может стать запасным аэродромом для хозяев "Бенито Вильямарин". В отчетном поединке не сыграют Гуидо Родригес, Айтор Руибаль и Бартра. Давно травмированы Клаудио Браво, Виктор Камараса и Дани Мартин.

В составе "Реал Сосьедада" можем увидеть новичка, экс-игрока "Севильи", нападающего Карлоса Фернандеса. Но точно не будет Давида Сильвы.

Ориентировочные составы:

"Бетис": Роблес - Эмерсон, Манди, Руис, Морено - Вилльям, Каналес - Лейва, Фекир, Гуардадо - Санабрия "Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Арранбари, Ле Норман, Монреаль - Ильярраменди, Гевара, Мерино - Порту, Исак, Оярсабаль

Прогноз: победа "Бетиса" 3:1.

Вероятно, это будет результативный матч. Ни в одном из последних пяти поединков между командами не было забито менее трех голов. "Бетис" делает ставку на Кубок и стремится пройти сеткой как можно дальше. "Реал Сосьедаду" просто нужен психологический баланс, который можно найти с победой на "Вильямарине". Ставки высоки, и это будет лишь мотивировать соперников. Прогнозируем игру, в которой атака будет превалировать над обороной. "Бетис" победит с разницей в 1-2 мяча.