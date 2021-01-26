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Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Испания
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Райо Вальекано - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.01.2021 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании. 1/8-я финала. Испания. Мадрид. "Де Вальекас". 27.01.2021. 22:00. Арбитр в поле - Гильермо Куадра; трансляция в Украине - MEGOGO

"Атлетико" на десять очков опережает "Барсу" и имеет игру в запасе. Зачем постоянно об этом повторять? Чтобы понимать, что каталонцам, несмотря на то, что впереди целый второй круг, вряд ли что-то светит в этом турнире. Должно случиться что-то невероятное, чтобы "Атлетико" потерял такой гандикап (а есть еще и "Реал"). Поэтому Кубок может стать едва ли не единственной возможностью для "Барсы" прервать затянувшийся период безтрофейной засухи.

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"Атлетико" в Кубке уже нет. Нет здесь и "Реала". "Севилья" выглядит самым грозным соперником из тех, кто остался в сетке, но "Барса" более статусная. Играя в свою силу, "блаугранас" наверняка окажутся в финале, а там уже нужно не допустить ошибки 2019-го года.

Хотя это все теория, а на практике может случиться такое, как в финале Суперкубка Испании. Если откровенно, то и в полуфинале того турнира "гранатовым" повезло пройти "Реал Сосьедад", поэтому переоценивать свои силы не стоит. В 1/16-й "Барса" не сумела переиграть "Корнелью" в основное время, что побуждает опасаться "Райо Вальекано". Мадридцы, если им предоставлять шансы, могут и наказать.

"Райо Вальекано" претендует на повышение в классе, но и Кубком Испании не пренебрегает. В семи последних матчах этого турнира (серия затрагивает и прошлый сезон) столичные потерпели лишь одно поражение, хотя и "чистых" побед только три. Психологическую устойчивость подопечных Андони Ираола поколебал результат 22-го тура Сегунды: "Мальорка" победила 3:1, а это прямой конкурент "Райо Вальекано" в борьбе за повышение в классе. Кого-то такие поражения злят и мотивируют, а кого-то наоборот, подавляют на некоторое время. Чего ждать от "Райо Вальекано" пока непонятно.

Понятно лишь, что "Барса" является крайне неудобным соперником для мадридцев. С 36-и предыдущих матчей этого противостояния только четыре остались за "Райо Вальекано". Последний раз соперники пересекались весной 2019-го, а в последний раз "Райо" отбирал очки у "Барсы" в далеком 2002-м. Теперь на кону не очки, а четвертьфинал Кубка. Шансы андердога повышает тот факт, что победитель определится по итогам одного поединка.

Лионель Месси, отсидев два матча дисквалификации, готовится сыграть в Мадриде. А вот Ансу Фати, Фелипе Коутиньо, Херарда Пике и Серхио Роберто традиционно не увидим из-за травм. Не восстановился Сержиньо Дест.

У "Райо Вальекано" ряд игроков пропустят матч из-за коронавируса. Веласкес и Посо травмированы.

Ориентировочные составы:

"Райо Вальекано": Димитревски - Марио, Савелич, Катена, Фран Гарсия - Альваро, Комесанья, Трехо, Исе - Бебе, Андрес Мартин

"Барселона": Нето - Мингеса, Умтити, Лангле, Альба - Пьянич, Пуч, Илайкс - Тринкао, Брайтвайт, Месси

Прогноз: победа "Барселоны" 3:1.

"Райо Вальекано" должен рисковать, играть агрессивно в атаке. Урок "Корнельи" показал, что без активной игры на чужой половине поля андердог обречен на неудачу. "Барса" исторически хорошо играет против "Райо Вальекано" и этот матч не должен стать исключением. Напрашивается ставка на общую результативность "тотал больше 3,5".

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Кубок Испании Прогнозы Райо Вальекано (Мадрид)
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MES QUE UN CLUB
27.01.2021 в 00:03
Visca el Barça! Visca Catalunya!
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