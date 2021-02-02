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Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Гранада - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.02.2021 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании. Четвертьфинал. Испания. Гранада. "Нуэво Лос Карменес". 03.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес; трансляция - MEGOGO

В чемпионате "Барса" уже вторая. Сравнялась с "Реалом" по очкам, но опередила его благодаря дополнительным показателям. Однако с позиции лидирующего "Атлетико" эта борьба выглядит мышиной возней. Другое дело – Кубок. Здесь "Барселона" сохраняет реальные шансы на трофей.

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До решающих стадий – рукой подать. В четвертьфинале каталонцы проэкзаменуют "Гранаду", которая в прошлом году играла в полуфинале и вылетела от "Атлетика" только по правилу выездного гола. Двухматчевая система противостояния предусмотрена в Кубке лишь на стадии полуфинала, поэтому в поединке с "Барсой" все решится в течение девяноста или 120-ти минут (возможно, серии пенальти). Один матч на вылет оставляет для андердога больше шансов на апсет, чем когда предусмотрено два поединка. Однако "Барселона" уже закалила характер в таких противостояниях: "Райо Вальекано" был одолен в основное время с позиции отыгрывающегося, "Корнелью" ранее в Кубке удалось одолеть в дополнительное время. А в Суперкубке "Барса" остановила "Реал Сосьедад" в серии пенальти. То есть, готова к любому сценарию.

И готова противостоять внешним раздражителям. И без того неустойчивое моральное состояние коллектива было расшатано информацией про оклад Месси и финансовые проблемы клуба, но на игре это отразилось не так, как рассчитывали недруги. В последнем матче "Барса" предстала в образе победителя благодаря вдохновенной игре Месси. Лионель старался как никогда. Трудно сказать, действительно ли чрезмерная (как для Месси) активность обусловлена ​​именно публикациями СМИ, однако мораль этой истории – на поверхности: "Барселоне" нужен именно такой Месси. Тогда будет возможность спасти этот сезон.

У "Гранады" длится не слишком удачная серия. В последних шести матчах Примеры "насриды" одержали лишь одну победу, хотя в Кубке все идет по другому сценарию. В трех матчах – три победы (одна в дополнительное время), последняя из которых со счетом 6:0.

"Барса" и "Гранада" уже играли между собой в этом сезоне. В январе "блаугранас" победили со счетом 4:0. Последняя же победа "Гранады" над каталонцами датирована сентябрем 2019-го года. Тогда в сетке ворот тер Штегена побывали два безответных гола.

В отчетном поединке "Барсе" не помогут Ансу Фати, Херард Пике, Фелипе Коутиньо. Зато в обойму вернулся Сержиньо Дест. Также можно ожидать выход в основе Серхи Роберто. У "Гранады" Ангел Эррера заболел коронавирусом, Гоналон травмирован, Пере Милья чувствует физический дискомфорт.

Ориентировочные составы:

"Гранада": Руй Силва - Фулкье, Дуарте, Вальехо, Нева - Монторо, Вико, Этеки - Кенеди, Суарес, Мачис

"Барселона": Нето - Роберто, Мингеза, Лангле, Фирпо - Бускетс, Пьянич - Месси, Гризманн, Дембеле - Брайтвайт

Прогноз: победа "Барселоны" 2:0.

Лишь в одном из последних шести матчей между этими соперниками забивали обе команды. "Гранада" далека от лучших кондиций, "Барса", напротив, переживает подъем. Логично прогнозировать победу каталонцев, для большего азарта можно сыграть на отсутствие голов от "Гранады".

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Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Кубок Испании Гранада (Испания) Прогнозы
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
02.02.2021 в 18:42
Враховуючи склад Барселони "все в руках гостей". Утім чи зможе Барса продемонструвати дійсно потужну КОМАНДНУ гру залежить від тренерського штабу. Поки він справляється на П'ЯТЬ лише по десятибальній шкалі... Проте враховуючи, що наразі Кубок Короля ЄДИНИЙ на який вони мають більше ніж 50% шансів. Не думаю, що Blaugranas та і Мессі погодиться на другий сезон без титулів. Тому перемогу "нашкрябають"!
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2021 в 19:03
Согласен со всем сказанным. Надеемся на победу!
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-1
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MES QUE UN CLUB
02.02.2021 в 19:05
Дядьку, согласен с Вами на все 100%. Нашкрябають))
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0
-1


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