Уэска - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 22-й тур. Испания. Уэска. "Эль Алькорас". 06.02.2021. 17:15. Арбитр в поле - Хавьер Эстрада; трансляция в Украине - MEGOGO

Зидан уже получил наставления. Чтобы сохранить должность, он должен привести "Реал" к победе в Лиге чемпионов. Иначе авторитет тренера окончательно нивелируется в глазах Флорентино Переса.

Никто не отменяет борьбы в Примере, но руководство клуба понимает, что этот вектор уже проиграно. Десять очков отставания и на один сыгранный матч больше – это практически приговор. Мадридцам остается бороться за вторую позицию, пытаясь насолить принципиальному сопернику из Каталонии. Нельзя не принимать во внимание и худший сценарий. Это когда придется бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Однако в такое развитие событий поверить уже крайне сложно.

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Как-никак, а "Реал" остается классной командой. Точнее, командой с классными игроками. С соперниками вроде "Уэски" "Реал" мог бы разбираться одной левой, но для этого не хватает тренерской мысли. Как раз пример мадридцев показателен: какими бы классными ни были игроки, без качественной тренерской работы звезд с неба выхватить не удастся.

"Реал" победил лишь в одном из последних пяти матчей. Разбавил эту серию победой 1:4 над "Алавесом", однако отпечаток остался не после нее, а после провалов в поединках с "Алькойяно" и "Леванте". Именно после последней неудачи Флорентино Перес окончательно разуверился в перспективах команды с этим тренером. Лига чемпионов остается прикрытием, однако кандидаты на замену Зидану рассматриваются уже сейчас. Ими являются Рауль Гонсалес и Макс Аллегри. Французу предстоит работать под бешеным давлением.

"Уэске" это может сыграть на руку. Ей то, по крайней мере, не стоит переживать относительно результата. Нечего терять. А вот приобрести можно немало. Команда идет на последнем месте, но после смены тренера проявляет большую жажду к жизни. Пачета реанимировал коллектив, в двух последних турах "Уэска" набрала четыре очка, в последнем поединке забила три гола. Веселый запев.

Как нужно играть против фаворитов "Уэска" уже знает. В начале календарного года арагонцы противостояли "Барсе", найдя противодействие. Организованная защита только в одном эпизоде ​​дал сбой, чего хватило "Барсе" для победы. Однако вектор движения "Уэски" был правильным.

За "Реал" не сыграют дисквалифицированный Милитао, травмированные Эден Азар, Лукас Васкес, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Феде Вальверде, Иско, Родриго. "Уэска" не рассчитывает на Педро Москера и Сандро Рамиреса.

Ориентировочные составы:

"Уэска": Альваро Фернандес - Маффео - Пулидо, Сиовас, Силва - Галан - Рико, Думбия, Сеоане - Мир, Оказаки "Реал": Куртуа - Одриосола, Варан, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз: победа "Реала" 2:1

"Реал" в плохом состоянии, возвращение Зидана на тренерский мостик (после самоизоляции) не решит всех проблем. "Уэска" не будет рисковать и попытается в этом матче сыграть от соперника, на надежности обороны. Успеха можно достичь при условии, если будут работать контратаки.

Для Мадрида это будет сложный, но победный матч. Потому что обычно в критических ситуациях "Реал" мобилизует силы. Стоит прогнозировать гол от "Уэски", на который соперник ответит минимум двумя. Ставку предлагаем "Уэска" забьет и проиграет".