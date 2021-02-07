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Атлетико - Сельта. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Атлетико - Сельта: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.02.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Атлетико - Сельта. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 22-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 08.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Гильермо Куадра; трансляция в Украине - MEGOGO

Эксперты, букмекеры, различные статистические обсерватории практически исключают возможность не завоевания мадридским "Атлетико" титула чемпиона Испании в этом сезоне. Преимущество "матрасников" над конкурентами настолько убедительно, что интригу похоронили уже в начале второго круга.

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Диего Симеоне не может не знать о настроении общественности, но старается абстрагироваться от подобных факторов. Ведь чувство безопасности и самоуспокоения могут быть разбиты вдребезги, когда ты конкурируешь с такими зубрами как "Барселона" и "Реал". У "Атлетико" шансы были и в нескольких предыдущих сезонах, но тогда команда показывала несостоятельность концентрироваться и мобилизоваться в важнейших матчах сезона. В текущей кампании таковые еще впереди. Через неделю возобновляется плей-офф Лиги чемпионов, где лидер испанского чемпионата также не может позволить себе играть спустя рукава. Поэтому самое горячее еще впереди.

А пока в календаре относительное затишье – нужно набирать максимум очков. Держать "Реал" и "Барсу" на расстоянии. Соперник по ближайшему матчу не должен стать костью в горле "Атлетико". "Сельта" после прихода Эдуардо Кудета пережила период подъема, но сейчас у команды продолжается шестиматчевая безвыигрышная серия. Классический пример того, как рутина пожирает перспективы после периода эмоционального всплеска. В первом круге "Сельта" проиграла мадридцам 0:2, а сегодня рискует проиграть с более крупным счетом.

Сдерживающим фактором для "матрасников" может быть кадровая ситуация. Проблем хватает, поскольку, кроме дисквалифицированного Триппьера, не сыграют инфицированные коронавирусом Жоау Феликс, Марио Эрмосо и Муса Дембеле. Есть вопросы относительно готовности Карраско. Бельгиец тренировался на газоне, но отдельно от группы. По нему решение будет принято непосредственно перед началом матча.

Впереди рядом с Луисом Суаресом увидим Анхеля Корреа. Тогда в средней линии найдется место для Коке, Сауля, Лемара, Торрейры и Льоренте. У "Сельты" отсутствуют Хунка и Серхио Альварес.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Фелипе - Льоренте, Коке, Торрейра, Лемар, Сауль - Корреа, Суарес

"Сельта": Бланко - Мальо, Араухо, Мурильо, Мартин - Тапия - Мендес, Бертран, Нолито - Аспас, Санти Мина

Прогноз: победа "Атлетико" 2:1.

В прошлом году "Сельта" на своем поле отобрала у "Атлетико" очки. Ранее не проиграла и в Мадриде. Но в контексте сегодняшнего матча исторические перипетии не имеют никакого значения. "Сельта" – в плохой форме, чего не удастся скрыть от хищного соперника. Аспас любит забивать в таких матчах, но сложно представить, чтобы "Атлетико" не забил больше. Предлагаем ставку на чистую победу мадридцев.

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Сельта (Виго) Прогнозы
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