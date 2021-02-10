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Атлетик - Леванте. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Испания
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Атлетик - Леванте: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.02.2021 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Атлетик - Леванте. Анонс и прогноз матча Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. Испания. Бильбао. "Сан Мамес". 11.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Хесус Хиль Мансано; трансляция в Украине - MEGOGO

"Севилья" - "Барселона" – статусный полуфинал Кубка Испании, но не менее ожесточенной ожидается борьба и в параллельном поединке. "Атлетик" и "Леванте" не являются командами, которые способны демонстрировать зрелищный футбол, но оба коллектива славятся крепким характером. Оба показывают интенсивный футбол, оба готовы творить историю именно сейчас. Поэтому этот полуфинал не стоит недооценивать.

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"Атлетик" после назначения Марселино Тораля приобрел стабильности. Из девяти матчей, проведенных под руководством нового наставника, баски проиграли только два. Оба – "Барселоне", в обоих случаях давали фавориту достойный бой. Кроме того, "Атлетик" насолил "Барселоне" в Суперкубке Испании, лишив "блаугранас" возможности завоевать трофей. Да и в Кубке "Атлетик" с "Барселоной" идут параллельными путями, поэтому есть вероятность пересечься в финале. Поэтому Марселино Тораль еще сможет восполнить этот пробел.

Но сначала следует не допустить осечки с "Леванте". Соперник не звездный и не статусный, однако весьма опасен. "Леванте" переживает светлую полосу, занимает позицию в топ-10 турнирной таблицы, не проигрывает вот уже девять поединков подряд. В течение этой серии "лягушата" остановили в Кубке почти неуязвимый "Вильярреал", в чемпионате победили среди прочего и мадридский "Реал". С семи последних поединков Примеры только в одном забили менее двух голов. Все это четко отражается на турнирной таблице: девятое место, пятая лучшая атака лиги (вместе с "Севильей" и "Вилльярреалом"), а также два игрока в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата.

В Кубке "Леванте" во второй раз в своей истории дошел до стадии полуфинала. Точнее, в Кубке Испании классического формата, так как в 1937-м году "лягушата" выиграли это соревнование, но там конкурировали только четыре команды. Это было время Гражданской войны в Испании, турнир разыгрывался в специфическом формате. Так или иначе, а за последние восемьдесят лет нынешняя кампания Кубка Испании самая успешная в истории "Леванте". Но ведь это еще не предел.

В текущем сезоне "Леванте" проиграл "Атлетику" на его поле 0:2 в матче первого круга чемпионата. Однако это лишь маленький штрих в серии неудачных результатов, поскольку "лягушки" проиграли баскам из Бильбао последние четыре поединка.

Потери "Атлетика" – Перу Насконьян и Иньиго Висенте. Зато возвращаются в обойму ранее травмированы Икер Муньяин и Асьер Вильялибре. "Леванте" не помогут Хосе Кампанья и Никола Вукчевич.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Симон - Капа, Нуньес, Мартинес, Юри - Дани Гарсия, Мигель Весга - Муньяин, Де Маркос - Рауль Гарсия, Уильямс

"Леванте": Карденас - Мирамон, Дуарте, Везу, Клерк - Мальса, Мелеро, Радойя - Рочина, Моралес - Марти

Прогноз: победа "Атлетика" 2:1.

"Атлетик" под руководством Марселино Тораль не провёл пока ни одного "сухого" в плане обороны матча. Поэтому "Леванте" со своей мощной атакой точно воспользуется шансами. Но победить будет сложно. "Лягушки" попытаются сыграть так, чтобы остались хорошие шансы на ответный матч. Прогнозируем победу "Атлетика" с разницей в 1-2 мяча.

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетик (Бильбао) Кубок Испании Леванте (Валенсия) Прогнозы
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