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Атлетик - Леванте. Анонс и прогноз матча Кубка Испании
Атлетик - Леванте: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.02.2021 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол
"Севилья" - "Барселона" – статусный полуфинал Кубка Испании, но не менее ожесточенной ожидается борьба и в параллельном поединке. "Атлетик" и "Леванте" не являются командами, которые способны демонстрировать зрелищный футбол, но оба коллектива славятся крепким характером. Оба показывают интенсивный футбол, оба готовы творить историю именно сейчас. Поэтому этот полуфинал не стоит недооценивать.
"Атлетик" после назначения Марселино Тораля приобрел стабильности. Из девяти матчей, проведенных под руководством нового наставника, баски проиграли только два. Оба – "Барселоне", в обоих случаях давали фавориту достойный бой. Кроме того, "Атлетик" насолил "Барселоне" в Суперкубке Испании, лишив "блаугранас" возможности завоевать трофей. Да и в Кубке "Атлетик" с "Барселоной" идут параллельными путями, поэтому есть вероятность пересечься в финале. Поэтому Марселино Тораль еще сможет восполнить этот пробел.
Но сначала следует не допустить осечки с "Леванте". Соперник не звездный и не статусный, однако весьма опасен. "Леванте" переживает светлую полосу, занимает позицию в топ-10 турнирной таблицы, не проигрывает вот уже девять поединков подряд. В течение этой серии "лягушата" остановили в Кубке почти неуязвимый "Вильярреал", в чемпионате победили среди прочего и мадридский "Реал". С семи последних поединков Примеры только в одном забили менее двух голов. Все это четко отражается на турнирной таблице: девятое место, пятая лучшая атака лиги (вместе с "Севильей" и "Вилльярреалом"), а также два игрока в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата.
В Кубке "Леванте" во второй раз в своей истории дошел до стадии полуфинала. Точнее, в Кубке Испании классического формата, так как в 1937-м году "лягушата" выиграли это соревнование, но там конкурировали только четыре команды. Это было время Гражданской войны в Испании, турнир разыгрывался в специфическом формате. Так или иначе, а за последние восемьдесят лет нынешняя кампания Кубка Испании самая успешная в истории "Леванте". Но ведь это еще не предел.
В текущем сезоне "Леванте" проиграл "Атлетику" на его поле 0:2 в матче первого круга чемпионата. Однако это лишь маленький штрих в серии неудачных результатов, поскольку "лягушки" проиграли баскам из Бильбао последние четыре поединка.
Потери "Атлетика" – Перу Насконьян и Иньиго Висенте. Зато возвращаются в обойму ранее травмированы Икер Муньяин и Асьер Вильялибре. "Леванте" не помогут Хосе Кампанья и Никола Вукчевич.
"Атлетик": Симон - Капа, Нуньес, Мартинес, Юри - Дани Гарсия, Мигель Весга - Муньяин, Де Маркос - Рауль Гарсия, Уильямс
"Леванте": Карденас - Мирамон, Дуарте, Везу, Клерк - Мальса, Мелеро, Радойя - Рочина, Моралес - Марти
Прогноз: победа "Атлетика" 2:1.
"Атлетик" под руководством Марселино Тораль не провёл пока ни одного "сухого" в плане обороны матча. Поэтому "Леванте" со своей мощной атакой точно воспользуется шансами. Но победить будет сложно. "Лягушки" попытаются сыграть так, чтобы остались хорошие шансы на ответный матч. Прогнозируем победу "Атлетика" с разницей в 1-2 мяча.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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