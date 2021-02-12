Барселона - Аалвес. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 23-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 13.02.2021. 22:00. Арбитр в поле – Хорхе Фигероа; трансляция в Украине – MEGOGO

Такое с "Барсой" происходит часто: как только кажется, что каталонцы набрали ход, случается что-то такое, что возвращает команду на несколько шагов назад. После поражения в финале Суперкубка, "Барса" добыла шесть подряд побед (с нюансами в виде дополнительного времени), сократила отставание от "Атлетико" в чемпионате, и близко подобралась к финалу Кубка Испании. Однако именно в рамках последнего турнира и получила по носу. В первом матче полуфинального противостояния "Барса" была деклассирована четкой и взвешенной "Севильей" 0:2.

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Поэтому спасать сезон приходится с дрожащими руками. В чемпионате "Атлетико" все еще далеко, в Кубке все висит на волоске, в Лиге чемпионов уже во вторник будет сыгран первый поединок 1/8-й против ПСЖ. И проигрывать там нельзя. Рональд Куман находится на распутье и в помутнении.

Есть соблазн поберечь лидеров перед дуэлью с французами, но имеет ли это смысл? Перед "Севильей" тренер уже приберег Месси, Педро и Тринкао, выпустив их только на второй тайм поединка с "Бетисом". В итоге, едва удалось избежать потери очков в крайнем туре чемпионата, а "Севилья" в Кубке наказала "Барсу" даже без своего лидера Лукаса Окампоса. Проблемы, очевидно, не в плоскости физической подготовки. "Барсе" не хватает тактической четкости и надлежащего психологического настроя.

Проблемы – перманентные, однако проявляются они в основном в поединках с достойными соперниками. Может ли быть таковым "Алавес"? Есть сомнения. Баски лишь в последнем туре прервали свою безвыигрышную серию, минимально одолев "Вальядолид". Команда Абелардо на две позиции опережает зону вылета, впрочем, имеет преимущество только в два очка. Даже поверхностный анализ ситуации дает понимание того, что "Алавесу" отведено биться за выживание. А в такой борьбе важно брать "свои" очки, а уже потом думать о дополнительных бонусах в матчах с грандами.

Но "Алавес" все же попытается зацепиться за очки. Тем более в первом круге удалось не проиграть "Барсе" в меньшинстве – ничья 1:1. В отчетном матче "Алавесу" придется обойтись без Родриго Эли. У "Барсы" не будет Пике, Роберто, Коутиньо, Ансу Фати, Араужо и, вероятно, Мартина Брайтвайта. Пьянич и Дест, которые пропускали кубковую встречу с "Севилью", вернулись в основную группу.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Мингеза, Лангле, Альба - де Йонг, Бускетс - Дембеле, Педри, Гризманн - Месси "Алавес": Пачеко - Чимо, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Мендес, Пина, Ману Грасия, Риоха - Перес, Хоселу

Прогноз: победа "Барселоны" 3:0.

"Барселона" будет максимально мотивирована. Результат матча первого круга, а также поражение от "Севильи" в Кубке, разогревают аппетит мести до предела. "Алавес" – удобный соперник для того, чтобы реабилитировать сознание перед сложным матчем против ПСЖ. Прогноз и ставка на сухую победу "Барсы".