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Реал – Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Валенсия: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.02.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Реал – Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 24-й тур. Испания. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано". 14.02.2021. 17:15. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; трансляция – MEGOGO

В последних четырех матчах чемпионата Испании "Реал" одержал три победы. Вроде неплохо, но слишком большой вес имеет поражение. Да и победы не показательны. С "Уэской" мучились, "Хетафе" победили без противодействия, "Алавес" одолели, похоже, на эмоциях после вылета из Кубка. Одним словом, нет у Зидана четкости и стабильности. Сезон можно спасти только благодаря Лиге чемпионов.

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Но этот турнир для мадридцев еще не на очереди. Первый поединок 1/8-й "сливочные" сыграют за полторы недели, поэтому время нужно использовать максимально продуктивно. Даже не так важно сейчас стабилизировать результаты в чемпионате, как наладить командную работу. Восстановить травмированных. Усилить психологическую составляющую.

В контексте последнего компонента "Валенсия" – очень удобный соперник. Ведь в поединке против нее футболистами "Реала" должна руководить жажда мести. Мстить нужно за поражение 1:4 в первом круге. "Реал" тогда первым забил, но в ответ пропустил четыре раза, трижды – с пенальти. Перед тем на поле "Валенсии" "Реал" также потерял очки – ничья 1:1. А вот дома статистика мадридцев немного лучшая: в последних двух матчах дважды победили, не пропустив ни одного мяча.

"Валенсия" борется за то, чтобы не увязнуть в зоне вылета. Сейчас команда двенадцатая, но отрыв от опасных позиций не позволяет спокойно наслаждаться жизнью (четыре очка). Да и вообще, может ли футболистов и тренеров "Валенсии" порадовать что-либо в ситуации, когда клуб оказался в глубокой яме? В последних пяти матчах "Лос Чес" добыли лишь одну победу, но и та оказалась минимальной над аутсайдером "Эльче". Хави Грасия вроде как находится на грани увольнения, хотя в ситуации с "Валенсией" корень проблем – явно не главный тренер.

У "Реала" немного улучшилась кадровая ситуация по сравнению с последними поединками. Нет, Азар не вернулся, зато выздоровели Карвахаль и Васкес. Также возвращается в обойму Тони Кроос. До сих пор отсутствуют, кроме Азара, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Эдер Милитао, Феде Вальверде, Марсело и Родриго.

Тренер "Валенсии" не рассчитывает на дисквалифицированного Уго Санмартина и травмированного Дениса Черышева. Еще несколько игроков – под вопросом.

Ориентировочные составы

"Реал": Куртуа - Васкес, Начо, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Валенсия": Доменек - Корреа, Паулиста, Ферро, Гайя - Васс, Солер, Рачич, Гуэдеш - Макси Гомес, Вальенте

Прогноз: ничья 1:1.

Валенсия не проигрывает уже два тура подряд. Для команды Хави Грасия это достижение. Психологически команда готова к этому противостоянию, как и к остальным матчам против фаворитов. А вот "Реал" не внушил уверенности в сердцах своих болельщиков. Победа над "Хетафе" в перенесенном матче первого тура оказалась слишком легкой. Это может усыпить бдительность мадридцев. Прогнозируем, что "Валенсия" не проиграет. Ставку можно сделать на "обе забьют".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (11)
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Red_Cat (Салоники)
13.02.2021 в 22:06
мадридасты, запасайтесь вазелином. вам будут иметь.
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0
-8
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
13.02.2021 в 22:07
блохастий фуфлоніст
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+6
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.02.2021 в 21:58
Безсумнівно беззаперечна перемога РЕАЛУ 4:1 - розкішна РЕМОНТАДА ГАЛАКТІКОС над левантійськими кажанами (без лівих пенальті у ворота бланкос з голами Модріча, Бензема, Крооса та Асенсіо)
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+7
-1
Po4eson (Одесса)
13.02.2021 в 21:56
Верю в Бэтменов
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0
-3
Po4eson (Одесса)
13.02.2021 в 21:57
P.S так же с детства за Алавес
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0
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.02.2021 в 21:59
Po4eson (Одесса) 13.02.2021 в 21:56 - ти РЕАЛіст чи ні?
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+7
-1
Po4eson (Одесса)
13.02.2021 в 22:00
Нет. Ни Реал, ни Барселона не показывают в этом сезоне игры. А болею я за Черноморец
+2
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
13.02.2021 в 21:48
REAL - Valencia - 3:1
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+8
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 21:46
Ну, если не будет три пенальти в ворота Реала как в первом круге, то РМ может и выиграет)))
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+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 21:50
Блін, цікаво б було б знати, як би вищав в істериці шепетівський Алєнь, якби в ворота ФКБ назначили б три, навіть справедливі, пенальті як Реалу в першому колі
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+8
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
13.02.2021 в 21:50
Of coursesure enough
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+8
0


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