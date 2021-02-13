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Реал – Валенсия. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.02.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
La Liga
В последних четырех матчах чемпионата Испании "Реал" одержал три победы. Вроде неплохо, но слишком большой вес имеет поражение. Да и победы не показательны. С "Уэской" мучились, "Хетафе" победили без противодействия, "Алавес" одолели, похоже, на эмоциях после вылета из Кубка. Одним словом, нет у Зидана четкости и стабильности. Сезон можно спасти только благодаря Лиге чемпионов.
Но этот турнир для мадридцев еще не на очереди. Первый поединок 1/8-й "сливочные" сыграют за полторы недели, поэтому время нужно использовать максимально продуктивно. Даже не так важно сейчас стабилизировать результаты в чемпионате, как наладить командную работу. Восстановить травмированных. Усилить психологическую составляющую.
В контексте последнего компонента "Валенсия" – очень удобный соперник. Ведь в поединке против нее футболистами "Реала" должна руководить жажда мести. Мстить нужно за поражение 1:4 в первом круге. "Реал" тогда первым забил, но в ответ пропустил четыре раза, трижды – с пенальти. Перед тем на поле "Валенсии" "Реал" также потерял очки – ничья 1:1. А вот дома статистика мадридцев немного лучшая: в последних двух матчах дважды победили, не пропустив ни одного мяча.
"Валенсия" борется за то, чтобы не увязнуть в зоне вылета. Сейчас команда двенадцатая, но отрыв от опасных позиций не позволяет спокойно наслаждаться жизнью (четыре очка). Да и вообще, может ли футболистов и тренеров "Валенсии" порадовать что-либо в ситуации, когда клуб оказался в глубокой яме? В последних пяти матчах "Лос Чес" добыли лишь одну победу, но и та оказалась минимальной над аутсайдером "Эльче". Хави Грасия вроде как находится на грани увольнения, хотя в ситуации с "Валенсией" корень проблем – явно не главный тренер.
У "Реала" немного улучшилась кадровая ситуация по сравнению с последними поединками. Нет, Азар не вернулся, зато выздоровели Карвахаль и Васкес. Также возвращается в обойму Тони Кроос. До сих пор отсутствуют, кроме Азара, Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Эдер Милитао, Феде Вальверде, Марсело и Родриго.
Тренер "Валенсии" не рассчитывает на дисквалифицированного Уго Санмартина и травмированного Дениса Черышева. Еще несколько игроков – под вопросом.
"Реал": Куртуа - Васкес, Начо, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус
"Валенсия": Доменек - Корреа, Паулиста, Ферро, Гайя - Васс, Солер, Рачич, Гуэдеш - Макси Гомес, Вальенте
Прогноз: ничья 1:1.
Валенсия не проигрывает уже два тура подряд. Для команды Хави Грасия это достижение. Психологически команда готова к этому противостоянию, как и к остальным матчам против фаворитов. А вот "Реал" не внушил уверенности в сердцах своих болельщиков. Победа над "Хетафе" в перенесенном матче первого тура оказалась слишком легкой. Это может усыпить бдительность мадридцев. Прогнозируем, что "Валенсия" не проиграет. Ставку можно сделать на "обе забьют".
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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