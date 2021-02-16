Леванте - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Перенесенный матч второго тура. Испания. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия". 17.02.2021; 20:00. Трансляция в Украине - MEGOGO

В плей-офф Лиги чемпионов "Атлетико" стартует через сам дней, но график "два матча в неделю" продолжается уже сейчас. Ведь у "матрасников" наибольше пробелов в турнирной таблице: два – по сравнению с "Реалом", один – по сравнению с "Барсой".

Но для Диего Симеоне это является не проблемой, а дополнительной возможностью укрепить свои позиции. Именно благодаря перенесенным матчам можно оторваться от конкурентов на приличное расстояние. Ведь "Реал" сейчас позади на пять очков – не так уж и много, учитывая, что впереди еще почти целый второй круг. Но если добавить шесть потенциальных очков за два несыгранных поединка, то получаем преимущество "Атлетико" над "Реалом" (и "Барсой", если она выиграет свой отложенный матч) в целых одиннадцать баллов. А это уже что-то.

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Хотя не стоит забегать на несколько шагов вперед. На очереди у "Атлетико" два матча против "Леванте", от результата которых зависит дальнейшее настроение команды Диего Симеоне. Два, потому что в среду, 17-го февраля, "матрасники" сыграют против "лягушат" в рамках второго тура Примеры, а потом сразу же примут этого соперника на своем поле в программе 24-го игрового дня.

Видимо, "Атлетико" посчастливилось встретиться с "Леванте" именно сейчас – когда у соперника разладилась игра. Пошатнулась психология. Ведь в последнем туре "лягушата" проиграли "Осасуне", прервав длительную беспроигрышную серию в чемпионате и Кубке страны. Впервые за более чем два месяца футболисты "Леванте" ушли с поля без забитого мяча. Это еще не кризис, и также о спаде говорить рано, но неприятный симптом – это факт.

Впрочем, "Атлетико" стоит разобраться со своими проблемами. Прежде всего – кадрового направления. В матче с "Сельтой" был кадровый дефицит, однако в заявке на поединок против "Гранады" оказалось еще меньше игроков. Поэтому ругать за ничью 2: с галисийцами подопечных Симеоне не стоит. Они выжимают из себя максимум на данном этапе.

После повреждений возвращается Хосе Хименес, справился с дискомфортом Шиме Врсалько. Однако до сих пор вне игры остаются "ковидные" Феликс, Дембеле, Лемар и Эррера, дисквалифицирован Триппьер. Проблемы с желудком диагностированы у Витоло.

Тренер "Леванте" говорит, что команда, несмотря на поражение от "Осасуны", уверена в себе. Что это был скорее несчастный случай, чем какой-то признак тенденции. Однако факт важный – "Леванте" на своем поле проиграл впервые после обновления домашнего стадиона. Так что придется начинать все с чистого листа. Но без травмированных Кампаньи, Вукчевича, и, вероятно, Мелеро.

Ориентировочные составы:

"Леванте": Айтор - Мирамон, Дуарте, Везу, Клерк - Рочина, Радойя, Мальса, Моралес - Марти, Барди "Атлетико": Облак - Врсалько - Савич, Хименес, Эрмосо - Карраско - Льоренте, Коке, Сауль - Корреа, Суарес

Прогноз: победа "Атлетико" 2:1.

"Атлетико" забивает минимум два гола за матч вот уже в шести встречах подряд. А "Леванте" обычно дает играть. Однако остро атакует и сам. Здесь напрашивается ставка на "обе забьют", причем такой сценарий может произойти уже в первом тайме.