Атлетико - Леванте. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 24-й тур. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 20.02.2021. 17:15. Арбитр в поле – Марио Мелеро; трансляция в Украине – MEGOGO

Тревожные симптомы. Кризиса или даже просто спада у "Атлетико" нет, но симптомы тревожные. В последних трех поединках мадридцы потеряли четыре очка. Преимущество над преследователями до сих пор существенное, но вырисовавшаяся тенденция не может не беспокоить Диего Симеоне. Особенно теперь, когда, кроме чемпионата, в календарь добавляются матчи Лиги чемпионов.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Уже во вторник "матрасникам" предстоит сыграть первый поединок 1/8-й финала против "Челси". Ситуацию осложняет тот факт, что фактически домашний матч предстоит провести на выезде – в Бухаресте. Это лишние перелеты, лишние организационные нюансы, которые могут осложнить и без того непростое существования команды Диего Симеоне. Непростое, потому что на плечи свалился тяжелый груз ответственности за результат (как на главного претендента на победу в Ла Лиге), а кадровая обойма не резиновая. В последних матчах тренерам "Атлетико" вообще приходилось латать дыры. Это еще хорошо, что без поражений.

В последнем матче была ничья 1:1. По рисунку игры – вполне закономерный результат, ведь "Леванте" не уступал сопернику инициативой. Однако сколько матчей "Атлетико" выиграл в стиле "максимальные дивиденды при минимальных затратах"? Вопрос риторический. Максимум можно было выжать и в среду, если бы Корреа попал по пустым воротам после игры на добивании.

"Леванте" – неудобный соперник для всех грандов. Не только для "Атлетико". Перед перенесенным матчем второго тура, в котором как раз и состоялась вышеупомянутая потеря мадридцами очков, "лягушки" проиграли "Осасуне". Всего у валенсийцев лишь одна победа в последних шести поединках чемпионата, однако риторика Пако Лопеса не меняется. Мол, его команда уверена в себе, стремится к победам. Во втором за последние пять дней матче против "Атлетико" "Леванте" не будет чувствовать страха.

Кадровые потери "Леванте" привычные – Вукчевич, Мелеро, Кампанья. А вот у "Атлетико" дела идут на поправку. Жоау Феликс восстановился, Витоло преодолел проблему с пищеварительной системой, а вот Лемар, Эктор Эррера и Муса Дембеле до сих пор на самоизоляции. Также несколько игроков попали под дисквалификацию. Кроме Киррана Триппьера, это Сауль и Савич. Существенно.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Врсалько - Хименес, Фелипе, Эрмосо, - Лемар - Торрейра, Льоренте, Коке - Корреа, Суарес "Леванте": Айтор - Мирамон, Везу, Дуарте, Клерк - Де Фрутос, Мальса, Барди, Моралес - Дани Гомес, Рохер Марти

Прогноз: победа "Атлетико" 2:1.

Это уже дело принципа. "Атлетико" не может себе позволить и не хочет второй раз подряд оступиться в поединке с "Леванте". Далее у мадридцев крайне тяжелый график, предусматривающий матчи с "Челси", "Вильярреалом", "Реалом" и "Атлетиком". Мастерства забивать сегодняшнему "Атлетико" не занимать, а мотивация должна компенсировать физическую усталость. Ставка на чистую победу мадридцев.