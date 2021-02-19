Вальядолид - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 24-й тур. Испания. Вальядолид. "Хосе Сорилья". 20.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Гильермо Куадра; трансляция в Украине - MEGOGO

Уже в среду мадридцам предстоит сыграть первый матч 1/8-й финала Лиги чемпионов против "Аталанты". Вот где действительно испытание, ведь в чемпионате Испании "Реал" впадает в крайности: то потери очков, то легкие победы наподобие тех, что были добыты в двух крайних матчах против "Хетафе" и "Валенсии".

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Иммунитета у Зидана, похоже, уже нет. Он или выиграет Лигу чемпионов, или лишится своей должности. Существует, конечно, вероятность безумного прорыва в Ла Лиге, но мало верится в способность "сливочных" отыграть отставание от "Атлетико". Даже несмотря на тот факт, что в последних турах "матрасники" немного притормозили.

Календарь у "Реала" благоприятный. Перед возобновлением Лиги чемпионов – три матча против легких соперников. С "Хетафе" и "Валенсией" легко было и на бумаге, и на поле. Аналогичные ожидания и от матча с "Вальядолидом".

В первом круге "пусела" проиграли со счетом 0:1. И тогда "Реалу" было непросто. В предыдущем чемпионате также была только минимальная победа фаворита на чужом поле, а дома "Реал" и вообще потерял очки. Поэтому осторожничать должен. Недооценка соперника может дорого обойтись. Ведь перед визитом в Италию на матч Лиги чемпионов мадридцам нужна психологическая уверенность.

"Вальядолид" – команда с зоны вылета. В предыдущих 23-х поединках подопечные Серхио Гонсалеса добыли всего четыре победы. Как бы ни старалась команда, а судьба ее определена – бороться за сохранение прописки в элите. Иногда случаются прозрения, такие как ничья 2:2 в недавнем поединке с "Леванте". Но общая тенденция свидетельствует о борьбе за выживание как перманентном состоянии "Вальядолида".

В матче не сыграют немало игроков из обоих лагерей. У "Реала" травмированы Марсело, Одриосола, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Рамос, Родриго и Азар. Кроме того, дискомфорт в левой ноге мешал готовиться к матчу Кариму Бензема. Готовность француза определится в день поединка, но велика вероятность, что лидер атак "Реала" пропустит эту игру. У "Вальядолида", кроме дисквалифицированного Лукаса Оласы, проблемы со здоровьем помешают сыграть Пабло Эрвиясу, Оскара Плано, Хавьеру Санчесу, Кико Оливасу.

Ориентировочные составы:

"Вальядолид": Масип - Луис Перес, Хоакин, Бруно, Начо Мартинес - Меса, Алькарас, Кике Перес - Орельяна, Жота - Вайсманн "Реал": Куртуа - Васкес, Варан, Хосе Игнасио Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Мариано, Винисиус

Прогноз: победа "Реала" 1:0.

У "Реала" много кадровых проблем. Кроме того, команда занята подготовкой к Лиге чемпионов, поэтому не стоит ожидать искрометную игру. Соперник мог бы воспользоваться обстоятельствами, но "Вальядолид" слишком слаб для этого. Не проиграет с разгромом – и для "пусела" это будет успехом.