Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 24-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу", 21.02.2021. 15:00. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра; трансляция в Украине – MEGOGO

"Барселона" проиграла первый полуфинальный матч Кубка Испании 0:2. А потом проиграла и первый поединок в рамках 1/8-й финала Лиги чемпионов. Это означает, что следующие несколько недель каталонцы будут думать и мечтать о камбэках. О реванше.

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В эту картину хорошо вписывается домашний матч чемпионата против "Кадиса". Ведь в первом круге "кулес" неожиданно проиграли этому сопернику 1:2, вызвав шквал критики в свой адрес. Не реализация голевых моментов, невезение, неправильный настрой – причины неудачи могут быть разными, но ни одна из них не оправдывает такого положения вещей для "Барселоны". Ведь когда команда, владеющая многомиллионными активами, проигрывает скромному новичку лиги, оправданий быть не может.

Собственно, оправдываться словами и не стоит. Есть более действенные методы. Например, язык футболу. Ничего лучше реванша в спорте еще не придумали. Поэтому "Барса" на этот матч выйдет очень мотивированной. Здесь даже отойдет на второй план борьба за чемпионство, искорка интриги в которой все еще теплится.

"Кадис" изменился по сравнению с тем, что было в первом круге. Изменился в худшую сторону. Если в начале чемпионата это была романтическая история о "Золушке", то сейчас все сводится к борьбе за выживание. Гандикап относительно зоны вылета все еще есть, но четырёхматчевая проигрышная серия и пятиматчевая безвыигрышная выглядят угрожающе.

"Кадис" не просто проиграл в последних четырех турах, а сделал это с треском. В трех матчах этой серии подопечные Серверы пропустили четыре мяча, в одном – три. Если раньше защита "Кадиса" имела вид и структуру "новенького автобуса", то сейчас это наименее надежная оборонная конструкция чемпионата Испании. В 23-х матчах "Кадис" пропустил 39 голов. Худший показатель Лиги.

Можно было бы говорить о ротации в контексте "Барселоны", но есть ли смысл в этом поединке тасовать состав? Посреди недели каталонцы сыграют перенесенный поединок с "Эльче", но это не тот соперник, перед противостоянием с которым лидерам команды нужно отдыхать. Разве что Куман придумает какие-то тактические сюрпризы.

Так или иначе, а к "Кадису" готовится та же обойма, что и к ПСЖ. Среди потерь "Барсы" значатся Рональд Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати и Филипе Коутиньо. У "Кадиса" дисквалифицирован Кала. Проблемы со здоровьем мешают Кезада, Акапо и Аугусто Фернандесу.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Лангле, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Дембеле "Кадис": Ледесма - Каркелен, Алькала, Мауро, Эспино - Фали, Гарридо - Сальви, Переа - Лосано, Негредо

Прогноз: победа "Барселоны" 3:0.

В первом круге "Кадис" надежно играл в обороне. Победил "Барселону", но в том поединке каталонцы, несмотря на старания соперника в защите, создали достаточно острых моментов. Банально "не залетело". Сейчас, когда оборонительные действия команды Серверы разладились, стоит ожидать еще более ярко атакующего перформанса в исполнении фаворита. И на этот раз "Кадису" уже не удастся победить или даже сыграть вничью. Прогнозируем продолжение серии с минимум тремя пропущенными. Ставка: индивидуальный тотал Барселоны больше 2,5.