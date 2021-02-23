Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Барселона - Эльче: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.02.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
La Liga
Интересно, понимает ли Рональд Куман всю трагичность ситуации? Он улыбается после разгрома 1:4 от ПСЖ, говорит, что ему нравятся такие ситуации как ссора Пике с Гризманном, усиливая этим всем горечь неудач на футбольном поле. Он покинул сборную Нидерландов на ее пике, а сейчас может оказаться у разбитого корыта. По сообщениям СМИ, дни тренера на "Камп Ноу" сочтены.
Все еще как бы можно исправить, но способна ли "Барса" на камбэк в матче с ПСЖ (Лига чемпионов) и "Севильей (Кубок Испании)? Способна ли подняться выше четвертого места в чемпионате Испании? Есть сомнения. Если говорить только о чемпионате, то от "Севильи" каталонцы отстают на одно очко, а от "Реала" (с учетом матча в запасе – на два). Мизер, но кого "Барса" может потеснить? Она сейчас точно не сильнее ни "Реала", ни "Севильи". Это еще хорошо, что тормозят "Реал Сосьедад" и "Вильярреал", оставляя в безопасности позицию "Барсы" в лигочемпионовской зоне.
"Атлетико" в четырех последних турах одержал лишь одну победу, что очень похоже на спад. Однако может ли этим воспользоваться "Барса", которая в двух матчах против "Кадиса" берет одно очко? Предусмотреть что-то в контексте "балугранас" сложно. "Кадис" проиграл последние четыре поединка чемпионата, пропуская минимум три гола. А потом приехал на "Камп Ноу" и добыл ничью. И неважно, что "Барса" более восьмидесяти процентов игрового времени владела мячом, неважно, что преимущество по ударам тотальное. Результат на табло.
С "Эльче" "Барселона" не так давно играла на выезде (месяц назад) и победила 2:0. Но в том матче, как и во многих других, также проявились симптомы давней болезни "кулес" – не реализация голевых моментов. Можно делать ставку на то, что ударов по воротам Эдгара Бадия будет достаточно, но конвертируются ли они в достаточное для победы количество голов? Здесь все не так однозначно.
"Эльче" после победы над "Валенсией" в седьмом туре не мог выиграть в течение следующих шестнадцати матчей чемпионата. Логично, что все это завершилось отставкой тренера Хорхе Альмирона. И в первом же поединке после назначения Франа Эскриба "Эльче" прервал затяжную серию неудач (победа над "Эйбаром" 1:0). Поэтому в гости к "Барсе" "бело-зеленые" отправились в приподнятом настроении.
За "Эльче" не сыграют травмированные Фидель, Хони Кармона и Диего Гонсалес. У "Барсы" до сих пор вне обоймы остаются Фелипе Коутиньо, Ансу Фати, Серхи Роберто, Рональд Араухо.
"Барселона": тер Штеген - Дост, Пике, Лангле, Альба - Де Йонг, Бускетс - Месси, Педри, Дембеле - Гризманн
"Эльче": Бадия - Барраган, Везу, Кальво, Мохика - Маркони, Гути - Моренте, Ригони - Бое, Карилльо
Прогноз: победа "Барселоны" 3:1.
Защита "Барселоны" – проходной двор, "Кадис", имея одну из худших атак лиги, в двух матчах забил трижды. На свой гол наработает и "Эльче", однако не пропустить в ответ не удастся. Предлагаем ставку на "обе забьют".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Звездам стоит поучиться: AS поставила Андрея Лунина в пример топ-игрокам Реала
- Роналду снова первый. Ювентус - Кротоне 3:0. Видео голов и обзор матча
- Языковой скандал в УПЛ, победы Днепра-1, Ювентуса и Севильи. Главные новости за 22 февраля
- Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО