Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Первый тур. Перенесенный матч. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 24.02.2021. 20:00. Арбитр в поле - Исидро Диас де Мера; трансляция в Украине - MEGOGO

Интересно, понимает ли Рональд Куман всю трагичность ситуации? Он улыбается после разгрома 1:4 от ПСЖ, говорит, что ему нравятся такие ситуации как ссора Пике с Гризманном, усиливая этим всем горечь неудач на футбольном поле. Он покинул сборную Нидерландов на ее пике, а сейчас может оказаться у разбитого корыта. По сообщениям СМИ, дни тренера на "Камп Ноу" сочтены.

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Все еще как бы можно исправить, но способна ли "Барса" на камбэк в матче с ПСЖ (Лига чемпионов) и "Севильей (Кубок Испании)? Способна ли подняться выше четвертого места в чемпионате Испании? Есть сомнения. Если говорить только о чемпионате, то от "Севильи" каталонцы отстают на одно очко, а от "Реала" (с учетом матча в запасе – на два). Мизер, но кого "Барса" может потеснить? Она сейчас точно не сильнее ни "Реала", ни "Севильи". Это еще хорошо, что тормозят "Реал Сосьедад" и "Вильярреал", оставляя в безопасности позицию "Барсы" в лигочемпионовской зоне.

"Атлетико" в четырех последних турах одержал лишь одну победу, что очень похоже на спад. Однако может ли этим воспользоваться "Барса", которая в двух матчах против "Кадиса" берет одно очко? Предусмотреть что-то в контексте "балугранас" сложно. "Кадис" проиграл последние четыре поединка чемпионата, пропуская минимум три гола. А потом приехал на "Камп Ноу" и добыл ничью. И неважно, что "Барса" более восьмидесяти процентов игрового времени владела мячом, неважно, что преимущество по ударам тотальное. Результат на табло.

С "Эльче" "Барселона" не так давно играла на выезде (месяц назад) и победила 2:0. Но в том матче, как и во многих других, также проявились симптомы давней болезни "кулес" – не реализация голевых моментов. Можно делать ставку на то, что ударов по воротам Эдгара Бадия будет достаточно, но конвертируются ли они в достаточное для победы количество голов? Здесь все не так однозначно.

"Эльче" после победы над "Валенсией" в седьмом туре не мог выиграть в течение следующих шестнадцати матчей чемпионата. Логично, что все это завершилось отставкой тренера Хорхе Альмирона. И в первом же поединке после назначения Франа Эскриба "Эльче" прервал затяжную серию неудач (победа над "Эйбаром" 1:0). Поэтому в гости к "Барсе" "бело-зеленые" отправились в приподнятом настроении.

За "Эльче" не сыграют травмированные Фидель, Хони Кармона и Диего Гонсалес. У "Барсы" до сих пор вне обоймы остаются Фелипе Коутиньо, Ансу Фати, Серхи Роберто, Рональд Араухо.

Ориентировочные составы:

"Барселона": тер Штеген - Дост, Пике, Лангле, Альба - Де Йонг, Бускетс - Месси, Педри, Дембеле - Гризманн "Эльче": Бадия - Барраган, Везу, Кальво, Мохика - Маркони, Гути - Моренте, Ригони - Бое, Карилльо

Прогноз: победа "Барселоны" 3:1.

Защита "Барселоны" – проходной двор, "Кадис", имея одну из худших атак лиги, в двух матчах забил трижды. На свой гол наработает и "Эльче", однако не пропустить в ответ не удастся. Предлагаем ставку на "обе забьют".