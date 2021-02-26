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Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Севилья - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.02.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 25-й тур. Испания. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан". 27.02.2021. 17:15. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес; трансляция в Украине – MEGOGO

Это тот случай, когда тренер одной из команд стоит на тонком льду. Чтобы не провалиться, двигаться нужно очень осторожно и плавно. Рональд Куман максимально усложнил свое положение: проиграл ПСЖ в Лиге чемпионов 1:4, а "Севильи" 0:2 – в Кубке Испании. Все это нужно исправлять с как можно большей уверенностью в собственных решениях.

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В чемпионате тоже не все в порядке. "Барса" третья, но "Севилью" опережает только благодаря тому, что конкурент сыграл на один поединок меньше. По потерянным впереди как раз андалусийцы. Они впереди и в плоскости психологии. Несмотря на болезненное поражение от "Боруссии" (Дортмунд) в Лиге чемпионов, в Примере "Севилья" излучает уверенность. Выиграла шесть последних матчей, проиграла лишь однажды в последних тринадцати турах, ни в одном из последних пяти поединков Ла Лиги не пропускала голов. И это при условии, что в последние недели приходится обходиться без травмированного лидера команды Лукаса Окампоса.

"Барселона" тоже давно уже не проигрывает в Примере. Последний раз крах постиг "блаугранас" еще в начале декабря в поединке с "Кадисом". Но пагубно на репутацию Кумана и турнирное положение коллектива влияют такие разбазаривания очков как в недавнем матче с "Кадисом". Дошло до того, что уверенности нет даже перед противостоянием с соперниками калибра "Эльче".

Хотя по факту "Эльче" на неделе "Барса" одолела уверенно и непринужденно. Но как будет с "Севильей"? В этом сезоне команды уже дважды пересекались на поле и андалусийцы добыли ничью и победу. А "Барса" - лишь критику в свой адрес. И вердикт, что сейчас "блаугранас" просто не сильнее соперников масштаба "Севильи".

Поэтому призывы доказывать вполне актуальны в контексте этого матча. Доказывать себе и работодателям должен Куман, доказывать должна "Барселона". Держа в голове, что в среду предстоит сыграть против "Севильи" еще один матч, наверное, даже более важный, чем сегодняшний. Ведь в Кубке остался один шаг до финала и возможности получить трофей. А в чемпионате победа над "Севильей" ничего "Барсе" не гарантирует. Потому как главный враг сейчас – "Атлетико".

У "Севильи", как уже говорилось, не сыграет Лукас Окампос. Привыкли уже и до травмы Маркоса Акунья. Не до конца готов функционально Сусо, поэтому можно предположить появление в основном составе Алехандро Гомеса. "Барса" вынуждена играть без Ансу Фати и Серхи Роберто. Фелипе Коутиньо – не определяющая потеря.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро - Хордан, Фернандо, Ракитич - Мунир, Эн-Несири, Гомес

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Лангле, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Дембеле

Прогноз - ничья 1:1.

"Севилья" не проигрывает и даже не пропускает в последнее время в чемпионате. Но "Барса" организовывает немало атак в каждом матче и этот не станет исключением. Но сможет ли забить? Урок кубкового противостояния должен быть учтен. В то же время будет чудо, если в этом матче не забьет "Севилья". Оборона "Барсы" откровенно проходная, а атакующий потенциал команды Лопетеги весьма высок. Поэтому прогнозируем обмен голами. Но с нюансами тактики. Как было в матче первого круга. Поэтому "тотал меньше 2,5".

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Севилья (Испания) Прогнозы
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 19:06
Перальти хоть придумают для Месси?
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
26.02.2021 в 19:06
Продует Барселона! Так жаль, так жаль бородача((((
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
26.02.2021 в 19:04
Як завжди не встигла з'явитися інформація про Барселону винирнули її "нетрадиційні обожнювачи"... чи просто збоченці ТЬХУ БЛ... Із-за цих дітЛОХІВ нормально про футбол не можна поспілкуватися!
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 19:17
Так у Вас одне і теж: В поразках Барси винні тільки судді , ВАР і Перес; Мессі ні в чому не винен, а за Гризю загризу...)))
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
26.02.2021 в 19:53
Ну винні таки д...и що таке торочать Ну і як можна оцінити особу, яка свою прихильність буде доводити, тим що обТЯВкувати її оточуючих Перш за все тих хто краще? НЕ БУТЬТЕ ЧАВКОЮ! Бос Реалу все одно навіть кісточку не кине А Месси не команда, виграти титули йому, як правило, недоснаги! Та й Грізманн повинен не всіх вказівки виконувати, а кожного матчу доводити, що він зірка, а не "старший куди пошлють"!
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 18:46
Победа Барселоны 2:0. Голы: Ленгле, в свои ворота и Ракитич в чужие...)))
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+1
0
Dr. House (Подолье)
26.02.2021 в 18:53
Плюс Селезнев не забивает точку и Аленя хватает Кондрашка...
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 18:57
Скоро із такими результами Барселони прийдеться оленів заносити в Червону Книгу
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
26.02.2021 в 18:41
2-2
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
26.02.2021 в 18:25
Перемога Севільї 2-1.
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+3
-1


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