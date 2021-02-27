Вильярреал - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 25-й тур. Испания. Вильярреаль. "Эстадио де ла Керамика". 28.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Рикардо де Бургос; трансляция в Украине - MEGOGO

Диего Симеоне в текущем сезоне попытался перестроить свою команду под атакующую модель. В большинстве матчей первого круга чемпионата Испании "матрасники" действовали с позиции силы, делая акцент именно на атаке. Оборонная модель, которая была присуща "Атлетико" в предыдущие годы, использовалась только в поединках против равных по классу соперников.

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Но на неделе в поединке Лиги чемпионов Диего Симеоне вернулся на несколько шагов назад. В матче с "Челси" мы увидели команду, которая не просто играла от обороны, а думала исключительно о сохранении целостности собственных ворот. Опять в контексте "матрасников" заговорили об антифутболе, однако не это самое плохое. Хуже всего для Диего Симеоне – потеря уверенности в контексте результатов. Поражение от "Челси" стало продолжением серии результатов только с одной победой в течение текущего календарного месяца. Лишь в одном из последних одиннадцати поединков "Атлетико" сыграл на ноль пропущенных. Все это отразилось на перспективах команды не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионе Испании.

"Атлетико" до сих пор первый, однако опережает "Реал" лишь на три очка. Еще один матч в запасе, но практика показывает, что не стоит переоценивать этот фактор. В перенесенном матче с "Леванте" "матрасники" потеряли два очка, после чего проиграли "лягушатам" и в поединке второго круга. Поэтому сегодня права на ошибку у "Атлетико" нет.

"Вильярреал" будет острым раздражителем для лидера чемпионата. В первом круге банда Унаи Эмери сумела сдержать соперника, добыв почетную ничью в Мадриде. Однако тогда "Вильярреал" был на подъеме, а сегодня не может выиграть вот уже шесть матчей подряд в чемпионате. От зоны Лиги чемпионов "Вильярреал" отстает уже на более чем десять очков, что побуждает Унаи Эмери рассматривать Лигу Европы как реальную возможность квалифицироваться в самый престижный клубный турнир на сезон 2021/22. В Лиге Европы у "субмарины" как раз все в порядке. На неделе был одолен "Зальцбург", победная серия насчитывает уже четыре поединка. Большим фаворитом "Вильярреал" выступит и в паре с киевским "Динамо". Но сначала попытается улучшить себе настроение победами в Ла Лиге. Успех во встрече с "Атлетико" будет стоить немало. Унаи Эмери понимает цену.

Сам тренер, кстати, не сможет находиться в технической зоне из-за дисквалификации. А вот на поле не увидим Альберто Морено, Висенте Иборра, Марио Гаспара и Франсиса Коклена. У "Атлетико" лазарет уже практически опустел. Там остаются Врсалько и Карраско, дисквалифицирован Киран Триппьер. Не сыграет также Хименес. Важный фактор – угроза дисквалификации для Луиса Суареса и Жоффре Кондогбия. Оба имеют по четыре карточки и могут пропустить мадридское дерби, которое состоится через неделю.

Ориентировочные составы:

"Вильярреал": Асенхо - Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Капу, Тригерос - Херард Морено, Алькасер, Мой Гомес "Атлетико": Облак - Витоло - Савич, Фелипе, Эрмосо - Лоди - Льоренте, Коке, Лемар - Корреа, Суарес

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

Диего Симеоне не рискнет играть в этом матче в открытый футбол. Ставка будет сделана на дисциплину и интенсивность, против которых "Вильярреалу" не просто искать противодействие. Несмотря на то, что в составе "субмарины" выступает топ-бомбардир Примеры, спрогнозируем первый за долгое время "сухой" матч "матрасников".