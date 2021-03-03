Леванте - Атлетик. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Кубок Испании. Ответный матч. Испания. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия". 04.03.2021. 22:00. Арбитр в поле - Карлос Дель Серро; трансляция в Украине - MEGOGO. Первый матч - 1:1

"Атлетик" примет участие в финале Кубка Испании 2020 (который планируют сыграть в апреле 2021-го года) и сохраняет неплохие шансы забронировать за собой место в главном матче турнира 2021. "Атлетик" уже прошел долгий путь, но останавливаться не желает. В первом поединке полуфинала баски добыли не слишком удобную ничью 1:1 на своем поле, однако вряд ли здесь стоит говорить о каком-то стратегическом преимуществе "Леванте".

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"Атлетик" Марселино Тораля не является надежной в плане защиты командой. Поэтому один пропущенный – это не катастрофа, особенно когда на него был ответ в виде своего гола. На чужом поле "Атлетик" вынужден забивать, но может ли такая задача напугать команду, которая отличалась в каждом из последних четырнадцати поединках? В первом матче соперники не форсировали событий, словно опасаясь друг друга. В ответном матче все будет иначе.

"Леванте" не привык хватать звезд с неба, однако последний отрезок провел достаточно уверенно. В двух матчах с "Атлетико" "лягушата" взяли четыре очка, покачнув позиции мадридцев в борьбе за чемпионство. А в последнем туре Примеры была очередная встреча с "Атлетиком" (Бильбао). Она, как и первый матч полуфинала Кубка Испании, завершилась вничью 1:1.

В первом круге чемпионата "Леванте" проиграл баскам 0:2, поэтому валенсийцы испытывают потребность вернуть должок. С другой стороны, уместно ли вообще искать дополнительные источники мотивации, когда на кону – финал Кубка Испании? "Атлетик" там уже бывал и даже выигрывал трофей (в последний раз – в 1984-м), а вот для "Леванте" это еще не взятая высота. Если, конечно, не считать периода Гражданской войны в Испании, когда турнир разыгрывали в формате "финала четырех" и "Леванте" оказался самым успешным.

"Атлетик" в этом матче может недосчитаться Иньяиго Мартинес. Его удалили в последнем поединке чемпионата из-за удара соперника по лицу, что грозит защитнику дисквалификацией от четырех то двенадцати поединков. Если наказание будет именно таким, то Мартинес не сможет сыграть в Кубке. Если присудят менее четырех игр дисквалификации, тогда санкции распространятся только на чемпионат. Проблема в том, что решение должны принять буквально в день матча.

Куда больше потерь – у "Леванте". Обусловлены они, прежде всего, травмами игроков: Энис Барди, Хосе Кампанья, Гонсало Мелеро, Серхио Постиго, Неманья Радойя.

Ориентировочные составы:

"Атлетик": Симон - Капа, Лекуэ, Нуньес, Баленсиага - Берренгер, Весга, Де Маркос, Муньяин - Рауль Гарсия, Уильямс "Леванте": Айтор - Коке - Везу, Дуарте, Робер - Тоньо - Мальса, Вукчевич - Рочина, Моралес - Марти

Прогноз: победа "Атлетика" 2:1.

"Атлетик" имеет длинную забивную серию, но при каденции Марселино Тораля баски и пропускают немало. Придется раскрываться и играть от ножа, что позволит "Леванте" отвечать контратаками. В таких условиях напрашивается ставка с голами в обе стороны. Для остроты ощущений можно спрогнозировать проход в финал "Атлетика" – благодаря опыту Марселино Тораля.