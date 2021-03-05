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Кто самый сильный в Мадриде? Прогноз на матч Атлетико - Реал

Испания
(11 голосов)

Возможно, ключевая битва за титул в текущем сезоне чемпионата Испании

Кто самый сильный в Мадриде? Прогноз на матч Атлетико - Реал

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

7 марта в чемпионате Испании состоится один из важнейших матчей в борьбе за первое место. "Атлетико", который сейчас возглавляет турнирную таблицу, сыграет против "Реала". "Галактикос" пока что делят третье место с "Барселоной" и отстают от "матрасников" на пять очков. К тому же у команды Диего Симеоне еще есть матч в запасе.

Кто самый сильный в Мадриде? Прогноз на матч Атлетико - Реал - изображение 1

До развязки еще долго, но результат этой встречи может существенно повлиять на итоговую расстановку команд в La Liga, официальным беттинг-партнером которой является бренд Parimatch. Что же касается ближайшего мадридского дерби, то аналитики оценивают шансы "Атлетико" и "Реала" как равные – по 35% на победу и 30% на ничью.

"Атлетико" в Примере не обыгрывал "Реал" в 7 последних матчах (3 поражения и 4 ничьи). Подопечным Зидана очень важно продлить эту серию, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. Правда, учитывая проблемы с составом, сделать это будет непросто. Все еще не восстановился Карим Бензема, также в лазарете находятся Рамос, Карвахаль, Милитао и Азар.

У Симеоне таких сложностей нет, впрочем, испанские СМИ сомневаются, что на поле выйдет Жоау Фелиш. Также накануне матча местные журналисты предполагают, что игра выйдет весьма сухой. "Атлетико" закроется в защите и попытается сыграть на контратаках. К слову, аналитики Parimatch тоже склоняются к тому, что много голов мы не увидим. 57% на то, что будет максимум два забитых мяча.

В любом случае, нас однозначно ожидает напряженная и зрелищная игра. Когда встречаются два гранда, иначе быть не может.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
05.03.2021 в 19:10
Атлетіко - Реал - 0:0 ... (Реал вже стільки пропускає, що вже не витримує критики хоча б цього разу має зіграти всуху... не Лунін ж стоятиме на воротах), вірю тільки у перемогу ГАЛАКТІКОС... але настільки безпомічна, неефективна та неефектна гра Реала вже з Нового Року (лише поодинокі пару винятків, та й то, під сумнівом) просто вражає (у негативному сенсі) РЕАЛісти тримаймо кулачки за найкращий клуб Іспанії РЕАЛіст у серці назавжди
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+8
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
05.03.2021 в 21:09
Тримай соседа за яйца клоун, а не кулачки за свой позорный сброд среал
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.03.2021 в 18:34
Скорее всего Реал победит. У Атлетико шансы низкие, даже на ничью. Удивительно, что они с такой игрой вообще лидируют.
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