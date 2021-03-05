Кто самый сильный в Мадриде? Прогноз на матч Атлетико - Реал

7 марта в чемпионате Испании состоится один из важнейших матчей в борьбе за первое место. "Атлетико", который сейчас возглавляет турнирную таблицу, сыграет против "Реала". "Галактикос" пока что делят третье место с "Барселоной" и отстают от "матрасников" на пять очков. К тому же у команды Диего Симеоне еще есть матч в запасе.

До развязки еще долго, но результат этой встречи может существенно повлиять на итоговую расстановку команд в La Liga, официальным беттинг-партнером которой является бренд Parimatch. Что же касается ближайшего мадридского дерби, то аналитики оценивают шансы "Атлетико" и "Реала" как равные – по 35% на победу и 30% на ничью.

"Атлетико" в Примере не обыгрывал "Реал" в 7 последних матчах (3 поражения и 4 ничьи). Подопечным Зидана очень важно продлить эту серию, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. Правда, учитывая проблемы с составом, сделать это будет непросто. Все еще не восстановился Карим Бензема, также в лазарете находятся Рамос, Карвахаль, Милитао и Азар.

У Симеоне таких сложностей нет, впрочем, испанские СМИ сомневаются, что на поле выйдет Жоау Фелиш. Также накануне матча местные журналисты предполагают, что игра выйдет весьма сухой. "Атлетико" закроется в защите и попытается сыграть на контратаках. К слову, аналитики Parimatch тоже склоняются к тому, что много голов мы не увидим. 57% на то, что будет максимум два забитых мяча.

В любом случае, нас однозначно ожидает напряженная и зрелищная игра. Когда встречаются два гранда, иначе быть не может.