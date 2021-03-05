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Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Осасуна - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.03.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 26-й тур. Испания. Памплона. "Эль Садар". 06.03.2021. 22:00. Арбитр в поле – Гильермо Куадра; трансляция в Украине – MEGOGO

Не все так плохо у "Барселоны". Отыграться в противостоянии с ПСЖ в Лиге чемпионов будет сложно, но "блаугранас" спасли сезон благодаря камбэку в полуфинале Кубка Испании. По крайней мере, теперь впереди есть четкая цель, Куману известны средства, которыми можно достичь ее. Поэтому победа над "Севильей", которая гарантировала выход в финал Кубка Испании, не просто оставила каталонцев в большой игре, но и добавила вдохновения. Добавила веры в то, что бороться всегда стоит до последнего.

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В Ла Лиге тоже. "Атлетико" впереди на пять баллов с матчем в запасе, но мадридцы уже показали, что не являются неуязвимыми. Кроме того, во втором круге "матрасники" еще не сыграли ни с "Барсой", ни с "Реалом". В отчетном туре как раз и состоится мадридское дерби, поэтому "Барселона" не может позволить себе потерю очков на поле "Осасуны". Ведь победа гарантирует "блаугранас" улучшение позиций: или относительно "Атлетико", или относительно "Реала" (а, возможно, относительно обоих сразу). За это стоит бороться.

И просто стоит не сбавлять обороты. После поражения от ПСЖ и ничьей с "Кадисом", "Барса" выиграла три подряд матча с общим счетом 8:0. В этом сезоне команда Кумана выдавала и более уверенные серии, однако еще не было таких психологически важных и вдохновенных побед как над "Севильей" в полуфинале Копа Дель Рей. Куман говорил о справедливости победы, и на этот раз с тренером бесполезно спорить. Но не бесполезно требовать от него дальнейших свершений. "Барселона" на пороге выборов президента, поэтому каждый положительный результат будет играть на руку тренерскому штабу.

"Осасуне" придется несладко. Однако к испытаниям команда Джакоба Аррасате уже привыкла. Памплонцы были в зоне вылета, но благодаря серии успешных результатов во втором круге поднялись в середину таблицы. В последних шести турах памплонцы одержали четыре победы, заявив о своем нежелании околачиваться в борьбе за сохранение элитной прописки. Хотя высокая плотность в турнирной таблице не позволяет чувствовать себя в полной безопасности.

В матче первого круга "Барса" победила 4:0, отомстив за домашнее поражение от "Осасуны" в прошлом чемпионате. Но из последних трех матчей на поле памплонцев "Барса" выиграла только один. Этот факт может служить дополнительным слоем мотивации для фаворита.

С лазарета выписан Миралем Пьянич. До сих пор не готовы играть Ансу Фати, Фелипе Коутиньо и Серхи Роберто. На улучшение идут дела у Араухо. Пике сделал свое дело в Кубке и снова травмировался. "Осасуна" ожидает возвращения Иньиго Переса и Дарко Брашанаца. Ронкалья, Авилла и Кардона до сих пор не помощники команде.

Ориентировочные составы:

"Осасуна": Эрерра - Начо Видаль, Давид Гарсия, Аридане, Крус - Ойер, Торро - Торрес, Рубен Гарсия - Будимир, Кальери

"Барселона": тер Штеген - Дест, Мингеза, Лангле, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Дембеле

Прогноз: победа "Барселоны" 3:1.

"Барселона" в последних играх поймала кураж. Нет гарантии, что это продлится надолго, но Куман приложит максимум усилий, чтобы сохранить хорошее настроение команды к противостоянию с ПСЖ. На поле "Осасуны" "Барселоне" в последнее время непросто даются матчи, но мощная форма Лео Месси и психологический подъем станут определяющими факторами. Предлагаем сыграть на победу "Барсы" с форой "минус один".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона) Прогнозы
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
06.03.2021 в 00:26
семьон, я понимаю, что у тебя снова бомбануло, но НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЛА-ЛИГИ на втором месте Барселона, а не вонючий среал.
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MES QUE UN CLUB
06.03.2021 в 00:47
Не беда. Скоро очная встреча. Барса поимеет мадридасов и всё станет на свои места.))
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