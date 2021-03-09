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Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Атлетико - Атлетик: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.03.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Перенесенный матч 18-го тура. Испания. Мадрид. "Ванда Метрополитано". 10.03.2021. 20:00. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано; трансляция в Украине – MEGOGO

После этого матча турнирная таблица чемпионата Испании практически выровняется. По крайней мере, у "Атлетико" будет столько же сыгранных поединков, сколько у "Реала" с "Барселоной". А вот сколько будет набранных очков? Все зависит от результата дерби атлетиков. "Матрасники" сейчас опережают "Барсу" на три балла, но потенциальные очки восемнадцатого тура могут увеличить гандикап вдвое. "Реал", в случае победы "Атлетико", будет отставать на восемь очков.

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На выходных "Атлетико" провел очень ответственный и важный в контексте распределения мест вверху турнирной таблицы поединок против "Реала". Однако всех ответов на актуальные вопросы предоставлено не было. Преимущество в первом тайме, хорошие шансы удвоить счет в первой половине второго, и слабый отрезок в конце поединка, во время которого "Атлетико" сбился на банальную защитную игру. Банальную, но не надежную. Несколько раз спас Облак, однако вечно так продолжаться не могло. Поэтому гол Карима Бензема стал закономерным развитием событий. И еще каких-то пять-десять минут – и "Атлетико" мог бы потерять даже ничью.

Диего Симеоне говорит, что те, кто "отдал" чемпионский титул "матрасникам" после двадцатого тура чемпионата выглядят смешно и наивно. Но "Атлетико" действительно имел огромное преимущество над хромыми грандами и демонстрировал игру, которая отвечала требованиям чемпионских образцов. То есть, ожидания появились не на пустом месте. Но потом случился спад, который позволил конкурентам сократить отрыв.

"Атлетик", в свою очередь, после прихода Марселино Тораля переживает подъем. Игра "львов" не радует глаз гурманов, однако результат команда приобретает исправно. Баски выиграли Сурперкубок Испании, вышли в финал Кубка, а в чемпионате не проигрывают вот уже пять туров подряд.

Есть предпосылки к тому, чтобы не проиграть и "Атлетико". Хотя баскам и не поможет дисквалифицированный Иньиго Мартинес. Травма у Юри Берчиче. А вот Диего Симеоне не рассчитывают разве что на Хосе Хименеса.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо - Коке, Льоренте, Сауль Карраско - Корреа, Суарес

"Атлетик": Симон - Капа, Нуньес, Баленсиага, Лекуэ - Дани Гарсия, Венседор - Де Маркос, Муньяин - Рауль Гарсия, Уильямс

Прогноз: победа "Атлетико" 1:0.

И все же сделаем ставку на победу "Атлетико". Слишком высока цена поединка. Слишком много надежд Диего Симеоне положено именно на этот матч. После довольно приличной игры против "Реала", сейчас ожидаем от "матрасников" прагматических действий на результат. "Атлетик" пропускает почти в каждом матче при Марселино Торале, поэтому остановить мощную атаку "Атлетико" не удастся.

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Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетико (Мадрид) Прогнозы
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