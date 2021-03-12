Реал - Эльче. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 13.03.2021

Чемпионат Испании. 27-й тур. 13.03.2021

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 17:15 "Эльче"

Арбитр в поле – Хорхе Фигероа, трансляция - MEGOGO

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Испанские команды не слишком удачно выступают в Лиге чемпионов, поэтому перед "Реалом" на следующей неделе будет стоять ответственная задача отстоять честь испанского футбола. Однако перед тем мадридцы проэкзаменуют в чемпионате скромного аутсайдера "Эльче". Матч состоится в субботу, 13-го марта, в Мадриде в 17:15.

"Реал"

Мадридский "Реал" занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от лидера "Атлетико" на восемь очков. Ситуация неприятная, но могло быть еще хуже, если бы в мадридском дерби на прошлых выходных "сливочные" не отыгрались на последних минутах. "Реал" проигрывал в том поединке с пятнадцатой минуты, но на финишной прямой сумел прибавить обороты, и даже претендовал на три очка.

"Реал" не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах. Если удастся сохранить такой темп, то в конце сезона без амбициозных и самодостаточных целей мадридцы не останутся.

"Эльче"

"Эльче" – четвертый с конца. Зону вылета команда Франа Эскриба опережает на два очка, имея одну игру в запасе. В последнем своем матче "Эльче" сотворил сенсацию, победив "Севилью" 2:1. Хотя до этого были два поражения от "Барсы" и "Гранады".

Примечательно, что у себя дома "Эльче" не проигрывает уже три поединка подряд. Не проиграл дома "Реалу" и в первом круге, но сейчас предстоит выдержать натиск гостевого поединка.

"Реал" - "Эльче". Статистика личных встреч

В первом круге была ничья 1:1, благодаря которой "Эльче" прервал затяжную неудачную серию в противостоянии с "Реалом". Всего команды сыграли между собой в чемпионате 43 матча, в 27-и из которых победил "Реал" (еще десять ничьих и шесть побед "Эльче").

В новейшей истории противостояния (с 2013-го года и по настоящее время) команды провели пять поединков. Четыре из них выиграл "Реал".

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Реал" 26 16 6 4 44-21 +23 54 17 "Эльче" 25 5 9 11 23-37 -14 24



Ориентировочные составы

За "Реал" не сыграют травмированные Азар, Карвахаль, Рамос, Мариано и Марсело. У "Эльче" вне игры – Ригони.

"Реал": Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менди - Каземиро, Кроос, Модрич - Родриго, Бензема, Асенсио "Эльче": Бадия - Барраган, Верду, Кальво, Мохика - Гути, Марконе - Моренте, Фидель - Боэ, Карильо

"Реал" - Эльче": ставка и коэффициенты

Прогноз от UA-Football

"Реал" набрал хорошую форму и обладает неоспоримым преимуществом в историческом контексте противостояния с "Эльче". Также важным фактором является то, что восстановился и уже даже забил впервые после травмы Карим Бензема. "Эльче" в прошлом туре ошеломил "Севилью", но на этом лимит сенсаций иссяк. Победа "Реала" 2:0.