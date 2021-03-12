Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 13.03.2021

Чемпионат Испании. 27-й тур. 13.03.2021

Хетафе. Стадион "Альфонсо Перес"

"Хетафе" 22:00 "Атлетико"

Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес, трансляция - MEGOGO

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Посреди недели "Атлетико" выиграл отложенный матч 18-го тура и нарастил отрыв от "Барселоны". Но сумеет ли лидер чемпионата выдержать темп и не подпустить грозного конкурента? Ближайший матч "Атлетико" проведет в субботу, 13-го марта, в 22:00 на поле "Хетафе".

"Хетафе"

Хосе Бордаласу не позавидуешь. Его команда находится в глубоком кризисе. Победа над "Валенсией" в позапрошлом туре стала глотком свежего воздуха, но не стала, как оказалось, для "городских" переломным моментом. В последнем своем матче "Хетафе" проиграл "Вальядолиду" 1:2, что формирует общую серию из шести поражений в крайних пяти турах.

Без резкого улучшения результатов "Хетафе" рискует болтаться внизу турнирной таблицы. Сейчас команда пятнадцатая, но с угрозой упасть еще ниже. И это при том, что в прошлом году "Хетафе" представлял Испанию в Лиге Европы и даже выходил в плей-офф.

"Атлетико"

У "Атлетико" цель одна – чемпионский титул. Но не все так просто. Преимущество в шесть очков над ближайшим преследователем – это хорошо и приятно, но не так давно гандикап у мадридцев был вдвое больше.

В последних турах команда Диего Симеоне притормозила, хотя Мадридское дерби провела достойно, а уже после того выиграла непростой матч у "Атлетика" Бильбао. "Хетафе", по логике, не должен создать сегодняшнему "Атлетико" проблем, но обе команды уже показали, что способны удивлять. Как в положительном, так и в негативном ключе.

"Хетафе" - "Атлетико". Статистика личных встреч

"Атлетико" и "Хетафе" встречались более тридцати раз в чемпионате Испании. Несомненное преимущество на стороне "матрасников" – они выиграли 21 матч против только шести поражений. Очень примечательный факт: ни в одном из последних шестнадцати матчей против "Хетафе" "Атлетико" не пропустил.

Лишь в одном поединке была ничья 0:0, а остальные матчи – сухие победы мадридцев.

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Атлетико" 26 19 5 2 50-18 +32 62 15 "Хетафе" 26 7 6 13 21-32 -11 27

Ориентировочные составы

У "Хетафе" дисквалифицирован Мата, травмирован Паведа. А у "Атлетико "до сих пор на больничном находится Хосе Хименес. Все остальные готовы к матчу.

"Хетафе": Сория - Дамиан Суарес, Дьене, Кабако, Оливейра - Ньом, Максимович, Арамбари, Кукурелла - Унал, Кучо Эрнандес "Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Эрмосо, Лоди - Льоренте, Коке, Лемар, Карраско - Корреа, Луис Суарес

"Хетафе" - "Атлетико": ставка и коэффициенты

Прогноз от UA-Football

Как ни крути, а ставка на "Атлетико". До серии из шестнадцати матчей без пропущенных против "Хетафе" в чемпионате добавляем еще два кубковые, и получаем общий счет 34:0 в пользу Диего Симеоне. Безумное доминирование, которое не будет разрушено и в отчетном матче. "Хетафе" будет за счастье забить хотя бы гол, но такую ​​ставку не рекомендуем. Слишком рискованно. Лучше сыграть на сухую победу мадридцев, или же на победу с разницей в 1-2 мяча. Ведь, несмотря на то, что "Атлетико" доминирует в этом противостоянии, он редко громил "Хетафе" раньше. Победа "Атлетико" 2:0.