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Хетафе - Атлетико. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 13.03.2021
Хетафе - Атлетико: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.03.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
Фото - La Liga
Чемпионат Испании. 27-й тур. 13.03.2021
Хетафе. Стадион "Альфонсо Перес"
"Хетафе" 22:00 "Атлетико"
Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес, трансляция - MEGOGO
Посреди недели "Атлетико" выиграл отложенный матч 18-го тура и нарастил отрыв от "Барселоны". Но сумеет ли лидер чемпионата выдержать темп и не подпустить грозного конкурента? Ближайший матч "Атлетико" проведет в субботу, 13-го марта, в 22:00 на поле "Хетафе".
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"Хетафе"
Хосе Бордаласу не позавидуешь. Его команда находится в глубоком кризисе. Победа над "Валенсией" в позапрошлом туре стала глотком свежего воздуха, но не стала, как оказалось, для "городских" переломным моментом. В последнем своем матче "Хетафе" проиграл "Вальядолиду" 1:2, что формирует общую серию из шести поражений в крайних пяти турах.
Без резкого улучшения результатов "Хетафе" рискует болтаться внизу турнирной таблицы. Сейчас команда пятнадцатая, но с угрозой упасть еще ниже. И это при том, что в прошлом году "Хетафе" представлял Испанию в Лиге Европы и даже выходил в плей-офф.
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"Атлетико"
У "Атлетико" цель одна – чемпионский титул. Но не все так просто. Преимущество в шесть очков над ближайшим преследователем – это хорошо и приятно, но не так давно гандикап у мадридцев был вдвое больше.
В последних турах команда Диего Симеоне притормозила, хотя Мадридское дерби провела достойно, а уже после того выиграла непростой матч у "Атлетика" Бильбао. "Хетафе", по логике, не должен создать сегодняшнему "Атлетико" проблем, но обе команды уже показали, что способны удивлять. Как в положительном, так и в негативном ключе.
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"Хетафе" - "Атлетико". Статистика личных встреч
"Атлетико" и "Хетафе" встречались более тридцати раз в чемпионате Испании. Несомненное преимущество на стороне "матрасников" – они выиграли 21 матч против только шести поражений. Очень примечательный факт: ни в одном из последних шестнадцати матчей против "Хетафе" "Атлетико" не пропустил.
Лишь в одном поединке была ничья 0:0, а остальные матчи – сухие победы мадридцев.
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Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Атлетико"
|26
|19
|5
|2
|50-18
|+32
|62
|15
|"Хетафе"
|26
|7
|6
|13
|21-32
|-11
|27
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Ориентировочные составы
У "Хетафе" дисквалифицирован Мата, травмирован Паведа. А у "Атлетико "до сих пор на больничном находится Хосе Хименес. Все остальные готовы к матчу.
"Хетафе": Сория - Дамиан Суарес, Дьене, Кабако, Оливейра - Ньом, Максимович, Арамбари, Кукурелла - Унал, Кучо Эрнандес
"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Эрмосо, Лоди - Льоренте, Коке, Лемар, Карраско - Корреа, Луис Суарес
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"Хетафе" - "Атлетико": ставка и коэффициенты
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Прогноз от UA-Football
Как ни крути, а ставка на "Атлетико". До серии из шестнадцати матчей без пропущенных против "Хетафе" в чемпионате добавляем еще два кубковые, и получаем общий счет 34:0 в пользу Диего Симеоне. Безумное доминирование, которое не будет разрушено и в отчетном матче. "Хетафе" будет за счастье забить хотя бы гол, но такую ставку не рекомендуем. Слишком рискованно. Лучше сыграть на сухую победу мадридцев, или же на победу с разницей в 1-2 мяча. Ведь, несмотря на то, что "Атлетико" доминирует в этом противостоянии, он редко громил "Хетафе" раньше. Победа "Атлетико" 2:0.
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