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Барселона - Уэска. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.03.2021

Испания
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Барселона - Уэска: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.03.2021 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Уэска. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.03.2021

Фото - La Liga

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании. 27-й тур. 15.03.2021
Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Уэска"

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"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, но уже полноценно вернулась в борьбу за чемпионство в Примере. Вообще, ситуация для "блаугранас" меняется со скоростью картинок в калейдоскопе. Если еще месяц назад казалось, что борьба проиграна на всех фронтах, то сейчас каталонцы реально претендуют на "золотой дубль". Ведь, кроме интриги в чемпионате, продолжается для "Барсы" и борьба в Кубке Испании. Там остался всего один шаг до победы.

Однако самоуспокаиваться не стоит. Чемпионат Испании давно превратился в турнир, где практически нет проходных матчей. "Уэска" – последняя в турнирной таблице, однако с такой игрой, как в прошлом туре против "Сельты", арагонцы могут попортить нервы любому.

"Барселона"

"Барселона" – третья в турнирной таблице, однако "Реал" опережает "блаугранас" благодаря тому, что сыграл на один матч больше. Если команде Кумана удастся взять свои очки в противостоянии с "Уэской", то второе место снова вернется к каталонцам.

Более того, тогда сократится отставание от первой позиции до четырех баллов. Учитывая тот факт, что "Барсе" еще предстоит сыграть очный поединок второго круга против "Атлетико", можно констатировать – интрига в борьбе за чемпионство вернулась.

Диего Симеоне справедливо опасается "Барселоны" в этой борьбе. Ведь "блаугранас" набрали мощный ход, который не затмевает даже вылет из Лиги чемпионов – шестнадцать подряд туров без поражений в Ла Лиге. В течение этой серии в исполнении "Барсы" были лишь три ничьи, все остальное – победы.

"Уэска"

"Уэска" показала феерический футбол в последнем туре. Проиграла "Сельте", но забила три гола и создала еще множество острых моментов у чужих ворот. Можно утверждать с однозначностью, что "Уэска" не безнадежна в борьбе за выживание. Хотя турнирное положение неприятное.

В таблице "Уэска" последняя, ​​отставая от спасительной позиции на четыре очка. Примечательно, что арагонцы забивали в четырех из последних пяти поединков. Неудивительно, что, несмотря на последнее место в таблице, атака "Уэски" опережает по общему количеству голов несколько команд, расположенных ближе к середине графика.

"Барселона" - "Уэска": статистика личных встреч

В поединке первого круга "Барсе" пришлось изрядно повозиться с "Уэской". Фаворит создал тогда немало голевых моментов, но забить сумел лишь однажды. И был вынужден в конце поединка отбиваться от наступления андердога.

Перед тем на поле "Уэски" "Барса" вообще потеряла очки, расписав ничью 0:0. А вот два последних домашних поединка против арагонцев были для "Барсы" праздником результативности – по восемь забитых мячей. Бросается в глаза и тот факт, что на уровне Примеры между "Барсой" и "Уэской" это будет только четвертый поединок. В трех предыдущих, как уже сообщалось, были две победы каталонцев и ничья.

Барселона - Уэска. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.03.2021 - изображение 1Барселона - Уэска. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.03.2021 - изображение 2Барселона - Уэска. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.03.2021 - изображение 3



Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О
3 "Барселона" 26 17 5 4 56-22 +34 56
20 "Уэска" 26 3 11 12 25-40 -15 20

Ориентировочные составы

"Барселона" не может использовать оптимальный состав, поскольку травмированы Пике, Фати, Серхи Роберто и Коутиньо. "Уэска" на этом отрезке сезона играет без Москеро, Луизиньо и Гастона Сильвы.

"Барселона": тер Штеген - Дест - Мингеза, Лангле, Умтити - Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн

"Уэска": Альваро Фернандес - Маффео - Пулидо, Сиовас, Инсуа - Галан - Феррейро, Рико, Сеоане - Рафа Мир, Эскриче

"Барселона" - "Уэска": ставка и коэффициенты

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"Барселона" - "Уэска". Прогноз от UA-Football

Это будет результативный матч. "Барса", изменив тактику, нашла оптимальную модель для реализации своих идей, а "Уэска" традиционно опасна в игре вторым номером. Обычно каталонцы не дают шансов "Уэске" на своем поле, поэтому препятствием может стать разве что низкий уровень реализации моментов. С этим "Барса" столкнулась в поединке первого круга, но сегодня команда Кумана совершенно в другом состоянии. Поэтому и ошибок таких быть не должно. Прогноз – победа "Барселоны" 3:1.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Уэска (Испания) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
14.03.2021 в 15:48
Перемога Уески 2-1.
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