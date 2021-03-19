Сельта - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 20.03.2021

Чемпионат Испания. 28-й тур. 20.03.2021

Виго. "Балаидос"

"Сельта" 17:15 "Реал"

Арбитр в поле – Марио Мелеро. Трансляция в Украине – MEGOGO

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"Реал" остался единственной испанской командой в Лиге чемпионов. И, несмотря на не самое лучшее состояние, коллектив Зинедина Зидана будет пытаться до последнего бороться за трофей. В определенной степени этому способствует жеребьевка четвертьфинала и полуфинала: главные фавориты турнира ПСЖ, "Бавария" и "Манчестер Сити" идут параллельным путем. Поэтому соблазн выхода в финал играет нынче яркими красками в сердцах мадридцев.

Однако не станет "Реал" пренебрегать борьбой в Примере. Отставание от "Атлетико" значительное (шесть баллов), но не критичное. В этом сезоне Мадрид уже выпутывался с куда более затруднительных положений. Поэтому следим внимательно: перед перерывом на сборные "Реал" проэкзаменует в 28-м туре "Сельту".

"Сельта"

Приход Эдуардо Кудета оживил "Сельту". Затем была серая полоса, и вот снова галисийцы вернули себе уверенность. Не проигрывают уже три тура подряд. В последних восьми матчах чемпионата Испании имеют лишь одно поражение. Правда, и побед всего две, но "кельтам" удается держаться в топ-10 турнирной таблицы. И это весьма тешит самолюбие всех причастных к команде.

В последних двух поединках были какие-то крайности: на поле "Уэски" "Сельта" забила четыре мяча, приняв вызов перестрелки, а уже в следующем поединке была не слишком выразительная ничья 0:0, которая, впрочем, учитывая имя соперника ("Атлетик" Бильбао), не могла расцениваться как неудача. "Сельте" несколько недостает надежности в обороне. Больше пропускают только аутсайдеры со дна турнирной таблицы, и "Гранада", которой статистику изрядно испортили шесть пропущенных в одном поединке. Поэтому как остановить "Реал"? Неужто провоцировать его на открытый футбол и стараться перестрелять благодаря умениям и таланту Яго Аспаса?

"Реал"

"Реал" может и не поддаться на провокации. На неделе мадридцы провели матч Лиги чемпионов. Не сказать, что он был слишком изнурительным, но сохранить идеальную свежесть все равно не удалось. А против "Сельты" понадобится интенсивность!

Лигу чемпионов "Реал" держит в мыслях как вспомогательный шанс спасти для себя сезон, однако еще не все решено и в Ла Лиге. Шесть очков отставания от "Атлетико" – это довольно много, но команда Диего Симеоне давно уже показала, что не является идеальной. Что будет давать конкурентам возможности. Задача "Реала" всегда быть готовой этими возможностями воспользоваться.

В последнем туре едва не случился конфуз. "Реал" первым пропустил от "Эльче", после чего пришлось проявлять невероятные усилия ради спасения. Фактор Карима Бензема сработал в который раз, но лучше не испытывать судьбу такими штучками. Но если "Реал" иначе не умеет?!

"Сельта" - "Реал". Статистика личных встреч

У "Сельты" и "Реала" богатые отношения. В чемпионате сыграно более ста матчей, были столкновения и в Кубке Испании. "Реал" чаще выигрывает в этом противостоянии, но и "Сельта" не остается без успешного опыта. В прошлом году на поле "Реала" была ничья 2:2. В 2018-м с аналогичным счетом "кельты" удивили соперника уже на своем поле. А вот последняя победа "Сельты" над "Реалом" в чемпионате датирована уже далеким 2014-м годом.

В мае 2018-го "Реал" на своем поле победил "Сельту" 6:0. Этот результат выбивается из общей картины последнего времени противостояния – единственный разгром за семь поединков.

"Сельта" - "Реал". Последние матчи команд

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Реал" 27 17 6 4 46-22 +24 57 10 "Сельта" 27 8 10 9 34-39 -5 34

Ориентировочные составы

У "Реала" не сыграет Эден Азар. Но это уже не новость. Не увидим также Дани Карвахаля, под вопросом – Марсело, Мариано и Одриосола. "Сельта" готовится к поединку без Эмре Мора, Рубена Бланко и Серхио Альвареса.

"Сельта": Вильяр - Мальо, Араухо, Мурильо, Мартин - Тапиа - Мендес, Нолито - Денис Суарес - Аспас, Санти Мина "Реал": Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Сельта" - "Реал". Ставка и коэффициенты

"Сельта" - "Реал". Прогноз от UA-Football

Что ж, стоит отталкиваться от того, что и в отчетном поединке не будет разгрома. "Сельта" забьет, учитывая то, какие мастера заводят атаку галисийцев. Но сложно будет удержать свои ворота на замке. Ставку предлагаем делать на голы в обоих таймах, а общий прогноз поединка - победа "Реала" 3:2.