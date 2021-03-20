Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 21.03.2021

Чемпионат Испании. 28-й тур. 21.03.2021

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 22:00 "Барселона"

Арбитр в поле - Хосе Мунуэра; трансляция в Украине - MEGOGO

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Пятое место турнирной таблицы Ла Лиги дает прямую путевку в группу Лиги Европы, поэтому "Реал Сосьедаду" есть за что бороться. Команда Иманоля стремится и к большему, но вряд ли удастся опередить оторвавшуюся на девять очков "Севилью". Баски концентрируются на том, чтобы отбиться от посягательств "Бетиса" и "Вильярреала".

"Барса" в предыдущем туре сократила отставание от "Атлетико" до четырех очков. Была проиграна борьба в Лиге чемпионов, но компенсацией для каталонцев может стать именно прорыв в Ла Лиге. Еще месяц назад никто не верил в способность Команды Кумана вклиниться в борьбу за титул, а сейчас "Барсу" справедливо называют главным конкурентом лидера. Сможет ли "Барса" и дальше создавать давление на "Атлетико"? Сможет ли уберечь себя от тех ошибок, которые мешали исправно набирать очки в первом круге? Ответы на некоторые вопросы может дать матч против "Реал Сосьедада".

"Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" играет отрезками. Почти весь первый круг баски провели на очень высоком уровне, реально претендуя на зону Лиги чемпионов. Собственно, именно такую ​​цель и декларировала команда, но спад, который постиг команду Иманоля в конце 2020-го - начале 2021-го годов, заставил сделать переоценку. Истощенные выступлениями на нескольких фронтах (Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига Европы), баски практически потеряли реальные шансы финишировать в топ-4. Но пятое место, а с ним и прямую путевку в группу следующей Лиги Европы, получить под силу.

До прошлого тура "Реал Сосьедад" не проигрывал в семи подряд матчах чемпионата. А вот в противостоянии с "Гранадой" (27-й тур) случился сбой. От обеих команд ожидали яркой игры в обороне, однако получилось все далеко не так. Кризис идей сковал как басков, так и "насридрв". Однако последним помогло счастливое стечение обстоятельств – удачный рикошет.

Свидетельствует ли поражение о начале новой черной полосы "Реал Сосьедада"? Выводы об этом будут преждевременными. Матч с "Барсой" в контексте "чури-урдин" интересен не столько в плане итогового результата, сколько в плоскости качества футбола.

"Барселона"

А вот "Барсе" нужен результат. Любой ценой. Четыре очка отставания от "Атлетико" – мелочи, но, учитывая, что впереди поединки с двумя прямыми конкурентами ("Атлетико" и "Реалом"), терять очки с представителями второй волны каталонцы не имеют права.

Честно говоря, тревожных ожиданий и нет. Игра, которую в последних поединках демонстрируют "блаугранас", радует глаз и наводит на мысль, что выиграть чемпионат "Барселоне" действительно под силу. Рональд Куман долго боролся с проблемами в защите и вот, кажется, нашел рецепт – игра в три центральных. Альба способен самостоятельно закрывать весь левый фланг, справа есть Дест, позже вернется Серхи Роберто. При такой формации глубже действует де Йонг, а Педри получает больше свободы в центре поля. Его передачи на Лионеля Месси в предыдущем матче с "Уэской" стали украшением того поединка. Ну а Месси, к слову, повторил гвардейский рекорд Хави (767 матчей).

В отчетном поединке Лео единолично выйдет в лидеры по числу сыгранных в составе "Барселоны" поединков.

"Реал Сосьедад" - "Барселона". Статистика личных встреч

В этом сезон "Реал Сосьедад" и "Барса" встречались уже дважды – в первом круге чемпионата и в полуфинале Суперкубка Испании. Оба поединка остались за "блаугранас", и это гармонично вписывается в общую картину противостояния. В последних десяти матчах между командами – лишь одна ничья и девять побед каталонцев.

Обычно матчи между этими соперниками результативные и конкурентные, хотя случались и разгромы вроде 8:2 или 6:0. Последний крупный счет зафиксирован в 2015-м году, когда "гранатовые" победили 4:0. Более свежий пример – матч Кубка Короля 2017-го года. Тогда "Барса" победила 5:2.

"Реал Сосьедад" - "Барселона". Последние матчи команд

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 3 "Барселона" 27 18 5 4 60-23 +37 59 5 "Реал Сосьедад" 27 12 9 6 43-22 +21 45

Ориентировочные составы

"Барса" уже привыкла к отсутствию Ансу Фати, Коутиньо и Серхи Роберто. Не будет тоже Херарда Пике. А вот у "Реал Сосьедада" потерь больше. Переполненный лазарет: Мойя, Элустондо, Гуридо, Сальдуа и Сангали. Еще ряд игроков – под вопросом: Давид Сильва, Начо Фернандес и Субименди.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Монреаль - Мерино, Ильярраменди, Сильва - Порту, Исак, Оярсабаль "Барселона": тер Штеген - Дест - Араухо, Лангле, де Йонг - Альба - Педри, Бускетс - Месси - Гризманн, Дембеле

"Реал Сосьедад" - "Барселона". Ставка и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Барселона". Прогноз на матч от UA-Football

"Реал Сосьедад" научился давать "Барсе" бой. Но этого мало. Показательным может быть пример с Суперкубка, в котором баски испортили сопернику нервы, но все же проиграли. А потом Бильбао показал, как нужно побеждать каталонцев. "Реал Сосьедад" не выиграл ни одного из последних десяти матчей против "Барселоны". Даже ничья – это редкость для "чури-урдин". Может ли Иманоль сегодня удивить неудобного соперника? Скорее нет, чем да. Слишком хороша "Барса" в последних поединках. Слишком прямолинейно "Реал Сосьедад" действовал в матче против "Гранады", после чего остался неприятный привкус. Высока вероятность, что забьют обе команды, но победят гости. Прогноз – победа "Барселоны" 2:1.