Реал - Эйбар. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.04.2021

Примера. 29-й тур

3 апреля. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 17:15 "Эйбар"

Арбитр: Исидро Диас де Мера

Трансляция: MEGOGO

Поединок действующего чемпиона Испании против команды, идущей в зоне вылета. "Реал" выиграл 6 из 7 последних поединков против "Оружейников", и сегодня снова вправе рассчитывать на три очка.

Кое-какие шансы андердогу оставляет только тот факт, что игра пройдет сразу после международного перерыва. Отъезды игроков в сборные - вечная проблема топ-клубов. Посмотрим, как мадридцы с ней справятся.

"Реал"

"Сливочные" до перерыва на сборные были на ходу. Команда выиграла шесть матчей Примеры при всего лишь двух ничьих, а также уверенно прошла "Аталанту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Особенно хорош был Карим Бензема, забивший 5 из 8 последних голов "Реала".

Травма и вылет Серхио Рамоса наверняка скажутся на дистанции, но против "Эйбара" Начо и Варан должны справиться. "Оружейники" с 3 января не забивают больше одного гола за матч, и большой угрозой их назвать трудно. Главные битвы "Реала" впереди - 10 апреля Эль Класико с "Барсой", а 6 и 14 - матчи ЛЧ против "Ливерпуля". Там и увидим истинную мощь команды Зидана.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Эйбар"

Если "Реалу" очки нужны для борьбы за чемпионство, то команда Мендидибара цепляется за каждую ничью, чтоб избежать вылета. Получается, правда, плоховато - в 20 последних турах у "Эйбара" только две победы, последняя из которых была добыта еще 3 января. С тех пор сплошь поражения и редкие ничьи.

У "Эйбара" худшая атака в Примере (22 гола в 28 турах), зато вполне приличная оборона. В последних 5 турах баски лишь раз пропускали более одного гола за матч. Тренер Мендилибар не скрывает, что в Мадриде его команда будет играть на отбой и опасается Бензема - его нетипичное движение может поставить в тупик линию оборону "Эйбара", а это для гостей будет равнозначно выброшенному белому флагу.

"Реал" - "Эйбар": статистика личных встреч

Команды впервые встретились в 2014 году, и с тех пор "Реал" выиграл 11 поединков, 1 свел вничью и 1 проиграл. Последний матч команд - в 14-м туре текущего чемпионата - завершился со счетом 3:1 в пользу Мадрида, за который отличились Бензема, Модрич и Васкес.

"Реал" - "Эйбар": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Эйбара"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" точно вне игры Карвахаль, Азар, Рамос и Вальверде. Последний уже тренируется, но Зидан решил его поберечь и в заявку на игру не внес.

Касательно "Эйбара", то за "Оружейников" не сыграют японец Муто, Хосе Анхель, Педро Бигас, Роберто Корреа. Под вопросом - Эду Эспозито.

"Реал": Куртуа - Варан, Милитао, Начо - Васкес, Модрич, Каземиро, Иско, Менди - Винисиус, Бензема

"Эйбар": Дмитрович - Ресио, Оливейра, Арбилья, Рафа - Альварес, Диоп - Хиль, Алейш Гарсия, Кевин Родригес - Кике

"Реал" - "Эйбар": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Эйбар": прогноз от UA-Football

"Реал" не практикует голевые феерии по образцу "Баварии" или "Барсы". В последних 7 поединках Примеры "Сливочные" стабильно забивали 1-2 гола. При этом у "Эйбара", как мы уже выяснили, достойная защита и ужасная атака.

Выберем победу "Реала" через ТМ 3,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 2,0.