Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.04.2021

Примера. 29-й тур

5 апреля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Вальядолид"

Арбитр: Сантьяго Хайме Латре

Трансляция: MEGOGO

Слон против моськи. Единственное, что объединяет "Барсу" и "Вальядолид" - это необходимость любой ценой набирать очки.

Во всем остальном это команды из разных весовых категорий. В любой другой день помочь гостям выстоять могла бы расслабленность каталонцев, но на сей раз ее точно не будет. На выходных "Реал" победил, а "Атлетико" проиграл, еще больше закрутив интригу в гонке за золотом. "Барсе" нужно побеждать - и тогда первое место окажется на расстоянии одного балла.

"Барселона"

"Барса" подходит к решающему отрезку сезона. Через неделю Эль Класико, в котором может решиться судьба золота Примеры. Через две недели - финал Кубка короля. Если Рональд Куман выиграет оба трофея, то будет объявлен триумфатором, невзирая на вылет из ЛЧ - ситуация-то в клубе сложная.

В последних матчах "Барса" здорово напугала конкурентов. 5:0 по сумме двух матчей с "Севильей"; 4:1 с "Уэской"; 6:1 с "Сосьедадом", 18-матчевая серия без поражений в Ла Лиге - все это очень мощно.

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В отличной форме Месси - у Лео уже 23 гола в чемпионате, всего лишь на 2 меньше, чем во всем прошлом сезоне. Непривычно качественный футбол показывает Дембеле; стабилен и Гризманн. Все вместе они составляют лучшую атаку Примеру - 67 голов в 28 турах. Для контекста, у "Реала" и "Атлетико" по 51.

"Вальядолид"

Если у "Барселоны" самая результативная атака в чемпионате, то у "Вальядолида" одна из наименее эффективных - всего лишь 26 голов. Команда Серхио уповает на свою оборону, выстроенную по схеме 4-4-2.

В последних семи поединках бело-фиолетовые не пропускали больше одного гола за матч. За счет своего автобуса "Вальядолид" не проигрывает в Примере уже четыре тура кряду, удерживаясь на минимальном расстоянии от зоны вылета. Но, конечно, "Барса" - это совсем другое. Когда она на ходу, никакая статистика, набитая в играх с "Хетафе", "Сельтой" и "Осасуной" не поможет.

Ну и еще нюанс: выездная форма у "Вальядолида" откровенно слабая - лишь 2 победы в 14 матчах в текущей Ла Лиге.

"Барселона" - "Вальядолид": статистика личных встреч

Начиная с 2010 года, команды встречались между собой 11 раз - 10 поединков выиграли каталонцы и один - "Вальядолид". Случилось это знаменательное событие в марте 2014 года.

В первом круге текущего чемпионата каталонцы легко разгромили бело-фиолетовых со счетом 3:0. Голы забивали Ленгле, Брейтуэйт и Месси.

"Барселона" - "Вальядолид": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Вальядолида"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

В лазарете "Барсы" трое очень давних пациентов - Фати, Пике и Коутиньо. Из них только Жерар имеет шансы скоро выйти на поле. Кроме того, за время международной паузы вернулся в строй универсал Серхи Роберто.

У "Вальядолида" потерь побольше: Хота, Эрвиас, Рауль Гарсия и Оливас не сыграют из-за травм, а Орельяна пропустит игру из-за дисквалификации.

"Барселона": Тер Штеген - Мингеса, де Йонг, Ленгле - Дест, Бускетс, Педри, Альба - Дембеле, Месси, Гризманн

"Вальядолид": Масип - Янко, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик, Оласа - Плано, Алькарас, Меса, Тони - Вайссман, Гвардиола

"Барселона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Вальядолид": прогноз UA-Football

То, что "Вальядолид" хорошо обороняется против средних команд - это одно. Защищаться против "Барселоны", которая на ходу - а последние матчи доказывают, что дело обстоит именно так - задача совсем другого порядка. Слабо верится, что команде Серхио она по плечу.

В свете этого поставим на большое количество голов. ТБ 3,5 букмекеры предлагают с коэффициентами около 1,8-1,9.