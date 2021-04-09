Реал - Барселона. Букмекеры назвали фаворита Эль Класико

Интрига в чемпионате Испании закрутилась по максимуму! Мадридский "Атлетико" растерял почти весь свой перевес и сейчас "Атлетико", "Барселона" и "Реал" имеют практически равные шансы на титул. И именно потому нынешнее "Эль Класико" это не просто статусный матч двух звездных команд, но и, возможно, решающая игра за чемпионство

Коэффициенты Favbet: 3 – 3.85 – 2.4

Станет чемпионом Испании:

Барселона – 1.65

Атлетико – 2.9

Реал - 5

Как видим из коэффициентов Favbet, именно "Барселона" является главным фаворитом на выигрыш титула. Что несколько странно, ведь она опережает "Реал" лишь на два очка и после очной встречи всё еще может измениться. Если каталонцы выиграют, то, безусловно, они станут единоличными фаворитами. Но если победит "Реал", то ситуация перевернется с ног на голову, а ничья будет в пользу "Атлетико"

Во вторник "Реал" уверенно обыграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" . И это при том, что играл не только без Рамоса, но и без Варана. Но оборона справилась. И сейчас беспроигрышная серия "сливочных" во всех турнирах насчитывает уже 12 матчей.

"Барселона" на первый взгляд также находится в отличной форме, и в 2021 году она выиграла 12 из 13 матчей в Ла Лиге. И всё же уровень соперников "Реала" за эти месяцы был выше. Пока "Реал" побеждал "Аталанту" и "Ливерпуль", "блаугранас" без шансов отлетели в Лиге Чемпионов от ПСЖ. А по матчам с "Эльче", "Уэской" и "Осасуной" о реальном уровне нынешней "Барселоны" сложно делать выводы. Победа в последнем туре над "Вальядолидом" и вовсе было очень сложной, Дембеле забил победный гол лишь на последнем минуте, а до этого арбитр удалил игрока "Вальядолида", что обернулось большим скандалом.

Не будем забывать, что в матче первого круга "сливочные" обыграли "блаугранас" 3:1. Вообще, результаты личных встреч в "Эль Класико" идут волнообразно. С 2017 по 2019 года "Барселона" в 6 матчах кряду не проигрывала "Реалу". Но сейчас началась новая серия – из двух побед мадридцев подряд. Отдавать предпочтение одной из команд в "Эль Класико" всегда непросто, но есть ощущение, что на сей раз "Реал" также не проиграет.

Прогноз от Favbet: "Реал" не проиграет – 1.7

Плюс очень заманчиво выглядит и долгосрочная ставка на победу "Реала" в чемпионате с коэффициентом 5. Если вы готовы подождать еще месяц до завершения сезона, то точно имеет смысл рискнуть. Выбор как всегда за вами

Долгосрочный прогноз от Favbet: Победа Реала в чемпионате - 5