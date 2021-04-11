Бетис - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.04.2021

Примера. 30-й тур

11 апреля. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO

Минувшее Класико прошло не в пользу "Атлетико". Самым удобным результатом для "Матрасников" была бы ничья, но "Реал" обыграл "Барсу" (2:1) и вышел на первое место в таблице, опережая команду Диего Симеоне по разнице голов. Каталонцы тоже совсем рядом - отстают на один балл.

"Атлетико" не испытывал давления в течение почти полугода. В середине сезона его отрыв от конкурентов достигал 16 очков, но сейчас все иначе, и, кажется, команда Симеоне начинает "плыть". Матч на "Бенито Вильямарин" - последний шанс для мадридцев сохранить свой минимальный гандикап над преследователями.

"Бетис"

"Бетис" - идеальный соперник, если вы собираетесь потерять очки. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла 4 из 7 последних поединков, проиграв лишь один; при этом на своем поле зелено-белые победили в трех последних матчах с общей разницей голов 6:2.

Такие результаты позволяют "Бетису" бороться за попадание в еврокубки. У команды Пеллегрини те же 46 очков в копилке, что и у "Вильярреала" и "Сосьедада". То есть, вероятность отбытия номера с их стороны абсолютно исключена. Другое дело, что лидеры "Бетикос" - Фекир, Каналес, Карвалью и другие - нестабильны и порой выдают серые матчи, как это произошло неделю назад с "Эльче" (1:1).

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Атлетико"

Если результаты "Бетиса" радуют его болельщиков, то с "Атлетико" все наоборот. Две победы в пяти последних турах Примеры - это мало для лидера лиги. Вдобавок команда без шансов вылетела из ЛЧ от "Челси" (0:3 по сумме двух матчей). Заметно, что у "Матрасников" иссякли идеи, они сбиваются на банальные выносы. Неделю назад "Севилья" - к слову, заклятый враг "Бетиса" - здорово этим воспользовалась, победив 1:0.

"Бетикос" ниже классом, так что столь уверенной победы от них ждать не стоит. Впрочем, "Атлетико" все равно надо что-то делать с атакой - в последних четырех матчах команда в сумме забила один гол. Это никуда не годится.

Вообще "Атлетико" здорово играет на выезде, у него третий лучший гостевой показатель в Примере - 9 побед в 14 турах. Но почти все они были добыты осенью, когда команда была на ходу. Вряд ли эту статистику можно принимать в расчет сегодня, на пике кризиса "Кольчонерос".

"Бетис" - "Атлетико": статистика личных встреч

Здесь для "Бетиса" сплошная катастрофа. Начиная с конца 2017 года, "Атлетико" выиграл у зелено-белых 12 матчей при одном-единственном поражении. Случилось это историческое событие в январе 2019-го, победный гол с пенальти забил Каналес - 1:0.

В первом круге текущего сезона (октябрь 2020-го) "Атлетико" снова легко победил 2:0 с голами Суареса и Льоренте.

"Бетис" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Бетиса" дисквалифицирован защитник Виктор Руис, а хавбек Камараса и вратарь Дани Мартин травмированы. Что касается "Атлетико", то здесь потери существеннее - залечивает травму лучший бомбардир команды Суарес; также из-за перебора карточек не сыграют Маркос Льоренте и Жоффрей Кондогбья. В то же время Жоау Феликс и Янник Карраско вернулись в состав.

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Сидней, Морено - Карвалью, Гвидо Родригес - Руибаль, Каналес, Фекир, Хуанми

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Триппьер, Лемар, Коке, Эррера, Карраско - Корреа, Жоау Феликс

"Бетис" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

Льоренте и Суарес - две самые надежные опции в атаке "Атлетико". Без них команде придется туго с моментами, которых и в прошлых-то турах было совсем мало.

А если не забивать, то как побеждать? Мы думаем, что "Бетис" завтра точно не проиграет. Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами около 1,6-1,7. Также можно рассмотреть и ставку ТМ 2,5 - здесь заработок составит те же 1,6.