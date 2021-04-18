Хетафе - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2021

Примера. 33-й тур

18 апреля. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 22:00 "Реал"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO

Поединок главной команды Мадрида против коллектива из пригорода. Формально это дерби, но на практике "Хетафе" никогда не мог навязать равную борьбу "Реалу".

В текущем сезоне команды, как и обычно, расположены на разницах концах таблицы. "Реал" лишь на очко отстает от лидера Примеры "Атлетико", тогда как "Хетафе" всего на 4 балла опережает зону вылета. Очки как воздух нужны и тем, и другим, так что играть вполсилы никто точно не станет. Пожалуй, это плохая новость для хозяев. Как мы уже увидели на примере "Барсы" и "Ливерпуля", мотивированный "Реал" - страшная сила.

"Хетафе"

Начиная с 20 января, синие одержали только одну победу в Примере. Их кризис лишь усугубился с наступлением весны - в последних пяти встречах "Хетафе" суммарно забил только два мяча, даром что играл против скромных "Вальядолида", "Эльче" и "Осасуны". Прямо сейчас у "Хетафе" худшая атака в Примере - лишь 22 гола в 30 турах. Слабо верится, что такое нападение способно создать хоть какие-то хлопоты "Реалу".

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Стало быть, "Хетафе" будет уповать на оборону. С ней все более-менее нормально - за два последних месяца команда Хосе Бордаласа лишь раз пропускала больше гола за 90 минут. В том, что синие будут выкладываться без остатка, сомнений никаких нет. Команде реально грозит вылет, а по календарю после "Реала" ее ждет "Барселона". Стоит дать слабину - и "Хетафе" окажется в зоне вылета, куда не опускался уже очень давно. Начиная с 2018-го, маленький клуб стабильно финишировал в ТОП-10 Примеры.

"Реал"

Команда Зинедина Зидана блестяще провела сложный отрезок, одолев "Барсу" в чемпионате (2:1) и пройдя в ЛЧ "Ливерпуль" (3:1, 0:0). И Бензема, и Модрич, и Кроос подтвердили свою отличную форму, да и резервисты тоже не подкачали. Взять хотя бы Эдера Милитао - парень показывает лучший футбол после прибытия в Мадрид.

Другое дело, что "Реал" заметно вымотался. На неделе в "Ливерпуле" мадридцы уже не так активно бежали в контратаки и не стремились диктовать условия в средней зоне; вместо этого команда Зидана при первой же возможности брала под контроль мяч и замедляла темп. В матче с агрессивным и прессингующим "Хетафе" это может вылезти Мадриду боком. Впрочем, не факт. "Реал" не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах, и уверенность его игроков зашкаливает. У "Хетафе" мало класса, чтобы ее пошатнуть.

Real Madrid have just 13 outfield players to take on Getafe



https://t.co/XU7AvNX1cD pic.twitter.com/3HpqCS0Jsq — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 17, 2021

"Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч

"Хетафе" последний раз обыгрывал "Реал" в августе 2012 года. С тех пор "Сливочные" выиграли 13 матчей у синих и всего-то раз сыграли вничью.

В первом круге текущего сезона "Реал" взял "Хетафе" измором, забив два сухих гола по ходу второго тайма - отличились Ферлан Менди и Карим Бензема.

"Хетафе" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы команд

У "Хетафе" точно травмированы и не сыграют Эрик Кабако и Кучо Эрнандес, тогда как Дарио Поведа, Энес Унал и Софьян Шакла остаются под вопросом.

Касательно "Реала", то здесь продолжают лечение Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Эден Азар и Лукас Васкес; Каземиро и Начо пропустят встречу из-за дисквалификаций; Рафаэль Варан уже излечился от коронавируса, но пока не до конца готов играть.

"Хетафе": Сория - Суарес, Тимор, Даконам, Оливера - Арамбарри, Максимович - Ньом, Аленья, Кукурелья - Мата

"Реал": Куртуа - Одриосола, Милитао, Чуст, Марсело - Модрич, Вальверде, Кроос - Асенсио, Бензема, Родриго

"Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Football

Не будем оригинальными - поставим на прямую победу "Реала". Да, он устал и имеет кадровые потери, но "Хетафе" всегда был сладкой булочкой для "Сливочных". 13 побед в 14 матчах за 8 лет взялись не просто так.

Ставки на победу команды Зинедина Зидана букмекеры принимают с коэффициентами около 1,7-1,8.