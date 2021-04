Хетафе - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2021

Примера. 33-й тур

18 апреля. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 22:00 "Реал"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO

Поединок главной команды Мадрида против коллектива из пригорода. Формально это дерби, но на практике "Хетафе" никогда не мог навязать равную борьбу "Реалу".

В текущем сезоне команды, как и обычно, расположены на разницах концах таблицы. "Реал" лишь на очко отстает от лидера Примеры "Атлетико", тогда как "Хетафе" всего на 4 балла опережает зону вылета. Очки как воздух нужны и тем, и другим, так что играть вполсилы никто точно не станет. Пожалуй, это плохая новость для хозяев. Как мы уже увидели на примере "Барсы" и "Ливерпуля", мотивированный "Реал" - страшная сила.

"Хетафе"

Начиная с 20 января, синие одержали только одну победу в Примере. Их кризис лишь усугубился с наступлением весны - в последних пяти встречах "Хетафе" суммарно забил только два мяча, даром что играл против скромных "Вальядолида", "Эльче" и "Осасуны". Прямо сейчас у "Хетафе" худшая атака в Примере - лишь 22 гола в 30 турах. Слабо верится, что такое нападение способно создать хоть какие-то хлопоты "Реалу".

Стало быть, "Хетафе" будет уповать на оборону. С ней все более-менее нормально - за два последних месяца команда Хосе Бордаласа лишь раз пропускала больше гола за 90 минут. В том, что синие будут выкладываться без остатка, сомнений никаких нет. Команде реально грозит вылет, а по календарю после "Реала" ее ждет "Барселона". Стоит дать слабину - и "Хетафе" окажется в зоне вылета, куда не опускался уже очень давно. Начиная с 2018-го, маленький клуб стабильно финишировал в ТОП-10 Примеры.

"Реал"

Команда Зинедина Зидана блестяще провела сложный отрезок, одолев "Барсу" в чемпионате (2:1) и пройдя в ЛЧ "Ливерпуль" (3:1, 0:0). И Бензема, и Модрич, и Кроос подтвердили свою отличную форму, да и резервисты тоже не подкачали. Взять хотя бы Эдера Милитао - парень показывает лучший футбол после прибытия в Мадрид.

Другое дело, что "Реал" заметно вымотался. На неделе в "Ливерпуле" мадридцы уже не так активно бежали в контратаки и не стремились диктовать условия в средней зоне; вместо этого команда Зидана при первой же возможности брала под контроль мяч и замедляла темп. В матче с агрессивным и прессингующим "Хетафе" это может вылезти Мадриду боком. Впрочем, не факт. "Реал" не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах, и уверенность его игроков зашкаливает. У "Хетафе" мало класса, чтобы ее пошатнуть.

Real Madrid have just 13 outfield players to take on Getafe



https://t.co/XU7AvNX1cD pic.twitter.com/3HpqCS0Jsq